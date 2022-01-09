https://ru.sputnik.md/20220109/videokonferentsiya-glav-stran-odkb-47869359.html
Видеоконференция глав стран ОДКБ состоится 10 января
Видеоконференция глав стран ОДКБ состоится 10 января
Встреча лидеров стран ОДКБ, предварительно запланированная на понедельник, 10 января, пройдет в онлайн-формате.
2022-01-09T11:59+0200
2022-01-09T11:59+0200
2022-01-09T12:04+0200
в мире
заседание
одкб
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КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. Заседание лидеров стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) предварительно запланировано на понедельник и пройдет в режиме видеоконференции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Армении.Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что Армения как председатель ОДКБ организует заседание Совета коллективной безопасности организации. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил Путину провести разговор лидеров ОДКБ в формате видеоконференции Совета коллективной безопасности по ситуации в Казахстане.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года – жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В субботу Токаев провел заседание оперативного штаба и поручил восстановить все объекты и инфраструктуру, пострадавшие от террористических атак. Также президент Казахстана объявил 10 января днем общенационального траура в связи многочисленными жертвами во время недавних событий.
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в мире, заседание, одкб
Видеоконференция глав стран ОДКБ состоится 10 января
11:59 09.01.2022 (обновлено: 12:04 09.01.2022)
Встреча лидеров стран ОДКБ, предварительно запланированная на понедельник, 10 января, пройдет в онлайн-формате.
КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. Заседание лидеров стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) предварительно запланировано на понедельник и пройдет в режиме видеоконференции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Армении.
"Предварительно заседание ОДКБ запланировано на завтра", – говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что Армения как председатель ОДКБ организует заседание Совета коллективной безопасности организации. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил Путину провести разговор лидеров ОДКБ в формате видеоконференции Совета коллективной безопасности по ситуации в Казахстане.
Беспорядки в Казахстане
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года – жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.
Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
В субботу Токаев провел заседание оперативного штаба и поручил восстановить все объекты и инфраструктуру, пострадавшие от террористических атак. Также президент Казахстана объявил 10 января
днем общенационального траура в связи многочисленными жертвами во время недавних событий.