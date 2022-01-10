https://ru.sputnik.md/20220110/cheban-vlasti-kishinev-volna-koronavirus-moldova-47889577.html
Чебан: власти Кишинева готовятся к новой волне коронавируса в Молдове
Чебан: власти Кишинева готовятся к новой волне коронавируса в Молдове
В муниципии разработан план реагирования на рост заражений коронавирусом в столицы.
2022-01-10T12:46+0200
2022-01-10T12:46+0200
2022-01-10T12:46+0200
кишинев
ион чебан
эпидемия
заболеваемость
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2821/60/28216059_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_987f1c90707a41fd04c73a54d9eb8e47.jpg
КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. В муниципии Кишинев готовятся к новой волне пандемии коронавируса. Об этом на заседании муниципальных служб мэрии заявил генеральный примар Ион Чебан.По словам мэра Управление здравоохранения подготовило план мер по подготовке и противодействию новой волне заболеваемости коронавирусом.Также муниципалитет изучает возможность открытия муниципального центра тестирования на коронавирус. Как заявил Чебан, вскоре состоится заседание муниципальной чрезвычайной комиссии по здравоохранению."Скоро созовем комиссию по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении, послушаем, что говорят специалисты. Какими будут наши дальнейшие действия по противодействию пандемии, можем решить только на муниципальном уровне. Министерство опять спрятало голову в песок", - говорит примар Кишинева.Нынешняя эпидемиологическая ситуация, по словам мэра, требует решительных действий."Министерство говорит, что в Молдове не обнаружен "омикрон". У нас и не будет с таким подходом. ВОЗ подарила Молдове оборудование на несколько сотен тысяч долларов, которое стоит уже три месяца без дела. Министерство брало пробы дважды … ВОЗ рекомендует брать пробы ежедневно", - рассказывает мэр.Чебан рассказал, что количество госпитализаций в Молдове в последнее время выросло. Также, по мнению мэра, выросла опасность распространения нового штамма из-за высокой мобильности населения во время рождественских праздников."Это преступно - не повышать возможности тестирования в государственных лабораториях. Граждане по-прежнему обязаны ходить в частные клиники, где цена двойная", - заявил Чебан.Глава столичного управления здравоохранения Борис Гылкэ добавил, что был издан указ о срочных мерах подготовки к противодействию росту заболеваемости.
кишинев
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2821/60/28216059_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_f5ad2253686c72524979cd3f7a553eb9.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
кишинев, ион чебан, эпидемия, заболеваемость
Чебан: власти Кишинева готовятся к новой волне коронавируса в Молдове
В муниципии разработан план реагирования на рост заражений коронавирусом в столице.
КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. В муниципии Кишинев готовятся к новой волне пандемии коронавируса. Об этом на заседании муниципальных служб мэрии заявил генеральный примар Ион Чебан.
По словам мэра Управление здравоохранения подготовило план мер по подготовке и противодействию новой волне заболеваемости коронавирусом.
Подготовлены к открытию новые места для госпитализации взрослых и детей. Подготовлен к мобилизации дополнительный медперсонал, заготовлены медикаменты. Будет возобновлена деятельность COVID-центра на Молдэкспо. Ищем срочные решения для того, чтобы обеспечить центр станцией генерирования кислорода.
Также муниципалитет изучает возможность открытия муниципального центра тестирования на коронавирус. Как заявил Чебан, вскоре состоится заседание муниципальной чрезвычайной комиссии по здравоохранению.
"Скоро созовем комиссию по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении, послушаем, что говорят специалисты. Какими будут наши дальнейшие действия по противодействию пандемии, можем решить только на муниципальном уровне. Министерство опять спрятало голову в песок", - говорит примар Кишинева.
Нынешняя эпидемиологическая ситуация, по словам мэра, требует решительных действий.
"Министерство говорит, что в Молдове не обнаружен "омикрон". У нас и не будет с таким подходом. ВОЗ подарила Молдове оборудование на несколько сотен тысяч долларов, которое стоит уже три месяца без дела. Министерство брало пробы дважды … ВОЗ рекомендует брать пробы ежедневно", - рассказывает мэр.
Чебан рассказал, что количество госпитализаций в Молдове в последнее время выросло. Также, по мнению мэра, выросла опасность распространения нового штамма из-за высокой мобильности населения во время рождественских праздников.
"Это преступно - не повышать возможности тестирования в государственных лабораториях. Граждане по-прежнему обязаны ходить в частные клиники, где цена двойная", - заявил Чебан.
Глава столичного управления здравоохранения Борис Гылкэ добавил, что был издан указ о срочных мерах подготовки к противодействию росту заболеваемости.