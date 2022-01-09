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Замдиректора библиотеки имени Иона Крянгэ: читайте детям вслух
Эксперт рассказала о том, как привить ребенку любовь к чтению.
КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. Читать вместе с ребенком книги вслух – лучший способ привить ему навык и удовольствие, которыми позднее он будет пользоваться самостоятельно. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала замдиректора Национальной детской библиотеки имени Иона Крянгэ Евгения Бежан.
Она подчеркнула особую важность совместного чтения родителей и детей – это простое действие развивает в маленьком человеке эстетические потребности, которые будут сопровождать его всю жизнь.
"Родителям, которые хотят привить своему ребенку любовь к чтению, необходимо знать, как правильно выбирать детские книги. Важно, чтобы чтение сразу приносило ребенку удовольствие – было увлекательным, веселым и, конечно, познавательным. При покупке детской книги нужно посоветоваться с педагогом, библиотекарем, продавцом литературы. Приобретаемое литературное произведение должно соответствовать возрасту, увлечениям, интеллектуальным потребностям ребенка", – сказала Евгения Бежан.
В целом, по ее мнению, любовь к книгам следует прививать с раннего детства, и чем раньше – тем лучше.
19 декабря 2020, 09:06