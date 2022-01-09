https://ru.sputnik.md/20220109/alma-ata-mirnaya-zhizn-47875441.html
В Алма-Ате возобновилась работа сотовой связи, открыты рынки
В Алма-Ате возобновилась работа сотовой связи, открыты рынки
Миротворцы ОДКБ в Казахстане взяли под охрану важные государственные и военные объекты, в республику постепенно возвращается мирная жизнь. 09.01.2022, Sputnik Молдова
2022-01-09T17:28+0200
2022-01-09T17:28+0200
2022-01-09T17:28+0200
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КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. В Алма-Ате вновь появилась сотовая связь, пропавшая в городе 6 января, передает корреспондент РИА Новости. Это стало возможным благодаря слаженным действиям местных силовиков, проводящих успешную антитеррористическую операцию и миротворцев ОДКБ, взявших под охрану важные государственные и военные объекты.Также возобновили работу некоторые крупные торговые сети, рынки и предприятия, сообщает информагентство со ссылкой на штаб по восстановлению жизнеобеспечения Алма-Аты.Также в штабе сообщили, что с понедельника частично возобновит работу и общественный транспорт в городе.В Нацбанке Казахстана заявили, что с 10 января будут запущены платежные системы центра межбанковских расчетов для зачисления пенсий и зарплат на счета граждан. В сообщении пресс-службы Нацбанка говорится, что "это позволит в первоочередном порядке обеспечить бесперебойность проведения внутренних расчетов населения и бизнеса в национальной валюте на всей территории страны".Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года – жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В субботу Токаев провел заседание оперативного штаба и поручил восстановить все объекты и инфраструктуру, пострадавшие от террористических атак. Также президент Казахстана объявил 10 января днем общенационального траура в связи многочисленными жертвами во время недавних событий.
https://ru.sputnik.md/20220108/posledstviya-besporyadkov-almaata-pogrom-47853250.html
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в мире, казахстан, алма-ата
В Алма-Ате возобновилась работа сотовой связи, открыты рынки
Миротворцы ОДКБ в Казахстане взяли под охрану важные государственные и военные объекты, в республику постепенно возвращается мирная жизнь.
КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik.
В Алма-Ате вновь появилась сотовая связь, пропавшая в городе 6 января, передает корреспондент РИА Новости
. Это стало возможным благодаря слаженным действиям местных силовиков, проводящих успешную антитеррористическую операцию и миротворцев ОДКБ, взявших под охрану важные государственные и военные объекты.
Также возобновили работу некоторые крупные торговые сети, рынки и предприятия, сообщает информагентство со ссылкой на штаб по восстановлению жизнеобеспечения Алма-Аты.
"Крупные торговые сети, рынки заработали в Алма-Ате. Вчера, 8 января, во всех районах мегаполиса были открыты 28 филиалов супермаркетов... Сегодня открылись еще 49 филиалов. Запасы продовольствия в достаточном объеме", – говорится в сообщении ведомства.
Также в штабе сообщили, что с понедельника частично возобновит работу и общественный транспорт в городе.
В Нацбанке Казахстана заявили, что с 10 января будут запущены платежные системы центра межбанковских расчетов для зачисления пенсий и зарплат на счета граждан. В сообщении пресс-службы Нацбанка говорится, что "это позволит в первоочередном порядке обеспечить бесперебойность проведения внутренних расчетов населения и бизнеса в национальной валюте на всей территории страны".
Беспорядки в Казахстане
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года – жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.
Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
В субботу Токаев провел заседание оперативного штаба и поручил восстановить все объекты и инфраструктуру, пострадавшие от террористических атак. Также президент Казахстана объявил 10 января
днем общенационального траура в связи многочисленными жертвами во время недавних событий.