https://ru.sputnik.md/20220109/rar-kak-moldova-mozhet-razvivatsya-vygodno-dlya-sebya-47789923.html
Рар: как Молдова может развиваться выгодно для себя и своих граждан
Рар: как Молдова может развиваться выгодно для себя и своих граждан
Эксперт международного уровня проанализировал политическую повестку развития республики и дал свои рекомендации относительно того, какая модель сотрудничества... 09.01.2022, Sputnik Молдова
2022-01-09T08:00+0200
2022-01-09T08:00+0200
2022-01-09T08:00+0200
радио
молдова
многовекторность
политика
геополитика
процесс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/05/47790411_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_28e641799e00d54f68b33b186823d313.jpg
Рар: как Молдова может развиваться выгодно для себя и своих граждан
Рар: как Молдова может развиваться выгодно для себя и своих граждан
Принято считать, что большие государства занимаются международной политикой, сравнительно маленькие географически – проводят мудрую политику.Молдова не раз пыталась найти баланс во внешнеполитическом сотрудничестве. Однако к "золотой середине", которая позволяла бы выстраивать стратегическое партнерство со странами Евразийского Экономического Союза и Россией, с одной стороны, и наращивать торгово-экономическую кооперацию с ЕС – с другой, прийти так и не удалось. Можно ли это сделать? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог-международник из Германии Александр Рар.По словам эксперта, молдавские политики как правого, так и левого толка не должны стремиться постоянно к раскалыванию общества, разделению его по баррикадам. Они должны, уверен Рар, способствовать укреплению и сплочению молдавской гражданской нации, обязаны сделать так, чтобы консенсус о многовекторном развитии республики стал непререкаемой нормой для всех.Политолог добавил, что путь многовекторной внешней политики все же станет для Молдовы реальностью.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/05/47790411_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_25a93ca060ecab5d408abb023e87f81d.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
молдова, многовекторность, политика, геополитика, процесс, аудио
Рар: как Молдова может развиваться выгодно для себя и своих граждан
Эксперт международного уровня проанализировал политическую повестку развития республики и дал свои рекомендации относительно того, какая модель сотрудничества наиболее бы подошла Молдове.
Принято считать, что большие государства занимаются международной политикой, сравнительно маленькие географически – проводят мудрую политику.
Молдова не раз пыталась найти баланс во внешнеполитическом сотрудничестве. Однако к "золотой середине", которая позволяла бы выстраивать стратегическое партнерство со странами Евразийского Экономического Союза и Россией, с одной стороны, и наращивать торгово-экономическую кооперацию с ЕС – с другой, прийти так и не удалось. Можно ли это сделать? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова
дал политолог-международник из Германии Александр Рар.
"Не попадать Молдове в геополитические передряги невозможно, они – реальность. Но в них надо уметь выжить, а такой маленькой стране, как Молдова, нужны для этого управленцы. Я твердо убежден и как историк, что для Молдовы нет другой альтернативы, как многовекторная политика", – сказал собеседник.
По словам эксперта, молдавские политики как правого, так и левого толка не должны стремиться постоянно к раскалыванию общества, разделению его по баррикадам. Они должны, уверен Рар, способствовать укреплению и сплочению молдавской гражданской нации, обязаны сделать так, чтобы консенсус о многовекторном развитии республики стал непререкаемой нормой для всех.
Политолог добавил, что путь многовекторной внешней политики все же станет для Молдовы реальностью.