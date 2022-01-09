https://ru.sputnik.md/20220109/gruzovik-kpp-granitsa-47869875.html
Движение грузовиков через два КПП на границе Молдовы приостановлено
Движение грузовиков через два КПП на границе Молдовы приостановлено
Погранпереходы Паланка и Тудора временно не пропускают большегрузный транспорт.
2022-01-09T13:57+0200
2022-01-09T13:57+0200
2022-01-09T13:57+0200
общество
в молдове
граница
кпп
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КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. Погранпереходы Паланка и Тудора временно не пропускают большегрузный транспорт.Причина – серьезная авария на трассе R30, сообщает Пограничная полиция.Кроме того, во многих районах страны стоит густой туман, что тоже осложняет движение.Утром наблюдалась очередь из 40 автомобилей на контрольно-пропускном пункте Крива-Мамалига в сторону выезда из страны.На остальных КПП движение осуществляется без затруднений, сообщают пограничники.
https://ru.sputnik.md/20220106/kolyadki-na-kpp-moldavskie-pogranichniki-peli-poka-na-granitse-probka-47806963.html
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Александр Исаев
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Александр Исаев
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в молдове, граница, кпп
Движение грузовиков через два КПП на границе Молдовы приостановлено
Проезд грузовиков через границу Молдовы частично ограничен из-за серьезного ДТП на одной из национальных трасс.
КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. Погранпереходы Паланка и Тудора временно не пропускают большегрузный транспорт.
Причина – серьезная авария на трассе R30, сообщает Пограничная полиция.
Кроме того, во многих районах страны стоит густой туман, что тоже осложняет движение.
Утром наблюдалась очередь из 40 автомобилей на контрольно-пропускном пункте Крива-Мамалига в сторону выезда из страны.
На остальных КПП движение осуществляется без затруднений, сообщают пограничники.