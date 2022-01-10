https://ru.sputnik.md/20220110/kazakhstan-inostrannye-boeviki-47908165.html

Токаев заявил об участии иностранных боевиков в беспорядках в Казахстане

Токаев заявил об участии иностранных боевиков в беспорядках в Казахстане

По словам Токаева, в агрессии против Казахстана участвовали боевики в том числе из Афганистана и стран Ближнего Востока. 10.01.2022, Sputnik Молдова

2022-01-10T21:48+0200

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в мире

казахстан

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КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. В агрессии против Казахстана участвовали иностранные боевики, в том числе из Афганистана и с Ближнего Востока. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает РИА Новости."У меня нет никаких сомнений, что это была террористическая атака. Хорошо организованный и подготовленный акт агрессии против Казахстана с участием иностранных боевиков преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан. Там также были боевики из Ближнего Востока", – приводятся слова Токаева на его сайте.По словам лидера республики, замысел заключался в формировании на территории страны "зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти". Поэтому в Казахстане была начата антитеррористическая операция, добавил Токаев.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года – жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В субботу, 8 января, Токаев провел заседание оперативного штаба и поручил восстановить все объекты и инфраструктуру, пострадавшие от террористических атак.

https://ru.sputnik.md/20220110/posledstviya-pogromy-kazakhstan-taraz-47903759.html

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