https://ru.sputnik.md/20220109/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-sneg-s-dozhdem-47859781.html

Самый точный прогноз погоды: снег с дождем

Самый точный прогноз погоды: снег с дождем

Самый точный прогноз на январь 2022 года: какой будет погода в первые дни нового года и на Рождество.

2022-01-09T07:00+0200

2022-01-09T07:00+0200

2022-01-09T07:00+0200

в молдове

точный прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 9 января погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Переменная облачность, ночью на большей части слабые осадки, преимущественно мокрый снег с переходом в снег, на юге дожди, местами слабый гололед и туман. Днем местами слабые осадки, преимущественно дожди.Ветер юго-восточный слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от 0 до +5 градусов по Цельсию, ночью – от –3 до +2.Точный прогноз погоды в Кишиневе 9 января: днем – от +1 до +3, ночью – от –1 до +1 градуса.В понедельник, 10 января, потеплеет – ожидается до +7 днем. Во вторник, 11 января, дневная температура воздуха будет сохраняться в пределах +5 градусов. Праздники и народные приметы9 января отмечается Степанов день, который назван в честь Стефана Первомученика. Существуют некоторые правила, которые нужно соблюдать, чтобы людей не "забирал нечистый".Стефан обличил иудеев в том, что они прогоняли пророков и казнили Мессию. Во время своей речи он увидел, как разверзлись облака и перед ним предстал Иисус. Иудеи не увидели Христа, поэтому не поверили Стефану и подвергли его пыткам. Он молился, а вместе с ним молилась Богоматерь и Иоанн Богослов. В итоге Стефан погиб за свою веру, а позднее его нашли и похоронили праведные христиане.

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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2022

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

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в молдове, точный прогноз погоды