Последствия беспорядков в Казахстане

Сожженные грузовые автомобили на улице в Алма-Ате.
Сожженные грузовые автомобили на улице в Алма-Ате.
Мужчина проходит мимо офисного здания правящей партии "Нур Отан", которое было повреждено во время массовых протестов.
Мужчина проходит мимо офисного здания правящей партии "Нур Отан", которое было повреждено во время массовых протестов.
Банкомат, разграбленный мародерами в ходе беспорядков на улице в Алма-Ате.
Банкомат, разграбленный мародерами в ходе беспорядков на улице в Алма-Ате.
Вход в здание, разрушенный в ходе беспорядков в Алма-Ате.
Вход в здание, разрушенный в ходе беспорядков в Алма-Ате.
Прохожий на фоне разрушенного полицейского участка.
Вид на здание городской администрации, которое было подожжено во время протестов.
Вид на здание городской администрации, которое было подожжено во время протестов.
Из-за беспорядков резко выросли цены на продовольственные товары.
Вид на сгоревшее здание отделения Народного банка после массовых протестов.
Вид на сгоревшее здание отделения Народного банка после массовых протестов.
Продавцы убирают свой магазин, который был взломан и разграблен во время столкновений в Алма-ате, Казахстан.
Продавцы убирают свой магазин, который был взломан и разграблен во время столкновений в Алма-ате, Казахстан.
Полицейские задерживают мужчину на улице Байтурсынова в Алма-Ате.
Полицейские задерживают мужчину на улице Байтурсынова в Алма-Ате.
Женщина снимает здание, сожженное во время массовых протестов.
Витрины, разграбленные мародерами в ходе беспорядков, в торговом центре "Март" в Алма-Ате.
Витрины, разграбленные мародерами в ходе беспорядков, в торговом центре "Март" в Алма-Ате.
Женщины на автобусной остановке в Алма-ате.
Женщины на автобусной остановке в Алма-ате.
Люди проходят мимо магазина с разбитыми окнами.
Люди проходят мимо магазина с разбитыми окнами.