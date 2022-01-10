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Есть ли в Молдове проевропейские партии и политики
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Есть ли в Молдове проевропейские партии и политики
Есть ли в Молдове проевропейские партии и политики
Есть ли в Молдове проевропейские партии и политики
2022-01-10T08:30+0200
2022-01-10T08:30+0200
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Нынешние власти Молдовы – как президент, так и правящая, по сути, партия, позиционируют себя проевропейцами. Однако, как часто бывает, за привычными словами и оборотами смысл часто спрятан далеко или даже вовсе исчезает. Что означает быть "проевропейцем"? Какой именно исторический период развития Европы имеется в виду? Желание стать частью великой культуры, истории и приобщиться к фундаментальным общечеловеческим ценностям? Или желание договариваться с диктаторами, развязывающими войны и не сопротивляться им до последнего? Нести свет свободы или "включать" инквизицию?Разбираемся с политологами – Борисом Шаповаловым и Виктором Жуком.
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молдова, европа, политика, ассоциация с ес, видео

Есть ли в Молдове проевропейские партии и политики

08:30 10.01.2022
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Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
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В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" проясняем трудности геополитического перевода политических деклараций молдавских политиков.
Нынешние власти Молдовы – как президент, так и правящая, по сути, партия, позиционируют себя проевропейцами. Однако, как часто бывает, за привычными словами и оборотами смысл часто спрятан далеко или даже вовсе исчезает. Что означает быть "проевропейцем"? Какой именно исторический период развития Европы имеется в виду? Желание стать частью великой культуры, истории и приобщиться к фундаментальным общечеловеческим ценностям? Или желание договариваться с диктаторами, развязывающими войны и не сопротивляться им до последнего? Нести свет свободы или "включать" инквизицию?
Разбираемся с политологами – Борисом Шаповаловым и Виктором Жуком.
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