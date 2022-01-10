Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Есть ли в Молдове проевропейские партии и политики
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20220110/2021-spasateli-moldova-47880003.html
За 2021 год спасатели в Молдове провели почти 300 операций
За 2021 год спасатели в Молдове провели почти 300 операций
Больше всего случаев, когда потребовалось вмешательство ГИЧС, связано со взрывоопасными находками.
2022-01-10T07:30+0200
2022-01-10T07:30+0200
общество
чрезвычайные ситуации
спасатели
пожарные
в молдове
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/1c/47578498_0:0:1139:640_1920x0_80_0_0_6b11d0baa333a0dfbbd5fcd836800955.jpg
КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik. В течение 2021 года сотрудники Генинспектората по чрезвычайным ситуациям 298 раз выезжали на вызовы. Это меньше по сравнению с предыдущим годом, сообщает ведомство. Счет погибших в обстоятельствах, которые требовали вмешательства спасателей в 2021 году достиг 8 человек. Материальный ущерб составил 684 миллиона леев, что на 90% меньше по сравнению с предшествующим годом, когда был зарегистрирован ущерб в размере более 6,5 миллиарда леев.Больше всего вызовов поступило в структуры ГИЧС в Штефан-Водском районе, где было зарегистрировано 42 чрезвычайных ситуации, на втором месте– Унгенский район (25 ситуаций). Ни одного случая, когда понадобилась бы экстренная помощь, не зафиксировано в Глодянском районе.Ситуаций нетехногенного характера из общего числа насчитывается 194. Большинство из них связаны с обнаружением неразорвавшихся боеприпасов — 186 случаев против 271 в 2020 году.
https://ru.sputnik.md/20220101/novogodnee-dezhurstvo-spasateli-47692254.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/1c/47578498_90:0:943:640_1920x0_80_0_0_b695fb93d49530dd8bd9996d806b9e35.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
чрезвычайные ситуации, спасатели, пожарные, в молдове, молдова

За 2021 год спасатели в Молдове провели почти 300 операций

07:30 10.01.2022
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RMСпасатели и пожарные борются с обильным снегопадом
Спасатели и пожарные борются с обильным снегопадом - Sputnik Молдова, 1920, 10.01.2022
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RM
Подписаться на
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Молдавские спасатели рассказали о своей своей деятельности за 2021 год.
КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik. В течение 2021 года сотрудники Генинспектората по чрезвычайным ситуациям 298 раз выезжали на вызовы. Это меньше по сравнению с предыдущим годом, сообщает ведомство.
Счет погибших в обстоятельствах, которые требовали вмешательства спасателей в 2021 году достиг 8 человек. Материальный ущерб составил 684 миллиона леев, что на 90% меньше по сравнению с предшествующим годом, когда был зарегистрирован ущерб в размере более 6,5 миллиарда леев.
Больше всего вызовов поступило в структуры ГИЧС в Штефан-Водском районе, где было зарегистрировано 42 чрезвычайных ситуации, на втором месте– Унгенский район (25 ситуаций). Ни одного случая, когда понадобилась бы экстренная помощь, не зафиксировано в Глодянском районе.
Ситуаций нетехногенного характера из общего числа насчитывается 194. Большинство из них связаны с обнаружением неразорвавшихся боеприпасов — 186 случаев против 271 в 2020 году.
Спасатели ликвидировали пожар в Бричанах - Sputnik Молдова, 1920, 01.01.2022
Общество
Новогоднее дежурство: спасатели 30 раз выезжали на вызовы
1 января, 12:32
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
08:39Пока все спали: Казахстан - под контролем, ограничения для непривитых и "Золотой глобус"
08:30Есть ли в Молдове проевропейские партии и политики
08:00Кунев: как стать миллионером в Молдове благодаря одной картинке
07:30За 2021 год спасатели в Молдове провели почти 300 операций
07:00Самый точный прогноз погоды: всю неделю будет холодно
00:01Погодные рекорды Молдовы 10 января
ВчераКурс валют на понедельник: доллар и евро подорожают
ВчераПочему штамм коронавируса "омикрон" опасен для детей – ответ врача
ВчераПравительство Молдовы соберется на заседание 12 января
ВчераВ МВД Казахстана рассказали о наказании для участников погромов
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераВоенно-транспортные самолеты Минобороны вывезли россиян из Алма-Аты
ВчераПолитический прогноз: что ждет левые политические силы в Молдове
ВчераВ Алма-Ате возобновилась работа сотовой связи, открыты рынки
ВчераУченые заявили, что антитела после COVID-19 способны атаковать здоровые клетки
ВчераЗамглавы Минобороны Казахстана поблагодарил силы ОДКБ за помощь стране
ВчераВ Кишиневе на виадуке произошла авария троллейбусной линии
ВчераПоследние приготовления: Пекин примет зимнюю Олимпиаду-2022
ВчераНе "Северным потоком" единым. Что еще с размахом строит Россия
ВчераДвижение грузовиков через два КПП на границе Молдовы приостановлено