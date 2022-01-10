https://ru.sputnik.md/20220110/ministry-yustitsii-moldova-izrail-47908288.html
Министры юстиции Молдовы и Израиля встретились в Иерусалиме
Министры юстиции Молдовы и Израиля встретились в Иерусалиме
Глава израильской юстиции посетит Республику Молдова с ответным визитом.
2022-01-10T22:39+0200
2022-01-10T22:39+0200
2022-01-10T22:39+0200
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серджиу литвиненко
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КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik. Министр юстиции Серджиу Литвиненко встретился в Иерусалиме с министром юстиции Израиля Гидеоном Сааром.Официальные лица обсудили укрепление молдавско-израильского сотрудничества в различных областях, обмен опытом в области реформы правосудия.Литвиненко рассказал израильскому коллеге о реформах в судебной системе и в прокуратуре и подчеркнул заинтересованность нашей страны в углублении двусторонних отношений, особенно в сфере юстиции.Литвиненко пригласил Саара посетить Республику Молдова с визитом.
https://ru.sputnik.md/20211231/samye-gromkie-ugolovnye-dela-2021-devyat-obvineniy-shora-i-borba-za-prokuraturu-47681045.html
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Александр Исаев
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молдова, израиль, серджиу литвиненко
Министры юстиции Молдовы и Израиля встретились в Иерусалиме
Глава израильской юстиции посетит Республику Молдова с ответным визитом.
КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik. Министр юстиции Серджиу Литвиненко встретился в Иерусалиме с министром юстиции Израиля Гидеоном Сааром.
Официальные лица обсудили укрепление молдавско-израильского сотрудничества в различных областях, обмен опытом в области реформы правосудия.
Литвиненко рассказал израильскому коллеге о реформах в судебной системе и в прокуратуре и подчеркнул заинтересованность нашей страны в углублении двусторонних отношений, особенно в сфере юстиции.
Литвиненко пригласил Саара посетить Республику Молдова с визитом.