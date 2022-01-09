https://ru.sputnik.md/20220109/pogodnye-rekordy-moldovy-9-yanvarya-47861800.html

Погодные рекорды Молдовы 9 января

Погодные рекорды Молдовы 9 января

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

2022-01-09T00:01+0200

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в молдове

погода

рекорды

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КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. Наименьший температурный показатель на территории Молдовы 9 января был зарегистрирован почти век назад. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.По информации метеорологов, в этот день в 1935 году столбик термометра опустился до –29,8 градуса по Цельсию.А температурный максимум на территории Молдовы 9 января зарегистрировали в 2005 году. Тогда воздух прогрелся до +12,8 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 9 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 42,6 градуса.

https://ru.sputnik.md/20180922/posledstviya-izmeneni-klimat-greenland-22011627.html

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2022

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Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

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