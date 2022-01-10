https://ru.sputnik.md/20220110/covid-19-moldov-47904093.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.

2022-01-10T19:35+0200

2022-01-10T19:35+0200

2022-01-10T19:44+0200

коронавирус

в молдове

минздрав

статистика

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КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 695 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.В том числе зарегистрировано 16 случаев "импорта" инфекции из-за границы: 5 – из Франции, по два – из Бельгии и Великобритании, по одному — из Румынии, Швеции, Испании, Украины, Италии, Дании, Нидерландов.За минувшие сутки проведен 8191 тест.Общее число случаев заражения в стране достигло 380 985.У сотрудников системы здравоохранения выявлено 33 случая инфицирования: шесть – у врачей, 18 – у медсестер, 9 – у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 870 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 123 пациента (к аппаратам ИВЛ подключены 8 человек).В то же время за сутки выздоровел 471 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 364 794.Минздрав сообщает о 17 погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 380.

https://ru.sputnik.md/20220110/cheban-vlasti-kishinev-volna-koronavirus-moldova-47889577.html

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в молдове, минздрав, статистика