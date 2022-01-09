https://ru.sputnik.md/20220109/antitela-covid-19-47876290.html

Ученые заявили, что антитела после COVID-19 способны атаковать здоровые клетки

Ученые заявили, что антитела после COVID-19 способны атаковать здоровые клетки

Исследователи выявили способность антител, появившихся после COVID-19 атаковать здоровые клетки по ошибке

2022-01-09T17:00+0200

2022-01-09T17:00+0200

2022-01-09T17:21+0200

коронавирус

в мире

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КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. Антитела, возникающие у людей, перенесших заражение коронавирусом, способны ошибочно атаковать здоровые клетки органов и тканей. К такому выводу пришла группа исследователей из Института сердца в Лос-Анджелесе, США, сообщает РИА Новости со ссылкой на Journal of Translational Medicine (JTM).Согласно исследованию, проведенному учеными, через несколько месяцев после выздоровления от COVID, у людей наблюдается повышенный уровень антител, которые могут работать неправильно. Как подтверждение — у 177 медицинских работников, перенесших болезнь до появления вакцин, в течение полугода выявляли стойкие антитела, которые могли вызывать хронические воспаления, повреждения суставов, кожи, а также нервной системы.

https://ru.sputnik.md/20220108/uchenye-kipre-novyy-shtamm-koronavirusa-deltakron-47863694.html

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в мире