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Арсенал оружия и алкоголь: что нашли у террористов в Казахстане
Арсенал оружия и алкоголь: что нашли у террористов в Казахстане
В результате беспорядков в Казахстане задержаны почти шесть тысяч человек. 09.01.2022, Sputnik Молдова
2022-01-09T10:57+0200
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МВД Казахстана сообщает о том, что в республике за участие в беспорядках были задержаны в общей сложности 5969 человек, возбуждено 125 уголовных дел.На видео, заснятом в одном из полицейских участков Алма-Аты, видно, что силовики изъяли у преступников автоматы, пистолеты, ружья, коктейли Молотова, а также несколько коробок с бутылками водки.Также сообщается, что задержанные имели при себе паспорта других государств.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года – жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В субботу Токаев провел заседание оперативного штаба и поручил восстановить все объекты и инфраструктуру, пострадавшие от террористических атак. Также президент Казахстана объявил 10 января днем общенационального траура в связи многочисленными жертвами во время недавних событий.
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Арсенал оружия и алкоголь: что нашли у террористов в Казахстане

10:57 09.01.2022 (обновлено: 11:17 09.01.2022)
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В результате беспорядков в Казахстане задержаны почти шесть тысяч человек.
МВД Казахстана сообщает о том, что в республике за участие в беспорядках были задержаны в общей сложности 5969 человек, возбуждено 125 уголовных дел.
На видео, заснятом в одном из полицейских участков Алма-Аты, видно, что силовики изъяли у преступников автоматы, пистолеты, ружья, коктейли Молотова, а также несколько коробок с бутылками водки.
Также сообщается, что задержанные имели при себе паспорта других государств.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года – жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.
Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
В субботу Токаев провел заседание оперативного штаба и поручил восстановить все объекты и инфраструктуру, пострадавшие от террористических атак. Также президент Казахстана объявил 10 января днем общенационального траура в связи многочисленными жертвами во время недавних событий.
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