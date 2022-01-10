https://ru.sputnik.md/20220110/ekspert-miny-zamedlennogo-deystviya-47904245.html

Эксперт: по всей Молдове разбросаны три тысячи "мин" замедленного действия

Эксперт: по всей Молдове разбросаны три тысячи "мин" замедленного действия

Продолжающая ветшать инфраструктура – главный тормоз в развитии всей республики

2022-01-10T21:14+0200

2022-01-10T21:14+0200

2022-01-10T21:20+0200

общество

в молдове

дороги

водоснабжение

инфраструктура

аналитика

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КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik. Неожиданно рухнувшие на кишиневском виадуке столбы электропередачи в очередной раз закономерно возбудили в обществе опасения о вероятности потенциальных техногенных катастроф в Молдове.Объяснения причин аварии – "из-за обработки в холодное время года агрессивными для металла веществами столбы подверглись эрозии" – конечно, никого не удовлетворили и не успокоили.Масла в огонь подлил и столичный градоначальник Ион Чебан, заявивший: около 30 тысяч столбов в Кишиневе – в очень плохом состоянии.И многие задались вопросом: если линии электропередачи в столице не обновлялись с начала восьмидесятых годов прошлого века, то что твориться с инфраструктурой во всей республике?"Инфраструктуру в Молдове даже во времена СССР нельзя было назвать развитой, – говорит в интервью Sputnik Молдова экономический эксперт Вячеслав Ионицэ. – У довольно большого числа людей не было доступа, скажем, к централизованному водоснабжению или канализации. А в первые 15 лет после распада Союза в инфраструктуру республики и вовсе не вложили ни бана, чем фактически ее угробили".По мнению Ионицэ, два самых красноречивых примера, иллюстрирующих плачевную ситуацию с молдавской инфраструктурой, – водоснабжение и дороги. Последние, говорит эксперт, в первые полтора десятка лет независимости исчезали в Молдове со "скоростью" 40 километров в год.С другой стороны, с 1970 года по сегодняшний день количество личных автомобилей в Молдове увеличилось почти в 50 раз – с 15 000 до 700 000. Общая же протяженность дорог за тот же период росла куда скромнее, увеличившись с семи до девяти тысяч километров (речь в данном случае только о правом береге Днестра).Нетрудно представить, насколько огромна ныне нагрузка на дорожную сеть в стране, особенно учитывая, что 40% автомобильного трафика всей Молдовы приходится на один процент ее территории – Кишинев."Мы начали выделять на дороги более или менее адекватные деньги только с 2010 года, когда, не в последнюю очередь, под давлением иностранных партнеров поменялся сам принцип. Тогда было принято решение, что 80% акцизов от нефтепродуктов пойдут на содержание дорог, плюс был повышен дорожный сбор с автовладельцев с той же целью. Внешние доноры, выделяя Молдове деньги на дорожное строительство, требуют изыскивать внутренние средства на поддержание уже существующих дорог", – утверждает эксперт.Кроме того, в европейской Молдове в 21 веке огромное количество людей выходит куда-то в дальний конец двора, чтобы воспользоваться туалетом."Деньги на развитие водоснабжения и канализации можно предусмотреть в тарифах для населения. Местные власти республики, долгое время отвечавшие за этот вопрос, сплошь занимались политиканством, напрочь отказываясь даже минимально поднимать тарифы, боясь, что на следующих выборах их "прокатят". В итоге проиграл избиратель, который в огромном количестве населенных пунктов Молдовы продолжает ходить в туалет на улицу", – рисует грустную картину Ионицэ.Эксперт отмечает: каждое молдавское правительство (без разницы – левое, правое, центристское), вставая перед дилеммой, заплатить ли пенсии и зарплаты или вложить деньги в инфраструктуру, неизменно и вынужденно выбирало первое.К слову, когда свое время в Румынии попытались урезать пенсии в пользу инфраструктурных проектов, люди моментально вышил на улицы, и ситуацию пришлось отыграть назад. "Инфраструктура на митинг, к сожалению, не выйдет", – иронизирует Ионицэ.То есть получается, подсчитывает Ионицэ, что из уже утвержденных денег на поддержание и развитие инфраструктуры за семь лет было потеряно как минимум 20 миллиардов леев.И нет, считает эксперт, главные риски такого положения дел – далеко не в потенциальных техногенных катастрофах, хотя их, разумеется, тоже со счетов списывать нельзя."В этой ситуации самая большая потеря в том, что инвестиционные затраты в Молдове примерно на 30% больше, чем в других странах региона. Образно говоря, если я хочу построить в республике завод, то мне потребуются вложения на треть больше, чем в любой нормальной стране. Потому что помимо завода я должен буду строить то, что должно было уже существовать, но чего нет – коммуникации для подключения к воде, газу, электричеству", – утверждает экономист.И проблема эта универсальная. Так, скажем, молдавские водители, по данным, которыми оперирует Ионицэ, ежегодно тратят на бензин и запчасти дополнительные полтора-два миллиарда леев. Причина? Исключительно в "убитых" дорогах.Вывод, который делает эксперт прост: убогая инфраструктура – главный тормоз развития Молдовы.Однако, если вернуться к конкретным столбам, упавшим на виадуке в Кишиневе, – есть ли хоть какая-то уверенность, что завтра не рухнет сам виадук?И если за состоянием столичного виадука, хотя бы теоретически, следит Агентство по техническому контролю индустриальных объектов, то "квотчики" дамб, просто не отдают себе отчета в том, какие потенциально опасные сооружения находятся в их собственности."И никто в стране вам не ответит, что может произойти с любой из дамб", – сетует Ионицэ.Напомним, что в Кишиневе 9 января на Виадуке упали несколько столбов линий электропередач. Как объяснили в управлении электротранспорта, один из троллейбусов зацепил стальной трос, который держали столбы, из-за чего опоры упали на дорогу. В результате инцидента никто не пострадал.

https://ru.sputnik.md/20200623/kak-izmenilas-infrastruktura-moldovy-za-poslednie-30-let-mnenie-eksperta-30669587.html

https://ru.sputnik.md/20220109/viaduk-stolby-trolleybusy-47874331.html

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2022

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Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

в молдове, дороги, водоснабжение, инфраструктура, аналитика