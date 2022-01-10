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Миротворцы ОДКБ в Казахстане: как они справляются с поставленными задачами
Миротворцы ОДКБ в Казахстане: как они справляются с поставленными задачами
Миротворческие силы стран-участниц ОДКБ направлены в Казахстан на ограниченный период. 10.01.2022, Sputnik Молдова
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Организация Договора о коллективной безопасности развернула в Казахстане миротворческие силы по просьбе президента страны Касым-Жомарта Токаева. Казахские власти подчеркивают, что миссия рассчитана на непродолжительное время. Как только обстановка нормализуется, иностранный контингент будет выведен."Миротворческие силы ОДКБ были размещены в соответствии со статьями 2 и 4 Договора о коллективной безопасности ОДКБ. Они пробудут в Казахстане до полной стабилизации ситуации", — заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев."Мы наблюдаем именно агрессию международного терроризма", — отметил российский президент Владимир Путин о происходящем в Казахстане. Он подчеркнул, что люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке, и те, кто взял в руки оружие, — это совершенно разные люди. Именно поэтому на помощь братской республике направили миротворцев стран – участниц ОДКБ.О том, как они служат в Казахстане и как их благодарят застрявшие в республике туристы, — в видео от Sputnik.
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Миротворцы ОДКБ в Казахстане: как они справляются с поставленными задачами

23:08 10.01.2022
© Sputnik / Ruptly / Министерство обороны России / Офис Президента Республики Казахстан
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Миротворческие силы стран-участниц ОДКБ направлены в Казахстан на ограниченный период.
Организация Договора о коллективной безопасности развернула в Казахстане миротворческие силы по просьбе президента страны Касым-Жомарта Токаева.
Казахские власти подчеркивают, что миссия рассчитана на непродолжительное время. Как только обстановка нормализуется, иностранный контингент будет выведен.
"Миротворческие силы ОДКБ были размещены в соответствии со статьями 2 и 4 Договора о коллективной безопасности ОДКБ. Они пробудут в Казахстане до полной стабилизации ситуации", — заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
"Мы наблюдаем именно агрессию международного терроризма", — отметил российский президент Владимир Путин о происходящем в Казахстане. Он подчеркнул, что люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке, и те, кто взял в руки оружие, — это совершенно разные люди. Именно поэтому на помощь братской республике направили миротворцев стран – участниц ОДКБ.
О том, как они служат в Казахстане и как их благодарят застрявшие в республике туристы, — в видео от Sputnik.
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