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Мир за сутки: ситуация в Казахстане, обрушение скалы и COVID в мире
Мир за сутки: ситуация в Казахстане, обрушение скалы и COVID в мире
Мир за сутки: ситуация в Казахстане, обрушение скалы и COVID в мире
2022-01-09T08:47+0200
2022-01-09T11:17+0200
в мире
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КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. В МВД Казахстана сообщили, что за участие в беспорядках были задержаны 5969 человек, пишет Sputnik Казахстан. Среди задержанных много иностранцев, отмечает издание. Также возбуждено 125 уголовных дел.Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил создать правительственную комиссию по вопросам ликвидации последствий от беспорядков в отдельных регионах.В пресс-службе президента также сообщили, что миротворцам стран ОДКБ в Казахстане под охрану передан ряд стратегических объектов.В ночь на воскресенье в Алма-Ате было задержано почти 100 участников террористических атак и мародеров, передает корреспондент Sputnik Казахстан. Также было изъято 118 единиц оружия и более одной тысячи боеприпасов к нему. Также издание сообщает о гибели в Алма-Ате трех полицейских. Полиция продолжает осматривать здания города на наличие укрывшихся в них террористов. В настоящий момент обстановка в городе относительно нормализовалась.Скала обрушилась на лодки с туристами в Бразилии, есть погибшиеНе менее пяти человек погибли и еще около 20 числятся пропавшими без вести в результате обрушения скалы, произошедшего на озере Фурнаш в штате Минас-Жерайс на востоке Бразилии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.Очевидцы опубликовали видеозаписи, на которых видно, как в отвесной скале, под которой находились несколько лодок, образовалась трещина, и большая каменная глыба упала в воду, затопив по меньшей мере две лодки.Начальник пожарной службы штата Минас-Жерайс Эдгард Эстево отметил, что в настоящее время пропавшими без вести числятся более 20 человек, в спасательной операции задействованы водолазы и вертолеты.Ситуация с COVID-19 в миреПо данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 304 миллионов.На утро 9 января число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 304 925 937. Из них 5 484 091 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (59 766 818). Следом идут Индия (35 368 372) и Бразилия (22 328 252).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (14 422 067), Россия (10 453 895), Франция (11 921 925), Турция (9 918 695), Германия (7 500 830), Италия (7 281 297) и Испания (7 164 906).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 3 880 371 случай заражения, в Румынии – 1 839 825.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 379 901. В субботу профильное министерство сообщило о 329 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 10 356, выздоровели 364 095 человек.
https://ru.sputnik.md/20220108/aeroport-alma-aty-ostanetsya-zakrytym-na-neopredelennyy-srok-47862937.html
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в мире

Мир за сутки: ситуация в Казахстане, обрушение скалы и COVID в мире

08:47 09.01.2022 (обновлено: 11:17 09.01.2022)
© REUTERS / Pavel MikheyevАвтомобиль, сожженный во время протестов, вызванных повышением цен на топливо, на дороге в Алматы
Автомобиль, сожженный во время протестов, вызванных повышением цен на топливо, на дороге в Алматы - Sputnik Молдова, 1920, 09.01.2022
© REUTERS / Pavel Mikheyev
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КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. В МВД Казахстана сообщили, что за участие в беспорядках были задержаны 5969 человек, пишет Sputnik Казахстан. Среди задержанных много иностранцев, отмечает издание. Также возбуждено 125 уголовных дел.
Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил создать правительственную комиссию по вопросам ликвидации последствий от беспорядков в отдельных регионах.
В пресс-службе президента также сообщили, что миротворцам стран ОДКБ в Казахстане под охрану передан ряд стратегических объектов.
В ночь на воскресенье в Алма-Ате было задержано почти 100 участников террористических атак и мародеров, передает корреспондент Sputnik Казахстан. Также было изъято 118 единиц оружия и более одной тысячи боеприпасов к нему.
Также издание сообщает о гибели в Алма-Ате трех полицейских. Полиция продолжает осматривать здания города на наличие укрывшихся в них террористов. В настоящий момент обстановка в городе относительно нормализовалась.
Аэропорт Алма-Аты - Sputnik Молдова, 1920, 08.01.2022
Общество
Аэропорт Алма-Аты останется закрытым на неопределенный срок
Вчера, 19:21

Скала обрушилась на лодки с туристами в Бразилии, есть погибшие

Не менее пяти человек погибли и еще около 20 числятся пропавшими без вести в результате обрушения скалы, произошедшего на озере Фурнаш в штате Минас-Жерайс на востоке Бразилии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.
Очевидцы опубликовали видеозаписи, на которых видно, как в отвесной скале, под которой находились несколько лодок, образовалась трещина, и большая каменная глыба упала в воду, затопив по меньшей мере две лодки.
Начальник пожарной службы штата Минас-Жерайс Эдгард Эстево отметил, что в настоящее время пропавшими без вести числятся более 20 человек, в спасательной операции задействованы водолазы и вертолеты.

Ситуация с COVID-19 в мире

По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 304 миллионов.
На утро 9 января число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 304 925 937. Из них 5 484 091 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (59 766 818). Следом идут Индия (35 368 372) и Бразилия (22 328 252).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (14 422 067), Россия (10 453 895), Франция (11 921 925), Турция (9 918 695), Германия (7 500 830), Италия (7 281 297) и Испания (7 164 906).
На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 3 880 371 случай заражения, в Румынии – 1 839 825.
Тест на COVID-19 на фоне надписи Омикрон - Sputnik Молдова, 1920, 08.01.2022
Коронавирус
В Румынии растет число случаев заражения "омикроном"
Вчера, 09:16
В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 379 901. В субботу профильное министерство сообщило о 329 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 10 356, выздоровели 364 095 человек.
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