https://ru.sputnik.md/20220109/chasy-triumfalnaya-arka-47868957.html
Часы на Триумфальной арке в столице отремонтируют
Часы на Триумфальной арке в столице отремонтируют
Часы на Триумфальной арке в Кишиневе скоро будут бить каждую четверть часа, а бой станет таким же звонким, как и прежде.
2022-01-09T12:55+0200
2022-01-09T12:55+0200
2022-01-09T12:55+0200
в молдове
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КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. Часы на Триумфальной арке в Кишиневе скоро будут бить каждую четверть часа, а бой станет таким же звонким, как и прежде.Самые важные часы в стране, символ Кишинева, подзаводят вручную раз в 25 часов. Часовщик поднимается на башню и вращает шкив, который поднимает груз.Историки говорят, что Триумфальная арка появилась в столице из-за ошибки. Один из заказанных для Кафедрального собора колоколов, отлитых из турецких пушек, оказался слишком большим для окон колокольни собора. Идея построить Триумфальную арку решила проблему.Первые часы на арке были сделаны в Одессе. Осенью 1852 года сильный ветер сорвал циферблат, а в 1880 году механизм вышел из строя. Их заменили на часы из Вены, которые работают и по сей день.Триумфальная арка построена в 1841 году в ознаменование победы русской армии в русско-турецкой войне 1828-1829 годов.
https://ru.sputnik.md/20211017/kishinevu-triumfalnaia-arka-45565851.html
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в молдове, кишинев, триумфальная арка
Часы на Триумфальной арке в столице отремонтируют
За почти два века износилась деталь, которая отвечает за звук, с которым бьют часы на Триумфальной арке в столице.
КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. Часы на Триумфальной арке в Кишиневе скоро будут бить каждую четверть часа, а бой станет таким же звонким, как и прежде.
"Износилась деталь, которая отвечает за звук, потому что механизм старый, ему уже 185 лет. Придется найти мастера, который изготовит изделие на заказ", – сообщил директор службы Autosalubritate Игорь Гырля.
Самые важные часы в стране, символ Кишинева, подзаводят вручную раз в 25 часов. Часовщик поднимается на башню и вращает шкив, который поднимает груз.
Историки говорят, что Триумфальная арка появилась в столице из-за ошибки. Один из заказанных для Кафедрального собора колоколов, отлитых из турецких пушек, оказался слишком большим для окон колокольни собора. Идея построить Триумфальную арку решила проблему.
Первые часы на арке были сделаны в Одессе. Осенью 1852 года сильный ветер сорвал циферблат, а в 1880 году механизм вышел из строя. Их заменили на часы из Вены, которые работают и по сей день.
Триумфальная арка построена в 1841 году в ознаменование победы русской армии в русско-турецкой войне 1828-1829 годов.