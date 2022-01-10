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Курс валют на вторник: все основные валюты дорожают
Курс валют на вторник: все основные валюты дорожают
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте. 10.01.2022, Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 11 января. Доллар, евро и остальные основные валюты подорожают по отношению к молдавскому лею.Доллар США подорожает на три бана и будет стоить 17,9210 лея.Евро станет дороже на пять банов и закрепится на уровне 20,2974 лея.Что касается остальных валют, то 11 января немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2390 лея. Стоимость украинской гривны повысится до 0,6519 лея. Румынский лей станет дороже и остановится на 4,1044 в пересчете на национальную валюту.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В 2021-м доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея.
https://ru.sputnik.md/20211020/moldova-kredit-30-millionov-evro-energoeffektivnost-meduchrezhdeniy-45745134.html
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курс валют, доллар, евро

Курс валют на вторник: все основные валюты дорожают

22:10 10.01.2022
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКурс валют
Курс валют - Sputnik Молдова, 1920, 10.01.2022
© Sputnik / Евгений Биятов
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 11 января. Доллар, евро и остальные основные валюты подорожают по отношению к молдавскому лею.
Доллар США подорожает на три бана и будет стоить 17,9210 лея.
Евро станет дороже на пять банов и закрепится на уровне 20,2974 лея.
Что касается остальных валют, то 11 января немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2390 лея. Стоимость украинской гривны повысится до 0,6519 лея. Румынский лей станет дороже и остановится на 4,1044 в пересчете на национальную валюту.
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За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В 2021-м доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея.
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