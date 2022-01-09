Последние приготовления: Пекин примет зимнюю Олимпиаду-2022

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, Паралимпийские – с 4 по 13 марта.
XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, Паралимпийские – с 4 по 13 марта.
Столица Китая была выбрана местом проведения Олимпиады на сессии МОК в Куала-Лумпуре в 2015 году.
Столица Китая была выбрана местом проведения Олимпиады на сессии МОК в Куала-Лумпуре в 2015 году.
Представителям СМИ презентуют роботизированную кулинарную машину в столовой главного пресс-центра в Пекине.
Представителям СМИ презентуют роботизированную кулинарную машину в столовой главного пресс-центра в Пекине.
Кулинарная система не только готовит, но и доставляет еду каждому заказчику.
Кулинарная система не только готовит, но и доставляет еду каждому заказчику.
Бургер от робота.
Но совсем без людей тут не обойтись.
Работники принимают заказы и раздают посуду.
На Играх в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей — это на семь больше, чем на предыдущих XXIII Олимпийских зимних играх, прошедших в 2018 году в Пхенчхане.
На Играх в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей — это на семь больше, чем на предыдущих XXIII Олимпийских зимних играх, прошедших в 2018 году в Пхенчхане.
В Столичном музее Пекина развернута экспозиция, где желающие могут ознакомиться с олимпийской историей Китая.
В Столичном музее Пекина развернута экспозиция, где желающие могут ознакомиться с олимпийской историей Китая.
Медали и костюмы китайских спортсменов с прошлых Олимпийских игр представлены на выставке в музее Пекина.
Медали и костюмы китайских спортсменов с прошлых Олимпийских игр представлены на выставке в музее Пекина.
Эти факелы будут использоваться для зажжения огня на Олимпийских и Паралимпийских играх.
Эти факелы будут использоваться для зажжения огня на Олимпийских и Паралимпийских играх.
Особое внимание уделено противоэпидемическим мерам из-за COVID-19. ВОЗ признала будущие Игры в Пекине безопасными, учитывая принятые Китаем меры против коронавируса.
Особое внимание уделено противоэпидемическим мерам из-за COVID-19. ВОЗ признала будущие Игры в Пекине безопасными, учитывая принятые Китаем меры против коронавируса.
Пекин станет первым в истории городом, который примет и летнюю, и зимнюю Олимпиады. Для проведения соревнований будут использоваться как новые объекты, так и уже существующие, которые остались после летней Олимпиады-2008.
Пекин станет первым в истории городом, который примет и летнюю, и зимнюю Олимпиады. Для проведения соревнований будут использоваться как новые объекты, так и уже существующие, которые остались после летней Олимпиады-2008.
Соревнования будут проходить на олимпийских объектах, расположенных в трех кластерах – Пекине (хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт, керлинг), Чжанцзякоу (биатлон, лыжные гонки, сноуборд, прыжки с трамплина) и Яньцине (горные лыжи и санный спорт).
Соревнования будут проходить на олимпийских объектах, расположенных в трех кластерах – Пекине (хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт, керлинг), Чжанцзякоу (биатлон, лыжные гонки, сноуборд, прыжки с трамплина) и Яньцине (горные лыжи и санный спорт).
С 27 января 2022 года Китай откроет олимпийские деревни и начнет принимать атлетов со всего мира.
С 27 января 2022 года Китай откроет олимпийские деревни и начнет принимать атлетов со всего мира.