https://ru.sputnik.md/20220109/shtamm-koronavirusa-omikron-47879474.html

Почему штамм коронавируса "омикрон" опасен для детей – ответ врача

Почему штамм коронавируса "омикрон" опасен для детей – ответ врача

Индийский ученый рассказал об опасности "омикрона" для детей из-за особенности дыхательных путей

2022-01-09T20:17+0200

2022-01-09T20:17+0200

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КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. Штамм коронавируса "омикрон" может быть более опасным для детей, в связи с тем, что у них выше частота дыхания, чем у взрослых, и это делает их более восприимчивыми к содержащимся в воздухе биологическим агентам. Такое мнение высказал старший консультант по респираторной медицине Медицинского института Баладжи Экшн в Нью-Дели Анимеш Арья, сообщает РИА Новости.Он также подчеркнул, что симптомы заболевания при заражении "омикроном" одинаковые у детей и взрослых: боль в горле, лихорадка, усталость."Родители должны заставлять своих детей как можно больше оставаться дома, принимать все меры предосторожности, связанные с COVID-19, и тщательно заботиться об их питании, чтобы бороться с серьезными последствиями в случае заражения", – отметил специалист.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — больного СПИДом или зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в

https://ru.sputnik.md/20220108/uchenye-kipre-novyy-shtamm-koronavirusa-deltakron-47863694.html

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