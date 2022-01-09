https://ru.sputnik.md/20220109/alma-ata-mirnaya-zhizn-47875441.html

В Алма-Ате возобновилась работа сотовой связи, открыты рынки

В Алма-Ате возобновилась работа сотовой связи, открыты рынки

Миротворцы ОДКБ в Казахстане взяли под охрану важные государственные и военные объекты, в республику постепенно возвращается мирная жизнь. 09.01.2022, Sputnik Молдова

2022-01-09T17:28+0200

2022-01-09T17:28+0200

2022-01-09T17:28+0200

в мире

казахстан

алма-ата

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/07/47842717_0:22:3207:1826_1920x0_80_0_0_72773b65668ca58330647a1553e82bba.jpg

КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. В Алма-Ате вновь появилась сотовая связь, пропавшая в городе 6 января, передает корреспондент РИА Новости. Это стало возможным благодаря слаженным действиям местных силовиков, проводящих успешную антитеррористическую операцию и миротворцев ОДКБ, взявших под охрану важные государственные и военные объекты.Также возобновили работу некоторые крупные торговые сети, рынки и предприятия, сообщает информагентство со ссылкой на штаб по восстановлению жизнеобеспечения Алма-Аты.Также в штабе сообщили, что с понедельника частично возобновит работу и общественный транспорт в городе.В Нацбанке Казахстана заявили, что с 10 января будут запущены платежные системы центра межбанковских расчетов для зачисления пенсий и зарплат на счета граждан. В сообщении пресс-службы Нацбанка говорится, что "это позволит в первоочередном порядке обеспечить бесперебойность проведения внутренних расчетов населения и бизнеса в национальной валюте на всей территории страны".Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года – жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В субботу Токаев провел заседание оперативного штаба и поручил восстановить все объекты и инфраструктуру, пострадавшие от террористических атак. Также президент Казахстана объявил 10 января днем общенационального траура в связи многочисленными жертвами во время недавних событий.

https://ru.sputnik.md/20220108/posledstviya-besporyadkov-almaata-pogrom-47853250.html

казахстан

алма-ата

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, казахстан, алма-ата