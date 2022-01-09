Замглавы Минобороны Казахстана поблагодарил силы ОДКБ за помощь стране
16:20 09.01.2022 (обновлено: 18:13 09.01.2022)
© Sputnik / Пресс-служба Минобороны РФ/
В Минобороны Казахстана поблагодарили силы ОДКБ за оказанную помощь и рассказали, когда закончится контртеррористическая операция в стране.
КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. Заместитель министра обороны Казахстана генерал-лейтенант Султан Гамалетдинов поблагодарил командование и личный состав коллективных миротворческих сил ОДКБ, направленных в республику на фоне массовых беспорядков, за помощь народу страны.
"Хочу поблагодарить командование и личный состав коллективных миротворческих сил ОДКБ за братскую помощь, оказанную казахстанскому народу", – заявил Гамалетдинов на совместном брифинге с командующим миротворцами ОДКБ Андреем Сердюковым.
Он отметил, что обстановка в Казахстане стабилизируется и находится под контролем властей.
"Взятие под охрану наиболее важных объектов миротворцами позволило нам высвободить значительную часть сил и средств правоохранительных органов и армии, которые переброшены на борьбу с террористами", – подчеркнул замглавы Минобороны Казахстана.
Он также сообщил, что контртеррористическая операция в Казахстане будет продолжаться до полного уничтожения террористов и восстановления порядка в стране.
"В настоящее время на территории Республики Казахстан продолжается проведение контртеррористической операции. Она будет продолжена до полного уничтожения террористов и восстановления конституционного порядка в Республике Казахстан", – заявил Гамалетдинов.
"В настоящее время на территории Республики Казахстан продолжается проведение контртеррористической операции. Она будет продолжена до полного уничтожения террористов и восстановления конституционного порядка в Республике Казахстан", – заявил Гамалетдинов.
Беспорядки в Казахстане
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года – жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.
Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
В субботу Токаев провел заседание оперативного штаба и поручил восстановить все объекты и инфраструктуру, пострадавшие от террористических атак. Также президент Казахстана объявил 10 января днем общенационального траура в связи многочисленными жертвами во время недавних событий.