https://ru.sputnik.md/20220110/2021-spasateli-moldova-47880003.html

За 2021 год спасатели в Молдове провели почти 300 операций

За 2021 год спасатели в Молдове провели почти 300 операций

Больше всего случаев, когда потребовалось вмешательство ГИЧС, связано со взрывоопасными находками.

2022-01-10T07:30+0200

2022-01-10T07:30+0200

2022-01-10T07:30+0200

общество

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КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik. В течение 2021 года сотрудники Генинспектората по чрезвычайным ситуациям 298 раз выезжали на вызовы. Это меньше по сравнению с предыдущим годом, сообщает ведомство. Счет погибших в обстоятельствах, которые требовали вмешательства спасателей в 2021 году достиг 8 человек. Материальный ущерб составил 684 миллиона леев, что на 90% меньше по сравнению с предшествующим годом, когда был зарегистрирован ущерб в размере более 6,5 миллиарда леев.Больше всего вызовов поступило в структуры ГИЧС в Штефан-Водском районе, где было зарегистрировано 42 чрезвычайных ситуации, на втором месте– Унгенский район (25 ситуаций). Ни одного случая, когда понадобилась бы экстренная помощь, не зафиксировано в Глодянском районе.Ситуаций нетехногенного характера из общего числа насчитывается 194. Большинство из них связаны с обнаружением неразорвавшихся боеприпасов — 186 случаев против 271 в 2020 году.

https://ru.sputnik.md/20220101/novogodnee-dezhurstvo-spasateli-47692254.html

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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чрезвычайные ситуации, спасатели, пожарные, в молдове, молдова