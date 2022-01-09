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Рар: как Молдова может развиваться выгодно для себя и своих граждан
Рар: как Молдова может развиваться выгодно для себя и своих граждан
Эксперт международного уровня проанализировал политическую повестку развития республики и дал свои рекомендации относительно того, какая модель сотрудничества... 09.01.2022, Sputnik Молдова
2022-01-09T08:00+0200
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Рар: как Молдова может развиваться выгодно для себя и своих граждан
Рар: как Молдова может развиваться выгодно для себя и своих граждан
Принято считать, что большие государства занимаются международной политикой, сравнительно маленькие географически – проводят мудрую политику.Молдова не раз пыталась найти баланс во внешнеполитическом сотрудничестве. Однако к "золотой середине", которая позволяла бы выстраивать стратегическое партнерство со странами Евразийского Экономического Союза и Россией, с одной стороны, и наращивать торгово-экономическую кооперацию с ЕС – с другой, прийти так и не удалось. Можно ли это сделать? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог-международник из Германии Александр Рар.По словам эксперта, молдавские политики как правого, так и левого толка не должны стремиться постоянно к раскалыванию общества, разделению его по баррикадам. Они должны, уверен Рар, способствовать укреплению и сплочению молдавской гражданской нации, обязаны сделать так, чтобы консенсус о многовекторном развитии республики стал непререкаемой нормой для всех.Политолог добавил, что путь многовекторной внешней политики все же станет для Молдовы реальностью.
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Андрей Петрик
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молдова, многовекторность, политика, геополитика, процесс, аудио

Рар: как Молдова может развиваться выгодно для себя и своих граждан

08:00 09.01.2022
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Рар: как Молдова может развиваться выгодно для себя и своих граждан
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Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
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Эксперт международного уровня проанализировал политическую повестку развития республики и дал свои рекомендации относительно того, какая модель сотрудничества наиболее бы подошла Молдове.
Принято считать, что большие государства занимаются международной политикой, сравнительно маленькие географически – проводят мудрую политику.
Молдова не раз пыталась найти баланс во внешнеполитическом сотрудничестве. Однако к "золотой середине", которая позволяла бы выстраивать стратегическое партнерство со странами Евразийского Экономического Союза и Россией, с одной стороны, и наращивать торгово-экономическую кооперацию с ЕС – с другой, прийти так и не удалось. Можно ли это сделать? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог-международник из Германии Александр Рар.

"Не попадать Молдове в геополитические передряги невозможно, они – реальность. Но в них надо уметь выжить, а такой маленькой стране, как Молдова, нужны для этого управленцы. Я твердо убежден и как историк, что для Молдовы нет другой альтернативы, как многовекторная политика", – сказал собеседник.

По словам эксперта, молдавские политики как правого, так и левого толка не должны стремиться постоянно к раскалыванию общества, разделению его по баррикадам. Они должны, уверен Рар, способствовать укреплению и сплочению молдавской гражданской нации, обязаны сделать так, чтобы консенсус о многовекторном развитии республики стал непререкаемой нормой для всех.
Политолог добавил, что путь многовекторной внешней политики все же станет для Молдовы реальностью.
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