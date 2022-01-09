https://ru.sputnik.md/20220109/dvoikh-muzhchin-spasli-iz-ognya-v-kishineve-47868209.html

Двоих мужчин спасли из огня в Кишиневе

Двоих мужчин спасли из огня в Кишиневе

Двоих мужчин спасли из огня в Кишиневе

2022-01-09T11:25+0200

2022-01-09T11:25+0200

2022-01-09T11:33+0200

общество

в молдове

кишинев

пожар

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КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. Двоих мужчин спасли из пожара, который вспыхнул в ночь на воскресенье.Возгорание произошло в квартире в жилом доме 2/3 на улице Студенческой в Кишиневе, сообщает Генинспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС). Звонок в службу 112 поступил в 1.34.На место пожара прибыли три расчета. Пожарные установили, что пламя охватило квартиру на втором этаже. В квартире находились двое мужчин, которых удалось эвакуировать и доставить в больницу.У одного из пострадавших ожоги 15% поверхности тела, а второй получил отравление продуктами горения и поражение дыхательных путей. Оба мужчины госпитализированы, им оказывают медицинскую помощь.По данным ГИЧС, за последние сутки вмешательство спасателей и пожарных потребовалось в 35 опасных ситуациях.

https://ru.sputnik.md/20220108/kishinev-pozhar-kvartira-mnogoetazhka-47864993.html

кишинев

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2022

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в молдове, кишинев, пожар