Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20220109/alma-ata-mirnaya-zhizn-47875441.html
В Алма-Ате возобновилась работа сотовой связи, открыты рынки
В Алма-Ате возобновилась работа сотовой связи, открыты рынки
Миротворцы ОДКБ в Казахстане взяли под охрану важные государственные и военные объекты, в республику постепенно возвращается мирная жизнь. 09.01.2022, Sputnik Молдова
2022-01-09T17:28+0200
2022-01-09T17:28+0200
в мире
казахстан
алма-ата
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/07/47842717_0:22:3207:1826_1920x0_80_0_0_72773b65668ca58330647a1553e82bba.jpg
КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. В Алма-Ате вновь появилась сотовая связь, пропавшая в городе 6 января, передает корреспондент РИА Новости. Это стало возможным благодаря слаженным действиям местных силовиков, проводящих успешную антитеррористическую операцию и миротворцев ОДКБ, взявших под охрану важные государственные и военные объекты.Также возобновили работу некоторые крупные торговые сети, рынки и предприятия, сообщает информагентство со ссылкой на штаб по восстановлению жизнеобеспечения Алма-Аты.Также в штабе сообщили, что с понедельника частично возобновит работу и общественный транспорт в городе.В Нацбанке Казахстана заявили, что с 10 января будут запущены платежные системы центра межбанковских расчетов для зачисления пенсий и зарплат на счета граждан. В сообщении пресс-службы Нацбанка говорится, что "это позволит в первоочередном порядке обеспечить бесперебойность проведения внутренних расчетов населения и бизнеса в национальной валюте на всей территории страны".Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года – жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В субботу Токаев провел заседание оперативного штаба и поручил восстановить все объекты и инфраструктуру, пострадавшие от террористических атак. Также президент Казахстана объявил 10 января днем общенационального траура в связи многочисленными жертвами во время недавних событий.
https://ru.sputnik.md/20220108/posledstviya-besporyadkov-almaata-pogrom-47853250.html
казахстан
алма-ата
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/07/47842717_476:0:3207:2048_1920x0_80_0_0_c275e62a41631d0800fbbd50ba22cac4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, казахстан, алма-ата

В Алма-Ате возобновилась работа сотовой связи, открыты рынки

17:28 09.01.2022
© REUTERS / Pavel MikheyevЛюди возле банкомата после протестов, вызванных повышением цен на топливо, в Алматы
Люди возле банкомата после протестов, вызванных повышением цен на топливо, в Алматы - Sputnik Молдова, 1920, 09.01.2022
© REUTERS / Pavel Mikheyev
Подписаться на
Миротворцы ОДКБ в Казахстане взяли под охрану важные государственные и военные объекты, в республику постепенно возвращается мирная жизнь.
КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. В Алма-Ате вновь появилась сотовая связь, пропавшая в городе 6 января, передает корреспондент РИА Новости. Это стало возможным благодаря слаженным действиям местных силовиков, проводящих успешную антитеррористическую операцию и миротворцев ОДКБ, взявших под охрану важные государственные и военные объекты.
Также возобновили работу некоторые крупные торговые сети, рынки и предприятия, сообщает информагентство со ссылкой на штаб по восстановлению жизнеобеспечения Алма-Аты.

"Крупные торговые сети, рынки заработали в Алма-Ате. Вчера, 8 января, во всех районах мегаполиса были открыты 28 филиалов супермаркетов... Сегодня открылись еще 49 филиалов. Запасы продовольствия в достаточном объеме", – говорится в сообщении ведомства.

Также в штабе сообщили, что с понедельника частично возобновит работу и общественный транспорт в городе.
В Нацбанке Казахстана заявили, что с 10 января будут запущены платежные системы центра межбанковских расчетов для зачисления пенсий и зарплат на счета граждан. В сообщении пресс-службы Нацбанка говорится, что "это позволит в первоочередном порядке обеспечить бесперебойность проведения внутренних расчетов населения и бизнеса в национальной валюте на всей территории страны".
Алматы сейчас: сожженные автобусы, сгоревшее здание администрации, пустые улицы - Sputnik Молдова, 1920, 08.01.2022
Видео
Последствия беспорядков: как выглядит Алма-Ата после протестов
Вчера, 11:14

Беспорядки в Казахстане

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года – жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.
Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
В субботу Токаев провел заседание оперативного штаба и поручил восстановить все объекты и инфраструктуру, пострадавшие от террористических атак. Также президент Казахстана объявил 10 января днем общенационального траура в связи многочисленными жертвами во время недавних событий.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:31Военно-транспортные самолеты Минобороны вывезли россиян из Алма-Аты
17:57Политический прогноз: что ждет левые политические силы в Молдове
17:28В Алма-Ате возобновилась работа сотовой связи, открыты рынки
17:00Ученые заявили, что антитела после COVID-19 способны атаковать здоровые клетки
16:20Замглавы Минобороны Казахстана поблагодарил силы ОДКБ за помощь стране
15:44На виадуке в столице рухнули столбы — троллейбусы не ходят
15:07Последние приготовления: Пекин примет зимнюю Олимпиаду-2022
14:29Не "Северным потоком" единым. Что еще с размахом строит Россия
13:57Движение грузовиков через два КПП на границе Молдовы приостановлено
12:55Часы на Триумфальной арке в столице отремонтируют
12:27В Молдове может исчезнуть местный деликатес, а с ним – и традиционное ремесло
11:59Видеоконференция глав стран ОДКБ состоится 10 января
11:25Двоих мужчин спасли из огня в Кишиневе
10:57Арсенал оружия и алкоголь: что нашли у террористов в Казахстане
10:25В МИД РФ разочарованы подходом США и Брюсселя к переговорам по безопасности
09:45Где в Кишиневе 9 января находятся мобильные пункты вакцинации
09:15Дайджест недели: атаки PAS на оппозицию и страх населения Молдовы
08:47Мир за сутки: ситуация в Казахстане, обрушение скалы и COVID в мире
08:00Рар: как Молдова может развиваться выгодно для себя и своих граждан
07:30Замдиректора библиотеки имени Иона Крянгэ: читайте детям вслух