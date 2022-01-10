https://ru.sputnik.md/20220110/kurs-valyut-47906586.html
Курс валют на вторник: все основные валюты дорожают
Курс валют на вторник: все основные валюты дорожают
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте. 10.01.2022, Sputnik Молдова
2022-01-10T22:10+0200
2022-01-10T22:10+0200
2022-01-10T22:10+0200
курс валют
доллар
евро
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/05/46975125_0:130:2993:1814_1920x0_80_0_0_82f7520f6012de1e97dbcae7aa0a473e.jpg
КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 11 января. Доллар, евро и остальные основные валюты подорожают по отношению к молдавскому лею.Доллар США подорожает на три бана и будет стоить 17,9210 лея.Евро станет дороже на пять банов и закрепится на уровне 20,2974 лея.Что касается остальных валют, то 11 января немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2390 лея. Стоимость украинской гривны повысится до 0,6519 лея. Румынский лей станет дороже и остановится на 4,1044 в пересчете на национальную валюту.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В 2021-м доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея.
https://ru.sputnik.md/20211020/moldova-kredit-30-millionov-evro-energoeffektivnost-meduchrezhdeniy-45745134.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/05/46975125_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_bacad1944bc5bb7bf4238d46426eb540.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
курс валют, доллар, евро
Курс валют на вторник: все основные валюты дорожают
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 11 января. Доллар, евро и остальные основные валюты подорожают по отношению к молдавскому лею.
Доллар США подорожает на три бана и будет стоить 17,9210 лея.
Евро станет дороже на пять банов и закрепится на уровне 20,2974 лея.
Что касается остальных валют, то 11 января немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2390 лея. Стоимость украинской гривны повысится до 0,6519 лея. Румынский лей станет дороже и остановится на 4,1044 в пересчете на национальную валюту.
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В 2021-м доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея.