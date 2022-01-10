https://ru.sputnik.md/20220110/kunev-kak-stat-millionerom-v-moldove-blagodarya-odnoy-kartinke-47805119.html
Кунев: как стать миллионером в Молдове благодаря одной картинке
Кунев: как стать миллионером в Молдове благодаря одной картинке
Можно ли купить картинку в интернете и стать миллионером
2022-01-10T08:00+0200
2022-01-10T08:00+0200
2022-01-10T08:00+0200
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Кунев: как стать миллионером в Молдове благодаря одной картинке
Кунев: как стать миллионером в Молдове благодаря одной картинке
В информационном пространстве все больше новостей о NFT-технологиях и о том, что на них можно быстро разбогатеть. Председатель Ассоциации IT-компаний Молдовы в эфире студии Sputnik Молдова попытался объяснить, в чем суть шумихи."NFT – это невзаимозаменяемый токен, то есть некий нематериальный актив, например, картинка, и к ней привязан уникальный идентификатор, токен. Это стандартная функция криптоэкономики и блокчейнов", – сказал эксперт.Заработать миллионы на NFT, разумеется, можно, но, в первую очередь, тому, у кого картинку покупают, говорит собеседник.Пользователям далеким от блокчейна не стоит вкладывать большие деньги в NFT-торговлю и необходимо проявлять крайнюю внимательность при выгодных, на первый взгляд, предложениях на этом рынке.Большую рекламу NFT делают знаменитости. Не так давно музыкант Эминем купил токен из известной коллекции картинок с обезьянками за 450 тысяч долларов и сделал ее своим аватаром в Twitter. Также Квентин Тарантино объявил о начале продаж своих NFT по фильму "Криминальное чтиво", которые начнутся 17 января и будут продаваться до 31 января.
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Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
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Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
технологии, криптовалюта, блокчейн, блокчейн-технологии, аудио, в мире, молдова
Кунев: как стать миллионером в Молдове благодаря одной картинке
Председатель Ассоциации IT-компаний Молдовы рассказал о том, можно ли рискнуть своим капиталом ради NFT – невзаимозаменяемого токена.
В информационном пространстве все больше новостей о NFT-технологиях и о том, что на них можно быстро разбогатеть. Председатель Ассоциации IT-компаний Молдовы в эфире студии Sputnik Молдова
попытался объяснить, в чем суть шумихи.
"NFT – это невзаимозаменяемый токен, то есть некий нематериальный актив, например, картинка, и к ней привязан уникальный идентификатор, токен. Это стандартная функция криптоэкономики и блокчейнов", – сказал эксперт.
Заработать миллионы на NFT, разумеется, можно, но, в первую очередь, тому, у кого картинку покупают, говорит собеседник.
"Да, на этом можно заработать, но, если вы создаете что-то реально интересное и есть группа фанатов, готовых за это платить. Проблема в том, что сейчас, когда кто-то продает картинку за миллионы и мы об этом узнаем, это, как правило, сговор для привлечения тех, кто в этом не разбирается и кто может потратить на это свои деньги. Привлечение "крипто-хомячков", – объяснил Кунев.
Пользователям далеким от блокчейна не стоит вкладывать большие деньги в NFT-торговлю и необходимо проявлять крайнюю внимательность при выгодных, на первый взгляд, предложениях на этом рынке.
"Если вы не в теме, будьте очень осторожны. Если не сами создаете и не сами контролируете. Исключение – если NFT привязаны к какому-то материальному активу, обладающему реальной стоимостью. А если это просто изображение в интернете, важно понимать, что купить его легко, а продать будет значительно сложнее", – резюмировал собеседник.
Большую рекламу NFT делают знаменитости. Не так давно музыкант Эминем купил токен из известной коллекции картинок с обезьянками за 450 тысяч долларов и сделал ее своим аватаром в Twitter. Также Квентин Тарантино объявил о начале продаж своих NFT по фильму "Криминальное чтиво", которые начнутся 17 января и будут продаваться до 31 января.