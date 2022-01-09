https://ru.sputnik.md/20220109/samolety-minoborony-alma-ata-47877423.html

Военно-транспортные самолеты Минобороны вывезли россиян из Алма-Аты

Военно-транспортные самолеты Минобороны вывезли россиян из Алма-Аты

Около 1600 россиян, оказавшихся по разным причинам в Казахстане в эти дни, подали заявку на выезд из страны. 09.01.2022, Sputnik Молдова

2022-01-09T18:31+0200

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В воскресенье, 9 января, из Алма-Аты в Россию 13 рейсами вылетели 1422 человека. Об этом сообщили в Telegram-канале Департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ. Аэропорт Алма-Аты пока останется закрытым на неопределенный срокС пассажирами спецрейсов пообщался корреспондент RT. На видео прилетевшие в Россию выражают благодарность Минобороны РФ и миротворцам ОДКБ, а также рассказывают о своих впечатлениях и переживаниях после пережитого в Алма-Ате.При этом, по данным Минобороны, к 19.30 по московскому времени в российскую столицу прилетели уже пять военных бортов, в каждом из которых было 100 российских граждан, которые приезжали в Казахстан на новогодние праздники к родным или как туристы. Впоследствии они обратились к руководству российского контингента миротворческих сил ОДКБ с просьбой помочь вернуться на родину. Заявки на выезд из Казахстана подали около 1600 граждан России.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года – жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В субботу Токаев провел заседание оперативного штаба и поручил восстановить все объекты и инфраструктуру, пострадавшие от террористических атак. Также президент Казахстана объявил 10 января днем общенационального траура в связи многочисленными жертвами во время недавних событий.

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