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Курс валют на понедельник: доллар и евро подорожают
Курс валют на понедельник: доллар и евро подорожают
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
2022-01-09T20:45+0200
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КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 10 января. Доллар и евро подорожают по отношению к молдавскому лею.Доллар США подорожает на два бана и будет стоить 17,8891 лея.Евро станет дороже также на два бана и закрепится на уровне 20,2407 лея.Что касается остальных валют, то 6 января немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2345 лея. Стоимость украинской гривны повысится до 0,6507 лея. Румынский лей станет дороже и остановится на 4,0943 в пересчете на национальную валюту.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В 2021-м доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея.
https://ru.sputnik.md/20211215/moldova-poluchit-kredit-v-150-millionov-evro-47264921.html
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курс валют, доллар, евро

Курс валют на понедельник: доллар и евро подорожают

20:45 09.01.2022
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКурс валют
Курс валют - Sputnik Молдова, 1920, 09.01.2022
© Sputnik / Евгений Биятов
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 10 января. Доллар и евро подорожают по отношению к молдавскому лею.
Доллар США подорожает на два бана и будет стоить 17,8891 лея.
Евро станет дороже также на два бана и закрепится на уровне 20,2407 лея.
Что касается остальных валют, то 6 января немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2345 лея. Стоимость украинской гривны повысится до 0,6507 лея. Румынский лей станет дороже и остановится на 4,0943 в пересчете на национальную валюту.
Валюта - Sputnik Молдова, 1920, 15.12.2021
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Молдова получит кредит в 150 миллионов евро
15 декабря 2021, 18:29
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В 2021-м доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея.
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