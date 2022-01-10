https://ru.sputnik.md/20220110/2021-spasateli-moldova-47880003.html
За 2021 год спасатели в Молдове провели почти 300 операций
За 2021 год спасатели в Молдове провели почти 300 операций
Больше всего случаев, когда потребовалось вмешательство ГИЧС, связано со взрывоопасными находками.
2022-01-10T07:30+0200
2022-01-10T07:30+0200
2022-01-10T07:30+0200
общество
чрезвычайные ситуации
спасатели
пожарные
в молдове
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/1c/47578498_0:0:1139:640_1920x0_80_0_0_6b11d0baa333a0dfbbd5fcd836800955.jpg
КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik. В течение 2021 года сотрудники Генинспектората по чрезвычайным ситуациям 298 раз выезжали на вызовы. Это меньше по сравнению с предыдущим годом, сообщает ведомство. Счет погибших в обстоятельствах, которые требовали вмешательства спасателей в 2021 году достиг 8 человек. Материальный ущерб составил 684 миллиона леев, что на 90% меньше по сравнению с предшествующим годом, когда был зарегистрирован ущерб в размере более 6,5 миллиарда леев.Больше всего вызовов поступило в структуры ГИЧС в Штефан-Водском районе, где было зарегистрировано 42 чрезвычайных ситуации, на втором месте– Унгенский район (25 ситуаций). Ни одного случая, когда понадобилась бы экстренная помощь, не зафиксировано в Глодянском районе.Ситуаций нетехногенного характера из общего числа насчитывается 194. Большинство из них связаны с обнаружением неразорвавшихся боеприпасов — 186 случаев против 271 в 2020 году.
https://ru.sputnik.md/20220101/novogodnee-dezhurstvo-spasateli-47692254.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/1c/47578498_90:0:943:640_1920x0_80_0_0_b695fb93d49530dd8bd9996d806b9e35.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
чрезвычайные ситуации, спасатели, пожарные, в молдове, молдова
За 2021 год спасатели в Молдове провели почти 300 операций
Молдавские спасатели рассказали о своей своей деятельности за 2021 год.
КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik. В течение 2021 года сотрудники Генинспектората по чрезвычайным ситуациям 298 раз выезжали на вызовы. Это меньше по сравнению с предыдущим годом, сообщает ведомство.
Счет погибших в обстоятельствах, которые требовали вмешательства спасателей в 2021 году достиг 8 человек. Материальный ущерб составил 684 миллиона леев, что на 90% меньше по сравнению с предшествующим годом, когда был зарегистрирован ущерб в размере более 6,5 миллиарда леев.
Больше всего вызовов поступило в структуры ГИЧС в Штефан-Водском районе, где было зарегистрировано 42 чрезвычайных ситуации, на втором месте– Унгенский район (25 ситуаций). Ни одного случая, когда понадобилась бы экстренная помощь, не зафиксировано в Глодянском районе.
Ситуаций нетехногенного характера из общего числа насчитывается 194. Большинство из них связаны с обнаружением неразорвавшихся боеприпасов — 186 случаев против 271 в 2020 году.