https://ru.sputnik.md/20220109/politicheskiy-prognoz-moldova-47843885.html

Политический прогноз: что ждет левые политические силы в Молдове

Политический прогноз: что ждет левые политические силы в Молдове

Обсудили с политологом политические настроения в Молдове, создание новых проектов, в том числе Ионом Чебаном, а также возможные изменения, которые могут произойти в стане левых сил.

2022-01-09T17:57+0200

2022-01-09T17:57+0200

2022-01-09T17:57+0200

радио

молдова

левые силы

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Перед зимними праздниками примар Кишинева Ион Чебан объявил о создании нового политического проекта "Движение национальной альтернативы". Какой фланг займет это движение? Объединит ли "Движение национальной альтернативы" левые силы в Молдове? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с политологом Яном Лисневским.Почему Чебан решил именно сейчас сформировать свой политический проект?На вопрос о том, востребовано ли сейчас движение, о котором объявил Ион Чебан, Лисневский ответил, что "последние соцопросы показывают, что все-таки спрос появляется". Порождает спрос разочарование, которое появляется у людей, и они начинают искать другое политическое движение в надежде, что оно может стать альтернативой, считает Лисневский."Почему именно сейчас? На мой взгляд, с середины ноября, когда уже появились первые результаты и было понятно, что что-то не ладится в правительстве, некоторые политики стали заявлять о создании альянсов, блоков национального спасения. Если не ошибаюсь, было восемь заявлений. Можно сделать такое сравнение с нашей политикой: акулы очень хорошо чувствуют кровь. Так и у нас. Появилось много партий, движений, так как чувствуют, что в правительстве что-то идет не так и есть возможность в этом году получить дивиденды", – сказал политолог.По его мнению, "Ион Чебан поспешил и правильно сделал, потому что может появиться другая партия или альянс, у которой будет такой же месседж"."Мы видим, что сейчас это не политическая партия, а движение, которое будет формироваться в 2022 году, когда будет уже достаточно активная неофициальная предвыборная кампания к местным выборам...", – отметил Лисневский. Какой фланг займет проект Иона Чебана?На вопрос о том, какой фланг может занять политический проект Иона Чебана, собеседник ответил, что примар находится в очень интересной ситуации. "Он может сместиться в правоцентризм. У нас уже нет партий, которые принимают исключительно левый фланг, правый, центристы. Мне лично хотелось бы, чтобы это была совсем другая партия, которая может быть по доктрине левая, но будет направлена и на правый электорат", – сказал Лисневский.Что ждет левый политический фланг в Молдове?По мнению Лисневского, пока рано говорить о том, способно ли будет "Движение национальной альтернативы" объединить левые силы и прийти к успеху."Сейчас остается потребность в левых силах. На мой взгляд, на данный момент это должны быть два разных движения, так как несмотря на то, что Партия социалистов и Партия коммунистов проиграли, они остаются в парламенте и у них есть возможности и есть трибуна", – сказал политолог.Он считает, что конкуренция должна оставаться. "Если они сместятся на один спектр, то будет достаточно трудно, чтобы партия получила бы наибольший результат, несмотря на то, что теряет рейтинг доверия", – заключил Лисневский.

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2022

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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