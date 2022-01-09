https://ru.sputnik.md/20220109/chasy-triumfalnaya-arka-47868957.html

Часы на Триумфальной арке в столице отремонтируют

Часы на Триумфальной арке в столице отремонтируют

Часы на Триумфальной арке в Кишиневе скоро будут бить каждую четверть часа, а бой станет таким же звонким, как и прежде.

2022-01-09T12:55+0200

2022-01-09T12:55+0200

2022-01-09T12:55+0200

в молдове

кишинев

триумфальная арка

новости кишинева

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/372/14/3721411_20:0:982:541_1920x0_80_0_0_5b3bf8e94b5cf2e86bb622ff68941b93.jpg

КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. Часы на Триумфальной арке в Кишиневе скоро будут бить каждую четверть часа, а бой станет таким же звонким, как и прежде.Самые важные часы в стране, символ Кишинева, подзаводят вручную раз в 25 часов. Часовщик поднимается на башню и вращает шкив, который поднимает груз.Историки говорят, что Триумфальная арка появилась в столице из-за ошибки. Один из заказанных для Кафедрального собора колоколов, отлитых из турецких пушек, оказался слишком большим для окон колокольни собора. Идея построить Триумфальную арку решила проблему.Первые часы на арке были сделаны в Одессе. Осенью 1852 года сильный ветер сорвал циферблат, а в 1880 году механизм вышел из строя. Их заменили на часы из Вены, которые работают и по сей день.Триумфальная арка построена в 1841 году в ознаменование победы русской армии в русско-турецкой войне 1828-1829 годов.

https://ru.sputnik.md/20211017/kishinevu-triumfalnaia-arka-45565851.html

кишинев

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

в молдове, кишинев, триумфальная арка