https://ru.sputnik.md/20220110/kunev-kak-stat-millionerom-v-moldove-blagodarya-odnoy-kartinke-47805119.html

Кунев: как стать миллионером в Молдове благодаря одной картинке

Кунев: как стать миллионером в Молдове благодаря одной картинке

Можно ли купить картинку в интернете и стать миллионером

2022-01-10T08:00+0200

2022-01-10T08:00+0200

2022-01-10T08:00+0200

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Кунев: как стать миллионером в Молдове благодаря одной картинке Кунев: как стать миллионером в Молдове благодаря одной картинке

В информационном пространстве все больше новостей о NFT-технологиях и о том, что на них можно быстро разбогатеть. Председатель Ассоциации IT-компаний Молдовы в эфире студии Sputnik Молдова попытался объяснить, в чем суть шумихи."NFT – это невзаимозаменяемый токен, то есть некий нематериальный актив, например, картинка, и к ней привязан уникальный идентификатор, токен. Это стандартная функция криптоэкономики и блокчейнов", – сказал эксперт.Заработать миллионы на NFT, разумеется, можно, но, в первую очередь, тому, у кого картинку покупают, говорит собеседник.Пользователям далеким от блокчейна не стоит вкладывать большие деньги в NFT-торговлю и необходимо проявлять крайнюю внимательность при выгодных, на первый взгляд, предложениях на этом рынке.Большую рекламу NFT делают знаменитости. Не так давно музыкант Эминем купил токен из известной коллекции картинок с обезьянками за 450 тысяч долларов и сделал ее своим аватаром в Twitter. Также Квентин Тарантино объявил о начале продаж своих NFT по фильму "Криминальное чтиво", которые начнутся 17 января и будут продаваться до 31 января.

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2022

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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