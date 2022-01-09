https://ru.sputnik.md/20220109/kurs-valyut-47879604.html

Курс валют на понедельник: доллар и евро подорожают

Курс валют на понедельник: доллар и евро подорожают

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

2022-01-09T20:45+0200

2022-01-09T20:45+0200

2022-01-09T20:45+0200

курс валют

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КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 10 января. Доллар и евро подорожают по отношению к молдавскому лею.Доллар США подорожает на два бана и будет стоить 17,8891 лея.Евро станет дороже также на два бана и закрепится на уровне 20,2407 лея.Что касается остальных валют, то 6 января немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2345 лея. Стоимость украинской гривны повысится до 0,6507 лея. Румынский лей станет дороже и остановится на 4,0943 в пересчете на национальную валюту.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В 2021-м доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея.

https://ru.sputnik.md/20211215/moldova-poluchit-kredit-v-150-millionov-evro-47264921.html

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2022

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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курс валют, доллар, евро