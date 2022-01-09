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https://ru.sputnik.md/20220109/pogodnye-rekordy-moldovy-9-yanvarya-47861800.html
Погодные рекорды Молдовы 9 января
Погодные рекорды Молдовы 9 января
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.
2022-01-09T00:01+0200
2022-01-09T00:01+0200
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КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. Наименьший температурный показатель на территории Молдовы 9 января был зарегистрирован почти век назад. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.По информации метеорологов, в этот день в 1935 году столбик термометра опустился до –29,8 градуса по Цельсию.А температурный максимум на территории Молдовы 9 января зарегистрировали в 2005 году. Тогда воздух прогрелся до +12,8 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 9 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 42,6 градуса.
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в молдове, погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 9 января

00:01 09.01.2022
© Sputnik / Mihai CarausЗимний Кишинев
Зимний Кишинев - Sputnik Молдова, 1920, 09.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. Наименьший температурный показатель на территории Молдовы 9 января был зарегистрирован почти век назад. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.
По информации метеорологов, в этот день в 1935 году столбик термометра опустился до –29,8 градуса по Цельсию.
А температурный максимум на территории Молдовы 9 января зарегистрировали в 2005 году. Тогда воздух прогрелся до +12,8 градуса.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 9 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 42,6 градуса.
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