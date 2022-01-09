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Двоих мужчин спасли из огня в Кишиневе
Двоих мужчин спасли из огня в Кишиневе
Двоих мужчин спасли из огня в Кишиневе
2022-01-09T11:25+0200
2022-01-09T11:33+0200
общество
в молдове
кишинев
пожар
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КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. Двоих мужчин спасли из пожара, который вспыхнул в ночь на воскресенье.Возгорание произошло в квартире в жилом доме 2/3 на улице Студенческой в Кишиневе, сообщает Генинспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС). Звонок в службу 112 поступил в 1.34.На место пожара прибыли три расчета. Пожарные установили, что пламя охватило квартиру на втором этаже. В квартире находились двое мужчин, которых удалось эвакуировать и доставить в больницу.У одного из пострадавших ожоги 15% поверхности тела, а второй получил отравление продуктами горения и поражение дыхательных путей. Оба мужчины госпитализированы, им оказывают медицинскую помощь.По данным ГИЧС, за последние сутки вмешательство спасателей и пожарных потребовалось в 35 опасных ситуациях.
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в молдове, кишинев, пожар

Двоих мужчин спасли из огня в Кишиневе

11:25 09.01.2022 (обновлено: 11:33 09.01.2022)
© Sputnik / Mihai CarausInstruirea și pregătirea pompierilor
Instruirea și pregătirea pompierilor - Sputnik Молдова, 1920, 09.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Александр Исаев
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В квартире, охваченной пламенем, находились двое мужчин, которых удалось эвакуировать и доставить в больницу.
КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. Двоих мужчин спасли из пожара, который вспыхнул в ночь на воскресенье.
Возгорание произошло в квартире в жилом доме 2/3 на улице Студенческой в Кишиневе, сообщает Генинспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС). Звонок в службу 112 поступил в 1.34.
На место пожара прибыли три расчета. Пожарные установили, что пламя охватило квартиру на втором этаже. В квартире находились двое мужчин, которых удалось эвакуировать и доставить в больницу.
У одного из пострадавших ожоги 15% поверхности тела, а второй получил отравление продуктами горения и поражение дыхательных путей. Оба мужчины госпитализированы, им оказывают медицинскую помощь.
По данным ГИЧС, за последние сутки вмешательство спасателей и пожарных потребовалось в 35 опасных ситуациях.
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