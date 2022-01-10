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Последствия беспорядков в Казахстане
Последствия беспорядков в Казахстане
Фото: в Казахстане прошли массовые акции протестов, которые переросли в беспорядки и погромы
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фото
фото
казахстан
последствия
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фото, фото, казахстан, последствия

Последствия беспорядков в Казахстане

11:45 10.01.2022
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В Казахстане прошли массовые акции протестов, вызванные ростом цен на сжиженный нефтяной газ, которые потом переросли в беспорядки и погромы.
© Sputnik / Rasul Nazyrov

Сожженные грузовые автомобили на улице в Алма-Ате.

Сожженные грузовые автомобили на улице в Алма-Ате. - Sputnik Молдова
1/14
© Sputnik / Rasul Nazyrov

Сожженные грузовые автомобили на улице в Алма-Ате.

© REUTERS / Pavel Mikheyev

Мужчина проходит мимо офисного здания правящей партии "Нур Отан", которое было повреждено во время массовых протестов.

Мужчина проходит мимо офисного здания правящей партии &quot;Нур Отан&quot;, которое было повреждено во время массовых протестов. - Sputnik Молдова
2/14
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Мужчина проходит мимо офисного здания правящей партии "Нур Отан", которое было повреждено во время массовых протестов.

© Sputnik / Rasul Nazyrov

Банкомат, разграбленный мародерами в ходе беспорядков на улице в Алма-Ате.

Банкомат, разграбленный мародерами в ходе беспорядков на улице в Алма-Ате. - Sputnik Молдова
3/14
© Sputnik / Rasul Nazyrov

Банкомат, разграбленный мародерами в ходе беспорядков на улице в Алма-Ате.

© Sputnik / Rasul Nazyrov / Перейти в фотобанк

Вход в здание, разрушенный в ходе беспорядков в Алма-Ате.

Вход в здание, разрушенный в ходе беспорядков в Алма-Ате. - Sputnik Молдова
4/14
© Sputnik / Rasul Nazyrov
/
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Вход в здание, разрушенный в ходе беспорядков в Алма-Ате.

© REUTERS / Pavel Mikheyev

Прохожий на фоне разрушенного полицейского участка.

Прохожий на фоне разрушенного полицейского участка. - Sputnik Молдова
5/14
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Прохожий на фоне разрушенного полицейского участка.

© REUTERS / Stringer

Вид на здание городской администрации, которое было подожжено во время протестов.

Вид на здание городской администрации, которое было подожжено во время протестов. - Sputnik Молдова
6/14
© REUTERS / Stringer

Вид на здание городской администрации, которое было подожжено во время протестов.

© REUTERS / Pavel Mikheyev

Из-за беспорядков резко выросли цены на продовольственные товары.

Из-за беспорядков резко выросли цены на продовольственные товары. - Sputnik Молдова
7/14
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Из-за беспорядков резко выросли цены на продовольственные товары.

© REUTERS / Pavel Mikheyev

Вид на сгоревшее здание отделения Народного банка после массовых протестов.

Вид на сгоревшее здание отделения Народного банка после массовых протестов. - Sputnik Молдова
8/14
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Вид на сгоревшее здание отделения Народного банка после массовых протестов.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov / NUR.KZ

Продавцы убирают свой магазин, который был взломан и разграблен во время столкновений в Алма-ате, Казахстан.

Продавцы убирают свой магазин, который был взломан и разграблен во время столкновений в Алма-ате, Казахстан. - Sputnik Молдова
9/14
© AP Photo / Vladimir Tretyakov / NUR.KZ

Продавцы убирают свой магазин, который был взломан и разграблен во время столкновений в Алма-ате, Казахстан.

© Sputnik / Vasily Krestyaninov / Перейти в фотобанк

Полицейские задерживают мужчину на улице Байтурсынова в Алма-Ате.

Полицейские задерживают мужчину на улице Байтурсынова в Алма-Ате. - Sputnik Молдова
10/14
© Sputnik / Vasily Krestyaninov
/
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Полицейские задерживают мужчину на улице Байтурсынова в Алма-Ате.

© REUTERS / Pavel Mikheyev

Женщина снимает здание, сожженное во время массовых протестов.

Женщина снимает здание, сожженное во время массовых протестов. - Sputnik Молдова
11/14
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Женщина снимает здание, сожженное во время массовых протестов.

© Sputnik / Перейти в фотобанк

Витрины, разграбленные мародерами в ходе беспорядков, в торговом центре "Март" в Алма-Ате.

Витрины, разграбленные мародерами в ходе беспорядков, в торговом центре &quot;Март&quot; в Алма-Ате. - Sputnik Молдова
12/14
© Sputnik
/
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Витрины, разграбленные мародерами в ходе беспорядков, в торговом центре "Март" в Алма-Ате.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov / NUR.KZ

Женщины на автобусной остановке в Алма-ате.

Женщины на автобусной остановке в Алма-ате. - Sputnik Молдова
13/14
© AP Photo / Vladimir Tretyakov / NUR.KZ

Женщины на автобусной остановке в Алма-ате.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov / NUR.KZ

Люди проходят мимо магазина с разбитыми окнами.

Люди проходят мимо магазина с разбитыми окнами. - Sputnik Молдова
14/14
© AP Photo / Vladimir Tretyakov / NUR.KZ

Люди проходят мимо магазина с разбитыми окнами.

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