https://ru.sputnik.md/20220110/kazakhstan-kontroli-ogranicheniya-neprivitye-zolotoy-globus-47881847.html

Пока все спали: Казахстан - под контролем, ограничения для непривитых и "Золотой глобус"

Пока все спали: Казахстан - под контролем, ограничения для непривитых и "Золотой глобус"

Пока все спали: Казахстан - под контролем, ограничения для непривитых и "Золотой глобус"

2022-01-10T08:39+0200

2022-01-10T08:39+0200

2022-01-10T08:39+0200

контроль

казахстан

италия

ограничения

премия золотой глобус

вакцинация

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КИШИНЕВ, 10 янв - Sputnik. Ситуация в Казахстане находится под контролем, властям удалось стабилизировать обстановку, передает РИА Новости. В пресс-службе комитета национальной безопасности Казахстана заявили, что очаги террористических угроз нейтрализованы."По состоянию на 10 января 2022 года ситуация в Республике Казахстан стабилизирована и находится под контролем. С позиции республиканского и региональных оперативных штабов по борьбе с терроризмом нейтрализованы очаги террористических угроз. Освобождены все захваченные террористами административные объекты в городах Алматы, Кызылорда, Талдыкорган и Тараз. Обеспечена безопасность особо важных стратегических объектов и мест хранения оружия, боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что ведутся зачистки мест возможного укрытия боевиков и участников массовых беспорядков."Призываем всех граждан оказать содействие органам правопорядка в установлении лиц, причастных к террористической деятельности. В добровольном порядке сдавать огнестрельное оружие и боеприпасы, похищенные в ходе массовых беспорядков", - говорится в сообщении пресс-службы.Ужесточение ограничений для не привитых от COVID-19В Италии с 10 января значительно расширяется применение так называемого "усиленного" green pass, то есть электронного COVID-сертификата, который имеют только те граждане, которые прошли полный курс вакцинации или переболели коронавирусной инфекцией, передает РИА Новости.Теперь данный документ необходимо будет предъявлять при заселении в отели и другие предприятия гостиничного бизнеса, а также во время посещения ресторанов на открытом воздухе. Такой сертификат потребуется для проезда на железнодорожном, водном и авиатранспорте, а также при пользовании городским общественным транспортом, включая метро, автобусы и трамваи."Усиленный" green pass отныне нужен всем участникам праздничных мероприятий гражданского или религиозного характера, но до 31 января они в Италии полностью запрещены. Кроме того, данный пропуск необходим для посещения ярмарок, культурных, социальных и рекреационных центров, спортзалов, бассейнов, конгресс-центров, в том числе работающих на открытом воздухе. Даже на подъемниках, которые расположены на горнолыжных трассах, придется сейчас предъявлять этот документ.Указанные ограничения действуют только в "белых" и "желтых" зонах. При присвоении территории "оранжевого" статуса в случае неблагоприятных эпидемических показателей права непривитых граждан, включая свободу передвижения, сокращаются еще сильнее.Все эти меры будут действовать в стране вплоть до 31 марта.В США вручили 79-й "Золотой глобус"В США прошла 79-я премия в области кинематографа "Золотой Глобус". Церемония вручения награды прошла в закрытом режиме и не транслировалась по телевидению или он-лайн, сообщает РИА Новости. Список победителей организаторы опубликовали на сайте премии по ее итогам."Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в комедии/мюзикле завоевал Эндрю Гарфилд за мюзикл "Тик-так-бум", а награду за роль второго плана получил Коди Смит-Макфи ("Власть пса").Уилл Смит завоевал "Золотой глобус" в категории "Лучшая мужская роль в драме" за фильм "Король Ричард".Николь Кидман завоевала "Золотой глобус" в категории "Лучшая женская роль в драме" за фильм "Быть Рикардо".

https://ru.sputnik.md/20220109/samolety-minoborony-alma-ata-47877423.html

https://ru.sputnik.md/20220106/v-italii-vvodyat-obyazatelnuyu-vaktsinatsiyu-dlya-naseleniya-starshe-50-let-47806866.html

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контроль, казахстан, италия, ограничения, премия золотой глобус, вакцинация