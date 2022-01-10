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Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
2022-01-10T19:35+0200
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КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 695 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.В том числе зарегистрировано 16 случаев "импорта" инфекции из-за границы: 5 – из Франции, по два – из Бельгии и Великобритании, по одному — из Румынии, Швеции, Испании, Украины, Италии, Дании, Нидерландов.За минувшие сутки проведен 8191 тест.Общее число случаев заражения в стране достигло 380 985.У сотрудников системы здравоохранения выявлено 33 случая инфицирования: шесть – у врачей, 18 – у медсестер, 9 – у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 870 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 123 пациента (к аппаратам ИВЛ подключены 8 человек).В то же время за сутки выздоровел 471 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 364 794.Минздрав сообщает о 17 погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 380.
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в молдове, минздрав, статистика

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

19:35 10.01.2022 (обновлено: 19:44 10.01.2022)
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii MoldovaБольница
Больница - Sputnik Молдова, 1920, 10.01.2022
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
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Александр Исаев
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 695 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.
В том числе зарегистрировано 16 случаев "импорта" инфекции из-за границы: 5 – из Франции, по два – из Бельгии и Великобритании, по одному — из Румынии, Швеции, Испании, Украины, Италии, Дании, Нидерландов.
За минувшие сутки проведен 8191 тест.
Общее число случаев заражения в стране достигло 380 985.
У сотрудников системы здравоохранения выявлено 33 случая инфицирования: шесть – у врачей, 18 – у медсестер, 9 – у работников вспомогательного персонала.
Госпитализированы 870 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 123 пациента (к аппаратам ИВЛ подключены 8 человек).
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В то же время за сутки выздоровел 471 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 364 794.
Минздрав сообщает о 17 погибших на фоне осложнений.
Общее число скончавшихся на данный момент – 10 380.
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