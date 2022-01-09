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https://ru.sputnik.md/20220109/viaduk-stolby-trolleybusy-47874331.html
На виадуке в столице рухнули столбы — троллейбусы не ходят
На виадуке в столице рухнули столбы — троллейбусы не ходят
В обоих направлениях выстроились десятки троллейбусов, неисправность устраняется.
2022-01-09T15:44+0200
2022-01-09T17:14+0200
общество
в молдове
кишинев
троллейбусы
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КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. На виадуке в Кишиневе рухнули столбы контактной сети троллейбусов. Провода оборваны в обоих направлениях.В результате троллейбусы маршрутов 2, 17 и 22 перенаправлены на другие улицы:Технические службы устраняют неисправность, сообщает Управление электротранспорта Кишинева.
https://ru.sputnik.md/20211208/tsepnaya-avariya-kishineve-avtobus-vletel-neskolko-mashin-47055463.html
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в молдове, кишинев, троллейбусы

На виадуке в столице рухнули столбы — троллейбусы не ходят

15:44 09.01.2022 (обновлено: 17:14 09.01.2022)
© Sputnik / Mihai CarausНа виадуке рухнули столбы контакной сети троллейбусов
На виадуке рухнули столбы контакной сети троллейбусов - Sputnik Молдова, 1920, 09.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
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На одной из главных магистралей Кишинева по пути на Ботанику образовались пробки из-за аварии контактной линии троллейбусов.
КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. На виадуке в Кишиневе рухнули столбы контактной сети троллейбусов. Провода оборваны в обоих направлениях.
© Sputnik / Mihai CarausНа виадуке рухнули столбы контакной сети троллейбусов
На виадуке рухнули столбы контакной сети троллейбусов - Sputnik Молдова
1/6
© Sputnik / Mihai Caraus
На виадуке рухнули столбы контакной сети троллейбусов
© Sputnik / Mihai CarausНа виадуке рухнули столбы контакной сети троллейбусов
На виадуке рухнули столбы контакной сети троллейбусов - Sputnik Молдова
2/6
© Sputnik / Mihai Caraus
На виадуке рухнули столбы контакной сети троллейбусов
© Sputnik / Mihai CarausНа виадуке рухнули столбы контакной сети троллейбусов
На виадуке рухнули столбы контакной сети троллейбусов - Sputnik Молдова
3/6
© Sputnik / Mihai Caraus
На виадуке рухнули столбы контакной сети троллейбусов
© Sputnik / Mihai CarausНа виадуке рухнули столбы контакной сети троллейбусов
На виадуке рухнули столбы контакной сети троллейбусов - Sputnik Молдова
4/6
© Sputnik / Mihai Caraus
На виадуке рухнули столбы контакной сети троллейбусов
© Sputnik / Mihai CarausНа виадуке рухнули столбы контакной сети троллейбусов.
На виадуке рухнули столбы контакной сети троллейбусов. - Sputnik Молдова
5/6
© Sputnik / Mihai Caraus
На виадуке рухнули столбы контакной сети троллейбусов.
© Sputnik / Mihai CarausНа виадуке рухнули столбы контакной сети троллейбусов.
На виадуке рухнули столбы контакной сети троллейбусов. - Sputnik Молдова
6/6
© Sputnik / Mihai Caraus
На виадуке рухнули столбы контакной сети троллейбусов.
1/6
© Sputnik / Mihai Caraus
На виадуке рухнули столбы контакной сети троллейбусов
2/6
© Sputnik / Mihai Caraus
На виадуке рухнули столбы контакной сети троллейбусов
3/6
© Sputnik / Mihai Caraus
На виадуке рухнули столбы контакной сети троллейбусов
4/6
© Sputnik / Mihai Caraus
На виадуке рухнули столбы контакной сети троллейбусов
5/6
© Sputnik / Mihai Caraus
На виадуке рухнули столбы контакной сети троллейбусов.
6/6
© Sputnik / Mihai Caraus
На виадуке рухнули столбы контакной сети троллейбусов.
В результате троллейбусы маршрутов 2, 17 и 22 перенаправлены на другие улицы:
️№2: пр. Штефана чел Маре, пр. Негруцци, пр. Гагарина, пр. Дечебал, пр. Траян и далее по маршруту.
️№17: пр. Траян, пр. Дечебал, далее до вокзала, по сокращенному маршруту.
№22: пр. Штефан чел Маре, пр. Негруции, пр. Гагарина, пр. Дечебал, пр. Траян и обратно по тому же маршруту.
Технические службы устраняют неисправность, сообщает Управление электротранспорта Кишинева.
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