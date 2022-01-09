https://ru.sputnik.md/20220109/rar-kak-moldova-mozhet-razvivatsya-vygodno-dlya-sebya-47789923.html

Рар: как Молдова может развиваться выгодно для себя и своих граждан

Рар: как Молдова может развиваться выгодно для себя и своих граждан

Эксперт международного уровня проанализировал политическую повестку развития республики и дал свои рекомендации относительно того, какая модель сотрудничества... 09.01.2022, Sputnik Молдова

2022-01-09T08:00+0200

2022-01-09T08:00+0200

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Рар: как Молдова может развиваться выгодно для себя и своих граждан Рар: как Молдова может развиваться выгодно для себя и своих граждан

Принято считать, что большие государства занимаются международной политикой, сравнительно маленькие географически – проводят мудрую политику.Молдова не раз пыталась найти баланс во внешнеполитическом сотрудничестве. Однако к "золотой середине", которая позволяла бы выстраивать стратегическое партнерство со странами Евразийского Экономического Союза и Россией, с одной стороны, и наращивать торгово-экономическую кооперацию с ЕС – с другой, прийти так и не удалось. Можно ли это сделать? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог-международник из Германии Александр Рар.По словам эксперта, молдавские политики как правого, так и левого толка не должны стремиться постоянно к раскалыванию общества, разделению его по баррикадам. Они должны, уверен Рар, способствовать укреплению и сплочению молдавской гражданской нации, обязаны сделать так, чтобы консенсус о многовекторном развитии республики стал непререкаемой нормой для всех.Политолог добавил, что путь многовекторной внешней политики все же станет для Молдовы реальностью.

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2022

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

молдова, многовекторность, политика, геополитика, процесс, аудио