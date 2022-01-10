https://ru.sputnik.md/20220110/cheban-vlasti-kishinev-volna-koronavirus-moldova-47889577.html

Чебан: власти Кишинева готовятся к новой волне коронавируса в Молдове

Чебан: власти Кишинева готовятся к новой волне коронавируса в Молдове

В муниципии разработан план реагирования на рост заражений коронавирусом в столицы.

2022-01-10T12:46+0200

2022-01-10T12:46+0200

2022-01-10T12:46+0200

кишинев

ион чебан

эпидемия

заболеваемость

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КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. В муниципии Кишинев готовятся к новой волне пандемии коронавируса. Об этом на заседании муниципальных служб мэрии заявил генеральный примар Ион Чебан.По словам мэра Управление здравоохранения подготовило план мер по подготовке и противодействию новой волне заболеваемости коронавирусом.Также муниципалитет изучает возможность открытия муниципального центра тестирования на коронавирус. Как заявил Чебан, вскоре состоится заседание муниципальной чрезвычайной комиссии по здравоохранению."Скоро созовем комиссию по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении, послушаем, что говорят специалисты. Какими будут наши дальнейшие действия по противодействию пандемии, можем решить только на муниципальном уровне. Министерство опять спрятало голову в песок", - говорит примар Кишинева.Нынешняя эпидемиологическая ситуация, по словам мэра, требует решительных действий."Министерство говорит, что в Молдове не обнаружен "омикрон". У нас и не будет с таким подходом. ВОЗ подарила Молдове оборудование на несколько сотен тысяч долларов, которое стоит уже три месяца без дела. Министерство брало пробы дважды … ВОЗ рекомендует брать пробы ежедневно", - рассказывает мэр.Чебан рассказал, что количество госпитализаций в Молдове в последнее время выросло. Также, по мнению мэра, выросла опасность распространения нового штамма из-за высокой мобильности населения во время рождественских праздников."Это преступно - не повышать возможности тестирования в государственных лабораториях. Граждане по-прежнему обязаны ходить в частные клиники, где цена двойная", - заявил Чебан.Глава столичного управления здравоохранения Борис Гылкэ добавил, что был издан указ о срочных мерах подготовки к противодействию росту заболеваемости.

кишинев

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

кишинев, ион чебан, эпидемия, заболеваемость