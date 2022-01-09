https://ru.sputnik.md/20220109/mid-rf-ssha-bryussely-peregovory-47868042.html

В МИД РФ разочарованы подходом США и Брюсселя к переговорам по безопасности

В МИД РФ разочарованы подходом США и Брюсселя к переговорам по безопасности

Москва разочарована сигналами из США и Брюсселя, прозвучавшими накануне встречи в Женеве по гарантиям безопасности.

2022-01-09T10:25+0200

2022-01-09T10:25+0200

2022-01-09T10:50+0200

россия

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КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. Москва разочарована сигналами из США и Брюсселя, прозвучавшими накануне встречи в Женеве по гарантиям безопасности. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Если коротко, то они отражают непонимание того, что нужно нам. А нам нужны юридические гарантии, правовые гарантии нерасширения НАТО дальше, ликвидации всего того, что альянс насоздавал, движимый антироссийскими фобиями и разного рода представлениями ложными о том, в чем суть российской политики за период с 1997 года", – отметил замглавы российского МИД.По его словам, в Москве сожалеют, что США продолжают настаивать на односторонних уступках со стороны России и вместо конструктива предпочитают спекуляции, что не может быть основой для продуктивной дискуссии. Рябков подчеркнул, что Россия главной задачей в Женеве ставит обсуждение нерасширения НАТО и непоявления ударных вооружений вблизи своих границ."Все это в правовой форме. К сожалению, мы слышим разного рода спекуляции на тему того, что Россия должна сделать это, должна сделать другое, предпринять такой шаг, сякой шаг. Мы неоднократно реагировали на такую постановку вопроса, причем на всех уровнях, и здесь не может быть основы ни для какой не то что договоренности, а даже продуктивной дискуссии", – подчеркнул замминистра.

https://ru.sputnik.md/20211223/putin-initsiativy-bezopasnosti-47464554.html

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в мире, брюссель, сша, переговоры, безопаность