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Правительство Молдовы соберется на заседание 12 января
Правительство Молдовы соберется на заседание 12 января
В повестку дня первого в 2022 году заседания кабмина включены 23 документа.
2022-01-09T19:43+0200
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общество
в молдове
правительство
министерства
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КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. Кабинет министров соберется на первое в этом году заседание 12 января. Министры рассмотрят повестку, в которую включены 23 пункта.Один из проектов документов, которые вынесены на обсуждение правительства, касается выплаты из государственного бюджета на 2022 год членских квот и долгов Республики Молдова перед международными и региональными организациями.Кабмин также рассмотрит вопросы, связанные с приватизацией, поправки в Кодекс о правонарушениях; присуждение государственной стипендии за достижения в области науки и научной стипендии для аспирантов на 2022 год; внесение изменений в положение об организации и функционировании Национального совета исторических памятников.
https://ru.sputnik.md/20220105/moldovagaz-tsena-gaz-moldova-47788334.html
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в молдове, правительство, министерства

Правительство Молдовы соберется на заседание 12 января

19:43 09.01.2022 (обновлено: 20:44 09.01.2022)
© Sputnik / Mihai CarausПравительство РМ Республики Молдова
Правительство РМ Республики Молдова - Sputnik Молдова, 1920, 09.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Александр Исаев
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В повестку дня первого в 2022 году заседания молдавского кабмина включены 23 документа.
КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. Кабинет министров соберется на первое в этом году заседание 12 января. Министры рассмотрят повестку, в которую включены 23 пункта.
Один из проектов документов, которые вынесены на обсуждение правительства, касается выплаты из государственного бюджета на 2022 год членских квот и долгов Республики Молдова перед международными и региональными организациями.
Кабмин также рассмотрит вопросы, связанные с приватизацией, поправки в Кодекс о правонарушениях; присуждение государственной стипендии за достижения в области науки и научной стипендии для аспирантов на 2022 год; внесение изменений в положение об организации и функционировании Национального совета исторических памятников.
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