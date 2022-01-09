https://ru.sputnik.md/20220109/kurs-valyut-47879604.html
Курс валют на понедельник: доллар и евро подорожают
Курс валют на понедельник: доллар и евро подорожают
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
2022-01-09T20:45+0200
2022-01-09T20:45+0200
2022-01-09T20:45+0200
курс валют
доллар
евро
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/05/46975125_0:130:2993:1814_1920x0_80_0_0_82f7520f6012de1e97dbcae7aa0a473e.jpg
КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 10 января. Доллар и евро подорожают по отношению к молдавскому лею.Доллар США подорожает на два бана и будет стоить 17,8891 лея.Евро станет дороже также на два бана и закрепится на уровне 20,2407 лея.Что касается остальных валют, то 6 января немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2345 лея. Стоимость украинской гривны повысится до 0,6507 лея. Румынский лей станет дороже и остановится на 4,0943 в пересчете на национальную валюту.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В 2021-м доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея.
https://ru.sputnik.md/20211215/moldova-poluchit-kredit-v-150-millionov-evro-47264921.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/05/46975125_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_bacad1944bc5bb7bf4238d46426eb540.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
курс валют, доллар, евро
Курс валют на понедельник: доллар и евро подорожают
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 10 января. Доллар и евро подорожают по отношению к молдавскому лею.
Доллар США подорожает на два бана и будет стоить 17,8891 лея.
Евро станет дороже также на два бана и закрепится на уровне 20,2407 лея.
Что касается остальных валют, то 6 января немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2345 лея. Стоимость украинской гривны повысится до 0,6507 лея. Румынский лей станет дороже и остановится на 4,0943 в пересчете на национальную валюту.
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В 2021-м доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея.