https://ru.sputnik.md/20220110/albot-vtoroy-krug-kvalifikatsiya-australian-open-47891926.html

Албот вышел во второй круг квалификации на Australian Open

Албот вышел во второй круг квалификации на Australian Open

Молдавский теннисист Раду Албот вышел во второй круг квалификации на Australian Open, обыграв итальянца Филиппо Бальди.

2022-01-10T13:35+0200

2022-01-10T13:35+0200

2022-01-10T13:35+0200

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КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Молдавский теннисист Раду Албот (123 место в рейтинге АТР) вышел во второй круг квалификации на Australian Open.Лидер отечественного тенниса в понедельник выиграл у итальянца Филиппо Бальди (369 место в рейтинге АТР). Матч продолжался 1 час 30 минут и завершился двухсетовой победой молдавского спортсмена – 7:6 (8:6), 6:2.Во втором раунде квалификации Алботу предстоит сразиться с японцем Есуке Ватануки (266 строчка рейтинга АТР). До этого спортсмены встречались между собой всего один раз – на турнире в Японии в 2017 году. Тогда трехсетовую победу одержал Ватануки (5:7, 6:2, 6:0).Игры основной сетки пройдут с 17 по 30 января.В 2021 году Албот впервые дошел до третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, установив личный и национальный рекорды. В 2019-м молдавский спортсмен завершил борьбу на стадии второго раунда, а в 2017 и 2018 проигрывал в первом круге Australian Open.Также до стадии третьего раунда Албот добирался на Уимблдоне (в 2018 году) и на US Open (в 2017-м), а на Открытом чемпионате Франции по теннису его лучшим достижением в одиночном разряде был выход во второй круг в 2018, 2019 и 2020 годах.

https://ru.sputnik.md/20211121/radu-albot-vyigral-turnir-pau-frantsiya-46590067.html

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Яна Захарова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_325:0:2373:2048_100x100_80_0_0_bd08b2aa271965e722f9daf53882d48f.jpg

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