https://ru.sputnik.md/20220109/gruzovik-kpp-granitsa-47869875.html

Движение грузовиков через два КПП на границе Молдовы приостановлено

Движение грузовиков через два КПП на границе Молдовы приостановлено

Погранпереходы Паланка и Тудора временно не пропускают большегрузный транспорт.

2022-01-09T13:57+0200

2022-01-09T13:57+0200

2022-01-09T13:57+0200

общество

в молдове

граница

кпп

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КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. Погранпереходы Паланка и Тудора временно не пропускают большегрузный транспорт.Причина – серьезная авария на трассе R30, сообщает Пограничная полиция.Кроме того, во многих районах страны стоит густой туман, что тоже осложняет движение.Утром наблюдалась очередь из 40 автомобилей на контрольно-пропускном пункте Крива-Мамалига в сторону выезда из страны.На остальных КПП движение осуществляется без затруднений, сообщают пограничники.

https://ru.sputnik.md/20220106/kolyadki-na-kpp-moldavskie-pogranichniki-peli-poka-na-granitse-probka-47806963.html

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2022

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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в молдове, граница, кпп