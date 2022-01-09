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На виадуке в столице рухнули столбы — троллейбусы не ходят
15:44 09.01.2022 (обновлено: 17:14 09.01.2022)
© Sputnik / Mihai CarausНа виадуке рухнули столбы контакной сети троллейбусов
© Sputnik / Mihai Caraus
На одной из главных магистралей Кишинева по пути на Ботанику образовались пробки из-за аварии контактной линии троллейбусов.
КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. На виадуке в Кишиневе рухнули столбы контактной сети троллейбусов. Провода оборваны в обоих направлениях.
© Sputnik / Mihai CarausНа виадуке рухнули столбы контакной сети троллейбусов
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© Sputnik / Mihai Caraus
На виадуке рухнули столбы контакной сети троллейбусов
© Sputnik / Mihai CarausНа виадуке рухнули столбы контакной сети троллейбусов
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© Sputnik / Mihai Caraus
На виадуке рухнули столбы контакной сети троллейбусов
© Sputnik / Mihai CarausНа виадуке рухнули столбы контакной сети троллейбусов
3/6
© Sputnik / Mihai Caraus
На виадуке рухнули столбы контакной сети троллейбусов
© Sputnik / Mihai CarausНа виадуке рухнули столбы контакной сети троллейбусов
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© Sputnik / Mihai Caraus
На виадуке рухнули столбы контакной сети троллейбусов
© Sputnik / Mihai CarausНа виадуке рухнули столбы контакной сети троллейбусов.
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© Sputnik / Mihai Caraus
На виадуке рухнули столбы контакной сети троллейбусов.
© Sputnik / Mihai CarausНа виадуке рухнули столбы контакной сети троллейбусов.
6/6
© Sputnik / Mihai Caraus
На виадуке рухнули столбы контакной сети троллейбусов.
1/6
© Sputnik / Mihai Caraus
На виадуке рухнули столбы контакной сети троллейбусов
2/6
© Sputnik / Mihai Caraus
На виадуке рухнули столбы контакной сети троллейбусов
3/6
© Sputnik / Mihai Caraus
На виадуке рухнули столбы контакной сети троллейбусов
4/6
© Sputnik / Mihai Caraus
На виадуке рухнули столбы контакной сети троллейбусов
5/6
© Sputnik / Mihai Caraus
На виадуке рухнули столбы контакной сети троллейбусов.
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© Sputnik / Mihai Caraus
На виадуке рухнули столбы контакной сети троллейбусов.
В результате троллейбусы маршрутов 2, 17 и 22 перенаправлены на другие улицы:
️№2: пр. Штефана чел Маре, пр. Негруцци, пр. Гагарина, пр. Дечебал, пр. Траян и далее по маршруту.
️№17: пр. Траян, пр. Дечебал, далее до вокзала, по сокращенному маршруту.
№22: пр. Штефан чел Маре, пр. Негруции, пр. Гагарина, пр. Дечебал, пр. Траян и обратно по тому же маршруту.
Технические службы устраняют неисправность, сообщает Управление электротранспорта Кишинева.
8 декабря 2021, 14:25