https://ru.sputnik.md/20220109/politicheskiy-prognoz-moldova-47843885.html
Политический прогноз: что ждет левые политические силы в Молдове
Политический прогноз: что ждет левые политические силы в Молдове
Обсудили с политологом политические настроения в Молдове, создание новых проектов, в том числе Ионом Чебаном, а также возможные изменения, которые могут произойти в стане левых сил.
2022-01-09T17:57+0200
2022-01-09T17:57+0200
2022-01-09T17:57+0200
радио
молдова
левые силы
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Перед зимними праздниками примар Кишинева Ион Чебан объявил о создании нового политического проекта "Движение национальной альтернативы". Какой фланг займет это движение? Объединит ли "Движение национальной альтернативы" левые силы в Молдове? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с политологом Яном Лисневским.Почему Чебан решил именно сейчас сформировать свой политический проект?На вопрос о том, востребовано ли сейчас движение, о котором объявил Ион Чебан, Лисневский ответил, что "последние соцопросы показывают, что все-таки спрос появляется". Порождает спрос разочарование, которое появляется у людей, и они начинают искать другое политическое движение в надежде, что оно может стать альтернативой, считает Лисневский."Почему именно сейчас? На мой взгляд, с середины ноября, когда уже появились первые результаты и было понятно, что что-то не ладится в правительстве, некоторые политики стали заявлять о создании альянсов, блоков национального спасения. Если не ошибаюсь, было восемь заявлений. Можно сделать такое сравнение с нашей политикой: акулы очень хорошо чувствуют кровь. Так и у нас. Появилось много партий, движений, так как чувствуют, что в правительстве что-то идет не так и есть возможность в этом году получить дивиденды", – сказал политолог.По его мнению, "Ион Чебан поспешил и правильно сделал, потому что может появиться другая партия или альянс, у которой будет такой же месседж"."Мы видим, что сейчас это не политическая партия, а движение, которое будет формироваться в 2022 году, когда будет уже достаточно активная неофициальная предвыборная кампания к местным выборам...", – отметил Лисневский. Какой фланг займет проект Иона Чебана?На вопрос о том, какой фланг может занять политический проект Иона Чебана, собеседник ответил, что примар находится в очень интересной ситуации. "Он может сместиться в правоцентризм. У нас уже нет партий, которые принимают исключительно левый фланг, правый, центристы. Мне лично хотелось бы, чтобы это была совсем другая партия, которая может быть по доктрине левая, но будет направлена и на правый электорат", – сказал Лисневский.Что ждет левый политический фланг в Молдове?По мнению Лисневского, пока рано говорить о том, способно ли будет "Движение национальной альтернативы" объединить левые силы и прийти к успеху."Сейчас остается потребность в левых силах. На мой взгляд, на данный момент это должны быть два разных движения, так как несмотря на то, что Партия социалистов и Партия коммунистов проиграли, они остаются в парламенте и у них есть возможности и есть трибуна", – сказал политолог.Он считает, что конкуренция должна оставаться. "Если они сместятся на один спектр, то будет достаточно трудно, чтобы партия получила бы наибольший результат, несмотря на то, что теряет рейтинг доверия", – заключил Лисневский.
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Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
молдова, левые силы, видео
Политический прогноз: что ждет левые политические силы в Молдове
Обсудили с политологом политические настроения в Молдове, создание новых политических проектов, а также возможные изменения, которые могут произойти в стане левых сил.
Перед зимними праздниками примар Кишинева Ион Чебан объявил о создании нового политического проекта "Движение национальной альтернативы". Какой фланг займет это движение? Объединит ли "Движение национальной альтернативы" левые силы в Молдове? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова
с политологом Яном Лисневским.
Почему Чебан решил именно сейчас сформировать свой политический проект?
На вопрос о том, востребовано ли сейчас движение, о котором объявил Ион Чебан, Лисневский ответил, что "последние соцопросы показывают, что все-таки спрос появляется".
"Да, он сейчас, скажем так, низкий, но этот процент очень быстро растет, потому что разочарованность всегда становится больше и особенно после больших ожиданий. Это естественно. И относится абсолютно ко всем политическим движениям, а не только к нынешней власти", – сказал собеседник.
Порождает спрос разочарование, которое появляется у людей, и они начинают искать другое политическое движение в надежде, что оно может стать альтернативой, считает Лисневский.
"Почему именно сейчас? На мой взгляд, с середины ноября, когда уже появились первые результаты и было понятно, что что-то не ладится в правительстве, некоторые политики стали заявлять о создании альянсов, блоков национального спасения. Если не ошибаюсь, было восемь заявлений. Можно сделать такое сравнение с нашей политикой: акулы очень хорошо чувствуют кровь. Так и у нас. Появилось много партий, движений, так как чувствуют, что в правительстве что-то идет не так и есть возможность в этом году получить дивиденды", – сказал политолог.
По его мнению, "Ион Чебан поспешил и правильно сделал, потому что может появиться другая партия или альянс, у которой будет такой же месседж".
"Мы видим, что сейчас это не политическая партия, а движение, которое будет формироваться в 2022 году, когда будет уже достаточно активная неофициальная предвыборная кампания к местным выборам...", – отметил Лисневский.
Какой фланг займет проект Иона Чебана?
На вопрос о том, какой фланг может занять политический проект Иона Чебана, собеседник ответил, что примар находится в очень интересной ситуации. "Он может сместиться в правоцентризм. У нас уже нет партий, которые принимают исключительно левый фланг, правый, центристы. Мне лично хотелось бы, чтобы это была совсем другая партия, которая может быть по доктрине левая, но будет направлена и на правый электорат", – сказал Лисневский.
Что ждет левый политический фланг в Молдове?
По мнению Лисневского, пока рано говорить о том, способно ли будет "Движение национальной альтернативы" объединить левые силы и прийти к успеху.
"Сейчас остается потребность в левых силах. На мой взгляд, на данный момент это должны быть два разных движения, так как несмотря на то, что Партия социалистов и Партия коммунистов проиграли, они остаются в парламенте и у них есть возможности и есть трибуна", – сказал политолог.
Он считает, что конкуренция должна оставаться. "Если они сместятся на один спектр, то будет достаточно трудно, чтобы партия получила бы наибольший результат, несмотря на то, что теряет рейтинг доверия", – заключил Лисневский.