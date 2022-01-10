https://ru.sputnik.md/20220110/est-li-v-moldove-proevropeyskie-partii-i-politiki-47872352.html

Есть ли в Молдове проевропейские партии и политики

Есть ли в Молдове проевропейские партии и политики

Есть ли в Молдове проевропейские партии и политики

2022-01-10T08:30+0200

2022-01-10T08:30+0200

2022-01-10T08:30+0200

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Нынешние власти Молдовы – как президент, так и правящая, по сути, партия, позиционируют себя проевропейцами. Однако, как часто бывает, за привычными словами и оборотами смысл часто спрятан далеко или даже вовсе исчезает. Что означает быть "проевропейцем"? Какой именно исторический период развития Европы имеется в виду? Желание стать частью великой культуры, истории и приобщиться к фундаментальным общечеловеческим ценностям? Или желание договариваться с диктаторами, развязывающими войны и не сопротивляться им до последнего? Нести свет свободы или "включать" инквизицию?Разбираемся с политологами – Борисом Шаповаловым и Виктором Жуком.

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2022

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

молдова, европа, политика, ассоциация с ес, видео