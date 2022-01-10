https://ru.sputnik.md/20220110/kazakhstan-pogibshie-silovik-17-47883817.html

В Казахстане увеличилось число погибших силовиков до 17

В Казахстане увеличилось число погибших силовиков до 17

В Казахстане увеличилось число погибших силовиков до 17

2022-01-10T09:56+0200

2022-01-10T09:56+0200

2022-01-10T09:56+0200

погибшие

казахстан

силовики

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КИШИНЕВ, 10 янв - Sputnik. Число погибших силовиков в Казахстане увеличилось до 17, сообщили РИА Новости в оперативном штабе при МВД республики."Уже 17 человек, погиб сотрудник СОБРа в Алматинской области", - сказали в оперативном штабе ведомства.Также сообщается о том, что за нарушение режима чрезвычайного положения по всему Казахстану более 1,5 тысячи человек были привлечены к ответственности."В целом по стране за нарушение режима чрезвычайного положения привлечено более 1,5 тысячи лиц", - говорится в заявлении пресс-службы президента по итогам заседания.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. В МВД республики сообщали о 16 погибших силовиках.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ru.sputnik.md/20220109/mvd-kazakhstan-47877317.html

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погибшие, казахстан, силовики