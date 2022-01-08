https://ru.sputnik.md/20220108/zemletryasenie-kazakhstan-covid-obrushenie-most-47851340.html

Пока все спали: землетрясение, ситуация в Казахстане, COVID и обрушение моста

Пока все спали: землетрясение, ситуация в Казахстане, COVID и обрушение моста

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире. 08.01.2022, Sputnik Молдова

2022-01-08T08:39+0200

2022-01-08T08:39+0200

2022-01-08T08:40+0200

в мире

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КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. В ночь на субботу в Румынии произошло землетрясение. Согласно данным Национального института физики Земли, толчок зарегистрировали 8 января в 01.02. Его магнитуда составила 4. А очаг в уезде Бузэу залегал на глубине 121 километра.Колебания земной коры такой силы, произошедшие в соседней стране, ощущают и жители Молдовы.Это самое сильное землетрясение в этом месяце в Румынии.Всего в январе 2022-го в Румынии зарегистрировали 9 землетрясений.Опасны ли для Молдовы землетрясения с неглубоким очагом залегания>>>Ситуация в КазахстанеКак сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на местную администрацию региона, шестеро террористов ликвидировано в ходе спецоперации в Таразе.Уточняется, что пострадали семеро полицейских. Обстановка на данный момент спокойная, митингующих на площади нет. Общественный транспорт работает. Интернет не восстановлен.В свою очередь, в МЧС страны сообщили, что 10 пожарных пострадали при беспорядках в Казахстане, один из них был ранен из огнестрельного оружия. Спасателям продолжают поступать угрозы.В Актау полицейские вновь начали патрулировать центральную площадь.В Костанайской области по подозрению в участии в беспорядках задержаны более 650 человек.Также задержан экс-глава комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов.Ситуация с коронавирусомСогласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 303,2 миллиона.К 8.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 303 миллиона 195 тысяч 631. Из них 5 миллионов 479 тысяч 875 человек скончались. Применены свыше 9 миллиардов 375 миллионов 722,8 тысячи доз вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (59 388 529). Следом идут Индия (35 368 372) и Бразилия (22 328 252).В России, согласно предоставленным данным, всего выявили 10 миллионов 437 тысяч 471 случай заражения, в Турции – 9 миллионов 852 тысячи 458, на Украине – 3 миллиона 877 тысяч 32, в Румынии – 1 миллион 833 тысячи 789, в Молдове – 379 тысяч 572Обрушение мостаЧасть пешеходного моста обрушилась в Минске, никто не пострадал, говорится в сообщении МЧС Белоруссии.Как пишет Sputnik Беларусь, движение по проезжей части перекрыто для всех видов транспорта без исключения, в том числе и общественного.

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