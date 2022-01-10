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В Индии началась бустерная вакцинация
В Индии началась бустерная вакцинация
Более 57 миллионов человек смогут ревакцинироваться в Индии.
2022-01-10T14:58+0200
2022-01-10T15:08+0200
индия
вакцинация
ревакцинация
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КИШИНЕВ, 10 янв - Sputnik. В Индии началась бустерная вакцинация от коронавируса людей старше 60, а также медицинских работников и сотрудников, которые помогают врачам в борьбе с вирусом - сотрудников полиции и экстренных служб, передает РИА Новости.По оценкам Минздрава, на бустерную дозу имеют право более 57 миллионов человек - 10,5 миллиона медиков, 19 миллионов передовых сотрудников, а также 27,5 миллиона людей старше 60 лет. Как отмечало министерство, им будет предложена та же вакцина, которую они получили во время первых двух уколов.Сообщается, что за минувшие сутки было выявлено более 179,7 тысячи случаев коронавируса, что является крупнейшим приростом больных с июня прошлого года, сообщил Минздрав страны.Как отметили в министерстве, с начала января общее число болеющих коронавирусом в Индии увеличилось почти в 10 раз и составляет более 723,6 тысячи человек. По данным индийских врачей, в стране наблюдается экспоненциальный рост числа случаев заболевания коронавирусом, который, скорее всего, обусловлен штаммом "омикрон". При этом точные данные о масштабах распространения штамма "омикрон" неясны, учитывая задержки в секвенировании генома образцов.На данный момент в Индии одобрено применение шести вакцин против коронавируса - отечественных Corbevax, Covaxin и ZyCoV-D, вакцины компании AstraZeneca под названием Covishield, российской вакцины "Спутник V" и американской вакцины, производимой компанией Moderna.
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индия, вакцинация, ревакцинация

В Индии началась бустерная вакцинация

14:58 10.01.2022 (обновлено: 15:08 10.01.2022)
© Sputnik / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВведение обязательной вакцинации пожилых от Covid-19 в части регионов России
Введение обязательной вакцинации пожилых от Covid-19 в части регионов России - Sputnik Молдова, 1920, 10.01.2022
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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Более 57 миллионов человек смогут ревакцинироваться в Индии.
КИШИНЕВ, 10 янв - Sputnik. В Индии началась бустерная вакцинация от коронавируса людей старше 60, а также медицинских работников и сотрудников, которые помогают врачам в борьбе с вирусом - сотрудников полиции и экстренных служб, передает РИА Новости.
По оценкам Минздрава, на бустерную дозу имеют право более 57 миллионов человек - 10,5 миллиона медиков, 19 миллионов передовых сотрудников, а также 27,5 миллиона людей старше 60 лет. Как отмечало министерство, им будет предложена та же вакцина, которую они получили во время первых двух уколов.
Сообщается, что за минувшие сутки было выявлено более 179,7 тысячи случаев коронавируса, что является крупнейшим приростом больных с июня прошлого года, сообщил Минздрав страны.

Как отметили в министерстве, с начала января общее число болеющих коронавирусом в Индии увеличилось почти в 10 раз и составляет более 723,6 тысячи человек. По данным индийских врачей, в стране наблюдается экспоненциальный рост числа случаев заболевания коронавирусом, который, скорее всего, обусловлен штаммом "омикрон". При этом точные данные о масштабах распространения штамма "омикрон" неясны, учитывая задержки в секвенировании генома образцов.
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На данный момент в Индии одобрено применение шести вакцин против коронавируса - отечественных Corbevax, Covaxin и ZyCoV-D, вакцины компании AstraZeneca под названием Covishield, российской вакцины "Спутник V" и американской вакцины, производимой компанией Moderna.
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