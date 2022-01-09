https://ru.sputnik.md/20220109/zamdirektora-biblioteki-imeni-iona-kryange-chitayte-detyam-vslukh-47863608.html

Замдиректора библиотеки имени Иона Крянгэ: читайте детям вслух

Замдиректора библиотеки имени Иона Крянгэ: читайте детям вслух

Эксперт рассказала о том, как привить ребенку любовь к чтению.

2022-01-09T07:30+0200

2022-01-09T07:30+0200

2022-01-09T07:30+0200

радио

книги

чтение

дети

подкасты

в молдове

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/07/47037566_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_3dbcfa178e7bab65eca4cbaadd2ce77e.jpg

КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. Читать вместе с ребенком книги вслух – лучший способ привить ему навык и удовольствие, которыми позднее он будет пользоваться самостоятельно. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала замдиректора Национальной детской библиотеки имени Иона Крянгэ Евгения Бежан.Она подчеркнула особую важность совместного чтения родителей и детей – это простое действие развивает в маленьком человеке эстетические потребности, которые будут сопровождать его всю жизнь.В целом, по ее мнению, любовь к книгам следует прививать с раннего детства, и чем раньше – тем лучше.

https://ru.sputnik.md/20201219/podkast-yasno-ponyatno-kak-chitat-bolshe-knig-32946588.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Кристина Баш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/04/33140301_0:52:354:406_100x100_80_0_0_5e67ffc37ddc0167113239ac795efd29.jpg

Кристина Баш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/04/33140301_0:52:354:406_100x100_80_0_0_5e67ffc37ddc0167113239ac795efd29.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Кристина Баш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/04/33140301_0:52:354:406_100x100_80_0_0_5e67ffc37ddc0167113239ac795efd29.jpg

книги, чтение, дети, подкасты, в молдове