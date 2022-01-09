https://ru.sputnik.md/20220109/covid-19-moldova-47878616.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.

2022-01-09T18:53+0200

2022-01-09T18:53+0200

2022-01-09T18:58+0200

коронавирус

в молдове

минздрав

статистика

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КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 389 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в воскресенье.В том числе зарегистрировано 11 случаев "импорта" инфекции из-за границы: 6 – из Италии, два – из Румынии, по одному – из Франции, Германии и Украины.За минувшие сутки проведено 7045 тестов.Общее число случаев заражения в стране достигло 380 290.У сотрудников системы здравоохранения выявлено 18 случаев инфицирования, два – у врачей, 6 – у медсестер, 10 – у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 706 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 96 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 13 человек).В то же время за сутки выздоровели 228 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 364 323.Минздрав сообщает о 7 погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 363.

https://ru.sputnik.md/20220108/uchenye-kipre-novyy-shtamm-koronavirusa-deltakron-47863694.html

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2022

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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в молдове, минздрав, статистика