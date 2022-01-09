https://ru.sputnik.md/20220109/viaduk-stolby-trolleybusy-47874331.html

На виадуке в столице рухнули столбы — троллейбусы не ходят

На виадуке в столице рухнули столбы — троллейбусы не ходят

В обоих направлениях выстроились десятки троллейбусов, неисправность устраняется.

2022-01-09T15:44+0200

2022-01-09T15:44+0200

2022-01-09T17:14+0200

общество

в молдове

кишинев

троллейбусы

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КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. На виадуке в Кишиневе рухнули столбы контактной сети троллейбусов. Провода оборваны в обоих направлениях.В результате троллейбусы маршрутов 2, 17 и 22 перенаправлены на другие улицы:Технические службы устраняют неисправность, сообщает Управление электротранспорта Кишинева.

https://ru.sputnik.md/20211208/tsepnaya-avariya-kishineve-avtobus-vletel-neskolko-mashin-47055463.html

кишинев

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2022

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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в молдове, кишинев, троллейбусы