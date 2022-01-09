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Дайджест недели: атаки PAS на оппозицию и страх населения Молдовы
09:15 09.01.2022 (обновлено: 10:47 09.01.2022)
© Sputnik / Mihai CarausМитинг сторонников PAS
© Sputnik / Mihai Caraus
Эксперты в радиоэфире проанализировали, по каким причинам ставленники партии "Действие и солидарность" могут учинить расправу над популярными оппозиционными политиками, а также дали неутешительный прогноз для граждан страны.
КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. В молдавской политике и социальной жизни все неоднозначно. В кругах истеблишмента интересы, конечно, несколько иные, чем у народа. Конец минувшего года и начало нового ознаменовались тем, что на политическом поле страны появилась новая платформа, о создании которой объявил генеральный примар молдавской столицы Ион Чебан, электоральная популярность которого, согласно опросам, растет.
Так, "под занавес" 2021 года мэр Кишинева Ион Чебан сообщил о создании нового политического проекта – "Движения национальной альтернативы". Такое заявление столичный мэр сделал на брифинге 30 декабря в примэрии Кишинева.
© Sputnik / Mihai CarausИон Чебан
Ион Чебан
© Sputnik / Mihai Caraus
Чебан заявил, что в Молдове не было еще такой плохой власти, как в настоящее время, и люди ждут перемен. По его словам, в Молдове не существует другой силы, которая могла бы стать альтернативой нынешней власти.
Репрессий не избежать
Политолог Борис Шаповалов расценил инициативу столичного градоначальника о создании новой политической платформы и спрогнозировал сценарий, при котором власть может усмотреть в этой силе конкурента. Эксперт выразил опасение, что столичный градоначальник может подвергнуться давлению со стороны власти.
"Я не знаю, что себе думает Майя Санду со своим штабом, я не знаю, что сегодня думают в Генеральной прокуратуре и какие дела могут быть открыты на Иона Чебана. Ведь человека, который занимается хозяйственными делами, всегда в чем-то можно обвинить", – сказал собеседник.
По мнению Шаповалова, тревожным сигналом послужила ситуация с задержанием Александра Стояногло, и именно она дает эксперту основания говорить, что политический заказ в отношении генпримара Кишинева тоже может быть совершен.
"Чебан – один из ярких лидеров на левом фланге, который добился конкретных результатов за время управления мэрией, но он позволяет себе критические высказывания в адрес властей и президента, это вызывает злобную реакцию", – добавил эксперт.
В заключение политолог добавил, что именно популярность Чебана и его критика в адрес власти могут послужить отправной точкой для фабрикации на него уголовных дел.
Политическая война, не иначе...
Чем обернется критика действующей власти со стороны столичного градоначальника, политическая популярность которого среди населения растет? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Корнелиу Чуря.
"В последнее время Ион Чебан становится одним из главных оппозиционных лидеров. И, конечно же, власть, которая не особо озабочена управлением страной, сразу же обратила внимание на рост влияния и популярности среди населения господина Чебана", – сказал собеседник.
По мнению эксперта, действующая власть чересчур активно начала войну против мэра города Кишинева, а лучшее, что у нее получается, – это критика и преследование оппонентов, нежели управление делами в стране.
Чуря выразил надежду, что представители PAS не зайдут слишком далеко в своей борьбе с оппозиционными политическими деятелями, а сосредоточатся на решении проблем страны.
В свою очередь, политологи Ян Лисневский и Владимир Брутер в эфире программы "Утро на Sputnik`е" были более сдержаны в прогнозах и предположили, что правящая партия не пойдет на открытое противостояние, дабы это не отразилось на пошатнувшемся рейтинге PAS.
Незавидное положение кабмина PAS
Экс-премьер Ион Кику объяснил, почему положение дел в стране является проблемным и что нужно сделать правительству во главе с Натальей Гаврилицей, чтобы справиться с этой ситуацией, отставив прочь политические разборки и интриги.
Нынешнему правительству сложно позавидовать, поскольку не только Молдова, но и практически все страны региона столкнулись и с пандемией, и с кризисными ситуациями в экономике. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил бывший премьер-министр Кику.
"Пандемия никуда не ушла. Проблема Молдовы состоит в том, что весь этот кризисный период совпал с приходом к власти непрофессиональной команды, которая сосредоточена в основном на политике, популизме и спекуляциях, чем на управлении делами государства", – сказал политик.
По мнению собеседника, многие представители команды партии "Действие и солидарность" (PAS) должны понять, что от них требуется в той ситуации, которая сложилась в стране.
© Sputnik / OsmatescoИон Кику
Ион Кику
© Sputnik / Osmatesco
"Они должны понять, что народ вверил им мандат на 4 года. И результаты опросов показывают, насколько мнение граждан может меняться. Поэтому власти должны более ответственно подходить к занимаемым должностям", – добавил Кику.
Экс-премьер подчеркнул, что фиаско нынешней власти может принести Молдове еще большие проблемы.
В Молдове 6 августа было сформировано новое правительство во главе с Натальей Гаврилицей, состоящее из 13 министров.
Ну а населению будет нелегко
Молдавская экономика практически не зависит и не сильно пострадала от резкого повышения цен на природный газ – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Виорел Гырбу.
"У нас природный газ в первую очередь использует частный сектор, а не экономика. 2/3 импорта газа уходит в Приднестровье, а из оставшегося 2/3 потребляет частный сектор на правом берегу Днестра. Экономика не очень зависит от цен на природный газ", – заявил эксперт.
Совсем другое дело – население, особенно те, кто традиционно использовал природный газ для отопления. В зимний период они в полной мере осознают масштабы повышения.
© Sputnik / Mihai CarausГазовый счетчик
Газовый счетчик
© Sputnik / Mihai Caraus
"Однако есть определенные виды деятельности, которые страдают и еще сильнее пострадают от этого роста цен. Но в любом случае оно ударило по населению, создав социальные риски. Ведь еще далеко не все решилось", – отметил Гырбу.
Экономика страдает опосредованно, из-за того, что груз платы за природный газ ложится на плечи населения.
"Население видело счета за ноябрь. Но намного страшней станет ситуация в январе или феврале. Тогда де-факто мы увидим реальность. Но это ударяет по экономике через социальный дисбаланс и обнищание населения", – резюмировал собеседник.
На днях глава правления "Молдовагаза" Вадим Чебан в эфире одного из телеканалов заявил, что при росте закупочной цены на голубое топливо "Молдовагаз" должен требовать повышения тарифа для потребителей, но в то же время в компании понимают риски, связанные с повышением тарифов.
"В нормальном режиме, когда цена растет, мы должны просить повышения тарифа. Но мы понимаем, что есть риски. Есть потребители, которые не смогут оплачивать квитанции. Это такой порочный круг: с одной стороны, мы должны действовать по закону и просить повышения тарифа, с другой – риск проблемы неплатежей, поскольку физические лица платят в зависимости от доступных доходов", – сказал Чебан.
В сухом остатке на фоне ряда обещаний власти пока, к сожалению, рост цен на энергоносители и нефтепродукты, продукты питания, входящие в "социальную корзину", и товары широкого потребления...