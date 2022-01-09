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Последние приготовления: Пекин примет зимнюю Олимпиаду-2022
Последние приготовления: Пекин примет зимнюю Олимпиаду-2022
Зимние Олимпийские игры официально начнутся в Пекине уже 4 февраля. А пока что китайская столица вовсю готовится к приему спортсменов и гостей будущих Игр.
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фото, в мире, мультимедиа, пекин, олимпиада, зимняя олимпиада

Последние приготовления: Пекин примет зимнюю Олимпиаду-2022

15:07 09.01.2022 (обновлено: 15:32 09.01.2022)
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Зимние Олимпийские игры официально начнутся в Пекине уже 4 февраля. А пока что китайская столица вовсю готовится к приему спортсменов и гостей будущих Игр.
© REUTERS / Fabrizio Bensch

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, Паралимпийские – с 4 по 13 марта.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, Паралимпийские – с 4 по 13 марта. - Sputnik Молдова
1/15
© REUTERS / Fabrizio Bensch

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, Паралимпийские – с 4 по 13 марта.

© REUTERS / Fabrizio Bensch

Столица Китая была выбрана местом проведения Олимпиады на сессии МОК в Куала-Лумпуре в 2015 году.

Столица Китая была выбрана местом проведения Олимпиады на сессии МОК в Куала-Лумпуре в 2015 году. - Sputnik Молдова
2/15
© REUTERS / Fabrizio Bensch

Столица Китая была выбрана местом проведения Олимпиады на сессии МОК в Куала-Лумпуре в 2015 году.

© REUTERS / Fabrizio Bensch

Представителям СМИ презентуют роботизированную кулинарную машину в столовой главного пресс-центра в Пекине.

Представителям СМИ презентуют роботизированную кулинарную машину в столовой главного пресс-центра в Пекине. - Sputnik Молдова
3/15
© REUTERS / Fabrizio Bensch

Представителям СМИ презентуют роботизированную кулинарную машину в столовой главного пресс-центра в Пекине.

© REUTERS / Fabrizio Bensch

Кулинарная система не только готовит, но и доставляет еду каждому заказчику.

Кулинарная система не только готовит, но и доставляет еду каждому заказчику. - Sputnik Молдова
4/15
© REUTERS / Fabrizio Bensch

Кулинарная система не только готовит, но и доставляет еду каждому заказчику.

© REUTERS / Fabrizio Bensch

Бургер от робота.

Бургер от робота. - Sputnik Молдова
5/15
© REUTERS / Fabrizio Bensch

Бургер от робота.

© REUTERS / Fabrizio Bensch

Но совсем без людей тут не обойтись.

Но совсем без людей тут не обойтись. - Sputnik Молдова
6/15
© REUTERS / Fabrizio Bensch

Но совсем без людей тут не обойтись.

© REUTERS / Fabrizio Bensch

Работники принимают заказы и раздают посуду.

Работники принимают заказы и раздают посуду. - Sputnik Молдова
7/15
© REUTERS / Fabrizio Bensch

Работники принимают заказы и раздают посуду.

© REUTERS / Thomas Peter

На Играх в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей — это на семь больше, чем на предыдущих XXIII Олимпийских зимних играх, прошедших в 2018 году в Пхенчхане.

На Играх в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей — это на семь больше, чем на предыдущих XXIII Олимпийских зимних играх, прошедших в 2018 году в Пхенчхане. - Sputnik Молдова
8/15
© REUTERS / Thomas Peter

На Играх в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей — это на семь больше, чем на предыдущих XXIII Олимпийских зимних играх, прошедших в 2018 году в Пхенчхане.

© REUTERS / Thomas Peter

В Столичном музее Пекина развернута экспозиция, где желающие могут ознакомиться с олимпийской историей Китая.

В Столичном музее Пекина развернута экспозиция, где желающие могут ознакомиться с олимпийской историей Китая. - Sputnik Молдова
9/15
© REUTERS / Thomas Peter

В Столичном музее Пекина развернута экспозиция, где желающие могут ознакомиться с олимпийской историей Китая.

© REUTERS / Thomas Peter

Медали и костюмы китайских спортсменов с прошлых Олимпийских игр представлены на выставке в музее Пекина.

Медали и костюмы китайских спортсменов с прошлых Олимпийских игр представлены на выставке в музее Пекина. - Sputnik Молдова
10/15
© REUTERS / Thomas Peter

Медали и костюмы китайских спортсменов с прошлых Олимпийских игр представлены на выставке в музее Пекина.

© AFP 2021 / Noel Celis

Эти факелы будут использоваться для зажжения огня на Олимпийских и Паралимпийских играх.

Эти факелы будут использоваться для зажжения огня на Олимпийских и Паралимпийских играх. - Sputnik Молдова
11/15
© AFP 2021 / Noel Celis

Эти факелы будут использоваться для зажжения огня на Олимпийских и Паралимпийских играх.

© REUTERS / Fabrizio Bensch

Особое внимание уделено противоэпидемическим мерам из-за COVID-19. ВОЗ признала будущие Игры в Пекине безопасными, учитывая принятые Китаем меры против коронавируса.

Особое внимание уделено противоэпидемическим мерам из-за COVID-19. ВОЗ признала будущие Игры в Пекине безопасными, учитывая принятые Китаем меры против коронавируса. - Sputnik Молдова
12/15
© REUTERS / Fabrizio Bensch

Особое внимание уделено противоэпидемическим мерам из-за COVID-19. ВОЗ признала будущие Игры в Пекине безопасными, учитывая принятые Китаем меры против коронавируса.

© REUTERS / Pawel Kopczynski

Пекин станет первым в истории городом, который примет и летнюю, и зимнюю Олимпиады. Для проведения соревнований будут использоваться как новые объекты, так и уже существующие, которые остались после летней Олимпиады-2008.

Пекин станет первым в истории городом, который примет и летнюю, и зимнюю Олимпиады. Для проведения соревнований будут использоваться как новые объекты, так и уже существующие, которые остались после летней Олимпиады-2008. - Sputnik Молдова
13/15
© REUTERS / Pawel Kopczynski

Пекин станет первым в истории городом, который примет и летнюю, и зимнюю Олимпиады. Для проведения соревнований будут использоваться как новые объекты, так и уже существующие, которые остались после летней Олимпиады-2008.

© REUTERS / Fabrizio Bensch

Соревнования будут проходить на олимпийских объектах, расположенных в трех кластерах – Пекине (хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт, керлинг), Чжанцзякоу (биатлон, лыжные гонки, сноуборд, прыжки с трамплина) и Яньцине (горные лыжи и санный спорт).

Соревнования будут проходить на олимпийских объектах, расположенных в трех кластерах – Пекине (хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт, керлинг), Чжанцзякоу (биатлон, лыжные гонки, сноуборд, прыжки с трамплина) и Яньцине (горные лыжи и санный спорт). - Sputnik Молдова
14/15
© REUTERS / Fabrizio Bensch

Соревнования будут проходить на олимпийских объектах, расположенных в трех кластерах – Пекине (хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт, керлинг), Чжанцзякоу (биатлон, лыжные гонки, сноуборд, прыжки с трамплина) и Яньцине (горные лыжи и санный спорт).

© REUTERS / Thomas Peter

С 27 января 2022 года Китай откроет олимпийские деревни и начнет принимать атлетов со всего мира.

С 27 января 2022 года Китай откроет олимпийские деревни и начнет принимать атлетов со всего мира. - Sputnik Молдова
15/15
© REUTERS / Thomas Peter

С 27 января 2022 года Китай откроет олимпийские деревни и начнет принимать атлетов со всего мира.

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