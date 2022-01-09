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Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
2022-01-09T18:53+0200
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КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 389 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в воскресенье.В том числе зарегистрировано 11 случаев "импорта" инфекции из-за границы: 6 – из Италии, два – из Румынии, по одному – из Франции, Германии и Украины.За минувшие сутки проведено 7045 тестов.Общее число случаев заражения в стране достигло 380 290.У сотрудников системы здравоохранения выявлено 18 случаев инфицирования, два – у врачей, 6 – у медсестер, 10 – у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 706 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 96 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 13 человек).В то же время за сутки выздоровели 228 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 364 323.Минздрав сообщает о 7 погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 363.
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в молдове, минздрав, статистика

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

18:53 09.01.2022 (обновлено: 18:58 09.01.2022)
© Photo : Facebook / Primăria Municipiului ChișinăuМолдавские врачи
Молдавские врачи - Sputnik Молдова, 1920, 09.01.2022
© Photo : Facebook / Primăria Municipiului Chișinău
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Александр Исаев
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 389 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в воскресенье.
В том числе зарегистрировано 11 случаев "импорта" инфекции из-за границы: 6 – из Италии, два – из Румынии, по одному – из Франции, Германии и Украины.
За минувшие сутки проведено 7045 тестов.
Общее число случаев заражения в стране достигло 380 290.
У сотрудников системы здравоохранения выявлено 18 случаев инфицирования, два – у врачей, 6 – у медсестер, 10 – у работников вспомогательного персонала.
Госпитализированы 706 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 96 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 13 человек).
Вирус - Sputnik Молдова, 1920, 08.01.2022
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В то же время за сутки выздоровели 228 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 364 323.
Минздрав сообщает о 7 погибших на фоне осложнений.
Общее число скончавшихся на данный момент – 10 363.
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