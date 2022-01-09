За время беспорядков в Казахстане погибли 164 человека
13:26 09.01.2022 (обновлено: 13:50 09.01.2022)
© AFP 2021Протестующие возле административного здания во время митинга из-за повышения цен на энергоносители в Алматы
© AFP 2021
В Казахстане обнародовали данные о количестве пострадавших во время беспорядков.
КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. Во время беспорядков в Казахстане погибли 164 человека. Такие данные передает Sputnik Казахстан.
Больше всего жертв зафиксировано в Алма-Ате – 103, из них двое детей, в Алматинской области – 8 человек, в Кызылординской области – 21, в Жамбылской области – 10.
Также сообщается, что в результате беспорядков 2265 человек в разных регионах Казахстана обратились за медпомощью. Из них больше всего в Алма-Ате – 1100. В Алматинской области – около 300 человек, в Жамбылской и Кызылординской областях – около 200. В больницах Казахстана в тяжелом состоянии находятся 83 человека, а на стационарном лечении – 719 пациентов.
Также сообщается, что в результате беспорядков 2265 человек в разных регионах Казахстана обратились за медпомощью. Из них больше всего в Алма-Ате – 1100. В Алматинской области – около 300 человек, в Жамбылской и Кызылординской областях – около 200. В больницах Казахстана в тяжелом состоянии находятся 83 человека, а на стационарном лечении – 719 пациентов.
Беспорядки в Казахстане
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года – жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.
Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
В субботу Токаев провел заседание оперативного штаба и поручил восстановить все объекты и инфраструктуру, пострадавшие от террористических атак. Также президент Казахстана объявил 10 января днем общенационального траура в связи многочисленными жертвами во время недавних событий.