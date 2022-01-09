https://ru.sputnik.md/20220109/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-sneg-s-dozhdem-47859781.html
Самый точный прогноз погоды: снег с дождем
Самый точный прогноз погоды: снег с дождем
Самый точный прогноз на январь 2022 года: какой будет погода в первые дни нового года и на Рождество.
2022-01-09T07:00+0200
2022-01-09T07:00+0200
2022-01-09T07:00+0200
в молдове
точный прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 9 января погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Переменная облачность, ночью на большей части слабые осадки, преимущественно мокрый снег с переходом в снег, на юге дожди, местами слабый гололед и туман. Днем местами слабые осадки, преимущественно дожди.Ветер юго-восточный слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от 0 до +5 градусов по Цельсию, ночью – от –3 до +2.Точный прогноз погоды в Кишиневе 9 января: днем – от +1 до +3, ночью – от –1 до +1 градуса.В понедельник, 10 января, потеплеет – ожидается до +7 днем. Во вторник, 11 января, дневная температура воздуха будет сохраняться в пределах +5 градусов. Праздники и народные приметы9 января отмечается Степанов день, который назван в честь Стефана Первомученика. Существуют некоторые правила, которые нужно соблюдать, чтобы людей не "забирал нечистый".Стефан обличил иудеев в том, что они прогоняли пророков и казнили Мессию. Во время своей речи он увидел, как разверзлись облака и перед ним предстал Иисус. Иудеи не увидели Христа, поэтому не поверили Стефану и подвергли его пыткам. Он молился, а вместе с ним молилась Богоматерь и Иоанн Богослов. В итоге Стефан погиб за свою веру, а позднее его нашли и похоронили праведные христиане.
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в молдове, точный прогноз погоды
Самый точный прогноз погоды: снег с дождем
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КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 9 января погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Переменная облачность, ночью на большей части слабые осадки, преимущественно мокрый снег с переходом в снег, на юге дожди, местами слабый гололед и туман. Днем местами слабые осадки, преимущественно дожди.
Ветер юго-восточный слабый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от 0 до +5 градусов по Цельсию, ночью – от –3 до +2.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 9 января: днем – от +1 до +3, ночью – от –1 до +1 градуса.
В понедельник, 10 января, потеплеет – ожидается до +7 днем. Во вторник, 11 января, дневная температура воздуха будет сохраняться в пределах +5 градусов.
Праздники и народные приметы
9 января отмечается Степанов день, который назван в честь Стефана Первомученика. Существуют некоторые правила, которые нужно соблюдать, чтобы людей не "забирал нечистый".
Стефан обличил иудеев в том, что они прогоняли пророков и казнили Мессию. Во время своей речи он увидел, как разверзлись облака и перед ним предстал Иисус. Иудеи не увидели Христа, поэтому не поверили Стефану и подвергли его пыткам. Он молился, а вместе с ним молилась Богоматерь и Иоанн Богослов. В итоге Стефан погиб за свою веру, а позднее его нашли и похоронили праведные христиане.
Снег пошел 9 января — скоро наступит ненастье.
Снегопад предвещает урожай на ягоды и грибы летом.
Галки или вороны раскричались — к снегу или метели.
Синички распелись — к морозу.
Красная Луна — пойдет снег, но будет тепло.
Вороны большую часть времени проводят на земле — к теплу.