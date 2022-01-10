https://ru.sputnik.md/20220110/est-li-v-moldove-proevropeyskie-partii-i-politiki-47872352.html
Есть ли в Молдове проевропейские партии и политики
Есть ли в Молдове проевропейские партии и политики
Есть ли в Молдове проевропейские партии и политики
2022-01-10T08:30+0200
2022-01-10T08:30+0200
2022-01-10T08:30+0200
радио
молдова
европа
политика
ассоциация с ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/0a/47881499_0:111:2121:1304_1920x0_80_0_0_b672a982f376bb9123a1cbb0ad0d7a1c.jpg
Нынешние власти Молдовы – как президент, так и правящая, по сути, партия, позиционируют себя проевропейцами. Однако, как часто бывает, за привычными словами и оборотами смысл часто спрятан далеко или даже вовсе исчезает. Что означает быть "проевропейцем"? Какой именно исторический период развития Европы имеется в виду? Желание стать частью великой культуры, истории и приобщиться к фундаментальным общечеловеческим ценностям? Или желание договариваться с диктаторами, развязывающими войны и не сопротивляться им до последнего? Нести свет свободы или "включать" инквизицию?Разбираемся с политологами – Борисом Шаповаловым и Виктором Жуком.
молдова
европа
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/0a/47881499_118:0:2003:1414_1920x0_80_0_0_1a3e556df1f0e4a274dd13396380130e.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
молдова, европа, политика, ассоциация с ес, видео
Есть ли в Молдове проевропейские партии и политики
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" проясняем трудности геополитического перевода политических деклараций молдавских политиков.
Нынешние власти Молдовы – как президент, так и правящая, по сути, партия, позиционируют себя проевропейцами. Однако, как часто бывает, за привычными словами и оборотами смысл часто спрятан далеко или даже вовсе исчезает. Что означает быть "проевропейцем"? Какой именно исторический период развития Европы имеется в виду? Желание стать частью великой культуры, истории и приобщиться к фундаментальным общечеловеческим ценностям? Или желание договариваться с диктаторами, развязывающими войны и не сопротивляться им до последнего? Нести свет свободы или "включать" инквизицию?
Разбираемся с политологами – Борисом Шаповаловым и Виктором Жуком.