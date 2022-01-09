https://ru.sputnik.md/20220109/severnyi-potok-rossiya-47872617.html

Не "Северным потоком" единым. Что еще с размахом строит Россия

Не "Северным потоком" единым. Что еще с размахом строит Россия

"Северный поток — 2", который готов, но еще не сертифицирован, не единственный долгожданный экспортный коридор.

2022-01-09T14:29+0200

2022-01-09T14:29+0200

2022-01-09T15:14+0200

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В планах – активная фаза прокладки трубы через Монголию в Китай, строительство нескольких заводов и мостов. О крупных российских проектах в наступившем году – в материале РИА Новости.Не мытьем, так катаньем"Поток" завершили еще в сентябре. Теперь его должны одобрить немецкий и европейский регуляторы. Сначала вердикт вынесет Германия, затем – Еврокомиссия.В Кремле призывают "набраться терпения". Впрочем, России не привыкать. Палки в колеса этому проекту вставляют с 2018-го.Труба от Усть-Луги Ленинградской области уходит на дно Балтийского моря и выныривает у немецкого города Грайфсвальде. Две ветки. Протяженность – более 1,2 тысячи километров. Совокупная мощность – 55 миллиардов кубических метров голубого топлива в год.Всего на проект потратили девять с половиной миллиардов долларов. Половина – деньги "Газпрома". Вторая – вложения европейских партнеров холдинга: французской Engie, австрийской OMV, англо-голландской Shell и немецких Uniper и Wintershall Dea.Причем иностранные компании – лишь инвесторы. Оператор проекта – Nord Stream 2.Изначально подрядчиком была швейцарская Allseas. Но в 2019-м США пригрозили санкциями любому, кто предоставит для строительства газопровода суда. В Allseas испугались и прекратили работы, хотя оставалось совсем ничего – шесть процентов.Ситуация усугублялась тем, что недостроенный участок – в территориальных водах Дании. Копенгаген разрешает использовать только трубоукладчики с системой безъякорного позиционирования. В России такой лишь один – "Академик Черский".Однако датчане смягчились, и несколько километров достраивала баржа "Фортуна". В январе 2021-го судно и его владелец попали под очередные американские санкции. Участвовать в проекте отказались десятки зарубежных компаний. Немецкие Uniper и Wintershall Dea перекрыли финансовый поток.Санкции ввели еще при Дональде Трампе. Администрация Джо Байдена практически с порога объявила "Северный поток – 2" угрозой для ЕС. Тем не менее американцы пообещали консультироваться с европейцами.В конце июля Берлин и Вашингтон наконец достигли компромисса. Главное условие – сохранить транзит через Украину. В Киеве постоянно твердят, что Москва собирается использовать "Северный поток – 2" как политический инструмент.Осенью США опять стали угрожать, хотя трубу уже достроили. К 18 октября первую нитку заполнили техническим газом. Запуск ожидали в январе. Однако пришлось отложить. На этот раз – из-за немецкой бюрократии.И в Сибири – силаПродолжаются работы и над не менее важным и масштабным проектом – "Силой Сибири – 2". О нем заговорили еще 15 лет назад и называли тогда "Алтай". Из-за технических сложностей с прокладкой труб через горный массив маршрут изменили.Газ пойдет не через алтайские горы, а транзитом через Монголию в Китай. На российской территории пересечет Красноярский край, Иркутскую область, Бурятию и Забайкалье. Эти регионы до сих пор лишены прямого доступа к магистральному газу и вынуждены жить на угле. Генподрядчик от России – "Стройтранснефтегаз", который реализовывал и первую "Силу Сибири".В 2021-м готовили технико-экономическое обоснование. В декабре Владимир Путин сказал, что "работа двигается, и двигается успешно". Скоро запустят стройку.Расчетная экспортная мощность – 50 миллиардов кубометров в год. Понадобится много инвестиций. Уже созданы рабочие места, а в активной фазе их число вырастет до сотен тысяч.Переход к делу: зачем нужен Ленский мостПомимо трубопроводов и газификации, в приоритете – транспортная сеть. В Республике Саха с этим непросто. Столица крупнейшего региона – Якутск – находится в стороне от федеральных трасс "Лена" и "Колыма". Сто пятьдесят дней в году между Западной Якутией и Восточной Сибирью нет стабильного сообщения. Зимой переправляются по ледовым дорогам. Летом – на паромах.Но в 2019-м река Лена обмелела. Половина населения республики оказалась отрезанной от Большой земли. Проблему хотят решить кардинально: построить мост.Идею обсуждают с 1980-х. На столь масштабный проект попросту не было денег. Наконец его внесли в нацпрограмму развития Дальнего Востока. В феврале 2020-го якутские власти подписали концессионное соглашение с корпорацией "Ростех" и группой "ВИС".Трехкилометровый мост и 11 километров подходов оценили почти в 83 с половиной миллиарда рублей. Летом вице-премьер Марат Хуснуллин дал поручение Минтрансу ускориться. Движение по мосту должны открыть уже в 2024-м. Проект не только обеспечит транспортную доступность, но и увеличит валовый региональный продукт Якутии – на два с половиной процента.С упором на полимерыГазопроводы, мосты, безусловно, нужны. Но без промышленности экономического роста не достичь. В ближайшие годы в стране построят крупные предприятия. Например, завод сжиженного природного газа в Хабаровском крае. Для этого потребуется около 9,8 миллиарда долларов. Инвесторы – Россия, США, Индия и Япония. Мощность – 6,2 миллиона тонн переработанного топлива в год.А Иркутский завод полимеров станет одним из крупнейших по этанопереработке. Стройка в разгаре: возводят шесть пиролизных печей. Завершить планируют к концу наступившего года. В регионе появится более полутора тысяч рабочих мест.С этим заводом связывают большие надежды, поскольку развитие рынка полимеров – один из устойчивых трендов мировой экономики. Полиэтилен и полипропилен особенно нужны в Восточной и Юго-Восточной Азии.

https://ru.sputnik.md/20191202/putin-xi-jinping-sila-sibiri-orkrytie-28405763.html

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Ирина Бадмаева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/0d/34728921_0:37:225:262_100x100_80_0_0_277e92f3bcde5d90da8bb22e56e2cd0e.jpg

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аналитика , в мире, колумнистика, северный поток-2