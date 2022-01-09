https://ru.sputnik.md/20220109/pravitelstvo-moldova-zasedanie-47878116.html

Правительство Молдовы соберется на заседание 12 января

Правительство Молдовы соберется на заседание 12 января

В повестку дня первого в 2022 году заседания кабмина включены 23 документа.

2022-01-09T19:43+0200

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общество

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правительство

министерства

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КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. Кабинет министров соберется на первое в этом году заседание 12 января. Министры рассмотрят повестку, в которую включены 23 пункта.Один из проектов документов, которые вынесены на обсуждение правительства, касается выплаты из государственного бюджета на 2022 год членских квот и долгов Республики Молдова перед международными и региональными организациями.Кабмин также рассмотрит вопросы, связанные с приватизацией, поправки в Кодекс о правонарушениях; присуждение государственной стипендии за достижения в области науки и научной стипендии для аспирантов на 2022 год; внесение изменений в положение об организации и функционировании Национального совета исторических памятников.

https://ru.sputnik.md/20220105/moldovagaz-tsena-gaz-moldova-47788334.html

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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