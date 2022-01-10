Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Есть ли в Молдове проевропейские партии и политики
Микрофон с символикой радио Sputnik в студии - Sputnik Молдова, 1920
Радио
Самые острые мнения, актуальные точки зрения и комментарии слушайте в программах и подкастах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20220110/kunev-kak-stat-millionerom-v-moldove-blagodarya-odnoy-kartinke-47805119.html
Кунев: как стать миллионером в Молдове благодаря одной картинке
Кунев: как стать миллионером в Молдове благодаря одной картинке
Можно ли купить картинку в интернете и стать миллионером
2022-01-10T08:00+0200
2022-01-10T08:00+0200
радио
технологии
криптовалюта
блокчейн
блокчейн-технологии
в мире
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/0a/47880761_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_295e1370e32008c082f3c5905445e8bd.jpg
Кунев: как стать миллионером в Молдове благодаря одной картинке
Кунев: как стать миллионером в Молдове благодаря одной картинке
В информационном пространстве все больше новостей о NFT-технологиях и о том, что на них можно быстро разбогатеть. Председатель Ассоциации IT-компаний Молдовы в эфире студии Sputnik Молдова попытался объяснить, в чем суть шумихи."NFT – это невзаимозаменяемый токен, то есть некий нематериальный актив, например, картинка, и к ней привязан уникальный идентификатор, токен. Это стандартная функция криптоэкономики и блокчейнов", – сказал эксперт.Заработать миллионы на NFT, разумеется, можно, но, в первую очередь, тому, у кого картинку покупают, говорит собеседник.Пользователям далеким от блокчейна не стоит вкладывать большие деньги в NFT-торговлю и необходимо проявлять крайнюю внимательность при выгодных, на первый взгляд, предложениях на этом рынке.Большую рекламу NFT делают знаменитости. Не так давно музыкант Эминем купил токен из известной коллекции картинок с обезьянками за 450 тысяч долларов и сделал ее своим аватаром в Twitter. Также Квентин Тарантино объявил о начале продаж своих NFT по фильму "Криминальное чтиво", которые начнутся 17 января и будут продаваться до 31 января.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/0a/47880761_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_fb32497942b432a1789360ddeeddf578.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
технологии, криптовалюта, блокчейн, блокчейн-технологии, аудио, в мире, молдова

Кунев: как стать миллионером в Молдове благодаря одной картинке

08:00 10.01.2022
Радио
Кунев: как стать миллионером в Молдове благодаря одной картинке
Подписаться на
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
Председатель Ассоциации IT-компаний Молдовы рассказал о том, можно ли рискнуть своим капиталом ради NFT – невзаимозаменяемого токена.
В информационном пространстве все больше новостей о NFT-технологиях и о том, что на них можно быстро разбогатеть. Председатель Ассоциации IT-компаний Молдовы в эфире студии Sputnik Молдова попытался объяснить, в чем суть шумихи.
"NFT – это невзаимозаменяемый токен, то есть некий нематериальный актив, например, картинка, и к ней привязан уникальный идентификатор, токен. Это стандартная функция криптоэкономики и блокчейнов", – сказал эксперт.
Заработать миллионы на NFT, разумеется, можно, но, в первую очередь, тому, у кого картинку покупают, говорит собеседник.

"Да, на этом можно заработать, но, если вы создаете что-то реально интересное и есть группа фанатов, готовых за это платить. Проблема в том, что сейчас, когда кто-то продает картинку за миллионы и мы об этом узнаем, это, как правило, сговор для привлечения тех, кто в этом не разбирается и кто может потратить на это свои деньги. Привлечение "крипто-хомячков", – объяснил Кунев.

Пользователям далеким от блокчейна не стоит вкладывать большие деньги в NFT-торговлю и необходимо проявлять крайнюю внимательность при выгодных, на первый взгляд, предложениях на этом рынке.

"Если вы не в теме, будьте очень осторожны. Если не сами создаете и не сами контролируете. Исключение – если NFT привязаны к какому-то материальному активу, обладающему реальной стоимостью. А если это просто изображение в интернете, важно понимать, что купить его легко, а продать будет значительно сложнее", – резюмировал собеседник.

Большую рекламу NFT делают знаменитости. Не так давно музыкант Эминем купил токен из известной коллекции картинок с обезьянками за 450 тысяч долларов и сделал ее своим аватаром в Twitter. Также Квентин Тарантино объявил о начале продаж своих NFT по фильму "Криминальное чтиво", которые начнутся 17 января и будут продаваться до 31 января.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
08:39Пока все спали: Казахстан - под контролем, ограничения для непривитых и "Золотой глобус"
08:30Есть ли в Молдове проевропейские партии и политики
08:00Кунев: как стать миллионером в Молдове благодаря одной картинке
07:30За 2021 год спасатели в Молдове провели почти 300 операций
07:00Самый точный прогноз погоды: всю неделю будет холодно
00:01Погодные рекорды Молдовы 10 января
ВчераКурс валют на понедельник: доллар и евро подорожают
ВчераПочему штамм коронавируса "омикрон" опасен для детей – ответ врача
ВчераПравительство Молдовы соберется на заседание 12 января
ВчераВ МВД Казахстана рассказали о наказании для участников погромов
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераВоенно-транспортные самолеты Минобороны вывезли россиян из Алма-Аты
ВчераПолитический прогноз: что ждет левые политические силы в Молдове
ВчераВ Алма-Ате возобновилась работа сотовой связи, открыты рынки
ВчераУченые заявили, что антитела после COVID-19 способны атаковать здоровые клетки
ВчераЗамглавы Минобороны Казахстана поблагодарил силы ОДКБ за помощь стране
ВчераВ Кишиневе на виадуке произошла авария троллейбусной линии
ВчераПоследние приготовления: Пекин примет зимнюю Олимпиаду-2022
ВчераНе "Северным потоком" единым. Что еще с размахом строит Россия
ВчераДвижение грузовиков через два КПП на границе Молдовы приостановлено