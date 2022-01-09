https://ru.sputnik.md/20220109/kazakhstan-obrushenie-covid-47866002.html

Мир за сутки: ситуация в Казахстане, обрушение скалы и COVID в мире

Мир за сутки: ситуация в Казахстане, обрушение скалы и COVID в мире

Мир за сутки: ситуация в Казахстане, обрушение скалы и COVID в мире

2022-01-09T08:47+0200

2022-01-09T08:47+0200

2022-01-09T11:17+0200

в мире

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КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. В МВД Казахстана сообщили, что за участие в беспорядках были задержаны 5969 человек, пишет Sputnik Казахстан. Среди задержанных много иностранцев, отмечает издание. Также возбуждено 125 уголовных дел.Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил создать правительственную комиссию по вопросам ликвидации последствий от беспорядков в отдельных регионах.В пресс-службе президента также сообщили, что миротворцам стран ОДКБ в Казахстане под охрану передан ряд стратегических объектов.В ночь на воскресенье в Алма-Ате было задержано почти 100 участников террористических атак и мародеров, передает корреспондент Sputnik Казахстан. Также было изъято 118 единиц оружия и более одной тысячи боеприпасов к нему. Также издание сообщает о гибели в Алма-Ате трех полицейских. Полиция продолжает осматривать здания города на наличие укрывшихся в них террористов. В настоящий момент обстановка в городе относительно нормализовалась.Скала обрушилась на лодки с туристами в Бразилии, есть погибшиеНе менее пяти человек погибли и еще около 20 числятся пропавшими без вести в результате обрушения скалы, произошедшего на озере Фурнаш в штате Минас-Жерайс на востоке Бразилии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.Очевидцы опубликовали видеозаписи, на которых видно, как в отвесной скале, под которой находились несколько лодок, образовалась трещина, и большая каменная глыба упала в воду, затопив по меньшей мере две лодки.Начальник пожарной службы штата Минас-Жерайс Эдгард Эстево отметил, что в настоящее время пропавшими без вести числятся более 20 человек, в спасательной операции задействованы водолазы и вертолеты.Ситуация с COVID-19 в миреПо данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 304 миллионов.На утро 9 января число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 304 925 937. Из них 5 484 091 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (59 766 818). Следом идут Индия (35 368 372) и Бразилия (22 328 252).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (14 422 067), Россия (10 453 895), Франция (11 921 925), Турция (9 918 695), Германия (7 500 830), Италия (7 281 297) и Испания (7 164 906).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 3 880 371 случай заражения, в Румынии – 1 839 825.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 379 901. В субботу профильное министерство сообщило о 329 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 10 356, выздоровели 364 095 человек.

https://ru.sputnik.md/20220108/aeroport-alma-aty-ostanetsya-zakrytym-na-neopredelennyy-srok-47862937.html

https://ru.sputnik.md/20220108/rumyniya-rost-chislo-sluchaev-omikron-47851174.html

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в мире