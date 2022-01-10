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Чебан: власти Кишинева готовятся к новой волне коронавируса в Молдове
Чебан: власти Кишинева готовятся к новой волне коронавируса в Молдове
В муниципии разработан план реагирования на рост заражений коронавирусом в столицы.
2022-01-10T12:46+0200
2022-01-10T12:46+0200
кишинев
ион чебан
эпидемия
заболеваемость
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КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. В муниципии Кишинев готовятся к новой волне пандемии коронавируса. Об этом на заседании муниципальных служб мэрии заявил генеральный примар Ион Чебан.По словам мэра Управление здравоохранения подготовило план мер по подготовке и противодействию новой волне заболеваемости коронавирусом.Также муниципалитет изучает возможность открытия муниципального центра тестирования на коронавирус. Как заявил Чебан, вскоре состоится заседание муниципальной чрезвычайной комиссии по здравоохранению."Скоро созовем комиссию по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении, послушаем, что говорят специалисты. Какими будут наши дальнейшие действия по противодействию пандемии, можем решить только на муниципальном уровне. Министерство опять спрятало голову в песок", - говорит примар Кишинева.Нынешняя эпидемиологическая ситуация, по словам мэра, требует решительных действий."Министерство говорит, что в Молдове не обнаружен "омикрон". У нас и не будет с таким подходом. ВОЗ подарила Молдове оборудование на несколько сотен тысяч долларов, которое стоит уже три месяца без дела. Министерство брало пробы дважды … ВОЗ рекомендует брать пробы ежедневно", - рассказывает мэр.Чебан рассказал, что количество госпитализаций в Молдове в последнее время выросло. Также, по мнению мэра, выросла опасность распространения нового штамма из-за высокой мобильности населения во время рождественских праздников."Это преступно - не повышать возможности тестирования в государственных лабораториях. Граждане по-прежнему обязаны ходить в частные клиники, где цена двойная", - заявил Чебан.Глава столичного управления здравоохранения Борис Гылкэ добавил, что был издан указ о срочных мерах подготовки к противодействию росту заболеваемости.
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Евгений Чебан
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кишинев, ион чебан, эпидемия, заболеваемость

Чебан: власти Кишинева готовятся к новой волне коронавируса в Молдове

12:46 10.01.2022
© Sputnik / OsmatescoIon Ceban Ион Чебан Заседание муниципального совета Кишинёва 15.11.2019
Ion Ceban Ион Чебан Заседание муниципального совета Кишинёва 15.11.2019 - Sputnik Молдова, 1920, 10.01.2022
© Sputnik / Osmatesco
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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В муниципии разработан план реагирования на рост заражений коронавирусом в столице.
КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. В муниципии Кишинев готовятся к новой волне пандемии коронавируса. Об этом на заседании муниципальных служб мэрии заявил генеральный примар Ион Чебан.
По словам мэра Управление здравоохранения подготовило план мер по подготовке и противодействию новой волне заболеваемости коронавирусом.

Подготовлены к открытию новые места для госпитализации взрослых и детей. Подготовлен к мобилизации дополнительный медперсонал, заготовлены медикаменты. Будет возобновлена деятельность COVID-центра на Молдэкспо. Ищем срочные решения для того, чтобы обеспечить центр станцией генерирования кислорода.

Ион Чебан - Sputnik Молдова
Ион Чебан
Примар Кишинева
Также муниципалитет изучает возможность открытия муниципального центра тестирования на коронавирус. Как заявил Чебан, вскоре состоится заседание муниципальной чрезвычайной комиссии по здравоохранению.
"Скоро созовем комиссию по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении, послушаем, что говорят специалисты. Какими будут наши дальнейшие действия по противодействию пандемии, можем решить только на муниципальном уровне. Министерство опять спрятало голову в песок", - говорит примар Кишинева.
Нынешняя эпидемиологическая ситуация, по словам мэра, требует решительных действий.
"Министерство говорит, что в Молдове не обнаружен "омикрон". У нас и не будет с таким подходом. ВОЗ подарила Молдове оборудование на несколько сотен тысяч долларов, которое стоит уже три месяца без дела. Министерство брало пробы дважды … ВОЗ рекомендует брать пробы ежедневно", - рассказывает мэр.
Чебан рассказал, что количество госпитализаций в Молдове в последнее время выросло. Также, по мнению мэра, выросла опасность распространения нового штамма из-за высокой мобильности населения во время рождественских праздников.
"Это преступно - не повышать возможности тестирования в государственных лабораториях. Граждане по-прежнему обязаны ходить в частные клиники, где цена двойная", - заявил Чебан.
Глава столичного управления здравоохранения Борис Гылкэ добавил, что был издан указ о срочных мерах подготовки к противодействию росту заболеваемости.
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