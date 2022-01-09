https://ru.sputnik.md/20220109/moldova-mestnyy-delikates-traditsionnyy-biznes-47854307.html
В Молдове может исчезнуть местный деликатес, а с ним – и традиционный бизнес
В Молдове может исчезнуть местный деликатес, а с ним – и традиционный бизнес
Ремесло с вековыми традициями в Молдове находится на грани исчезновения. Речь идет об овцеводстве – занятии, которое практиковали в стране наши предки.
2022-01-09T12:27+0200
2022-01-09T12:27+0200
2022-01-09T12:27+0200
видео
молдова
овцы
овечья брынза
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Овцеводы утверждают, что у них нет пастбищ, чтобы кормить животных, и нет денег, чтобы возродить отрасль, а государство до сих пор остается глухим к их требованиям. Вызывает опасение и то, что довольно скоро может исчезнуть и вкуснейший продукт, который мы привыкли видеть на столе, – овечья брынза.
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Родика Герчиу
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg
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Родика Герчиу
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg
молдова, овцы, видео, овечья брынза
В Молдове может исчезнуть местный деликатес, а с ним – и традиционный бизнес
Ремесло с вековыми традициями находится на грани исчезновения в Молдове. Речь идет об овцеводстве – занятии, которое практиковали в стране наши предки.
Овцеводы утверждают, что у них нет пастбищ, чтобы кормить животных, и нет денег, чтобы возродить отрасль, а государство до сих пор остается глухим к их требованиям.
Вызывает опасение и то, что довольно скоро может исчезнуть и вкуснейший продукт, который мы привыкли видеть на столе, – овечья брынза.