https://ru.sputnik.md/20220110/moldova-rastut-tseny-benzin-diztoplivo-47907481.html

Почему в Молдове растут цены на бензин и дизтопливо

Почему в Молдове растут цены на бензин и дизтопливо

Вопросы о росте цен на топливо, автохамах и нетрезвых водителях за рулем на дорогах страны обсудили с председателем Союза автоводителей Молдовы.

2022-01-10T20:45+0200

2022-01-10T20:45+0200

2022-01-10T20:46+0200

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В период праздников сотрудники полиции с незавидной для граждан регулярностью сообщают о том, сколько нетрезвых водителей было уличено в пьянстве за рулем. Но это – не все проблемы: достаточно на дорогах республики и автохамов, которые ведут себя агрессивно на трассах, а могут и выйти из машины с монтировкой или битой и отомстить другим участникам дорожного движения. Неспокойно и в молдавской столице – рухнувшие столбы на виадуке в столичном секторе Ботаника стали лишь предупредительным "росчерком", напоминанием о том, что такие инженерные сооружения как мосты в молдавской столице на ладан дышат. Почему многие молдавские автолюбители на праздники позволяют себе сесть нетрезвыми за руль, и как бороться в этим явлением? Как наказывать лихачей и автохамов, чтобы впредь неповадно было? Есть ли риски обрушения мостов в Кишиневе? Как водители реагируют на продолжающийся с начала года рост цен на топливо? Эти и другие вопросы обсудили с председателем Союза автоводителей Молдовы Олегом Кожокару.По мнению эксперта, подорожание горюче-смазочных материалов – проблема всего мира, а не только Молдовы."Речь идет о газе, бензине, дизтопливе. Не думаю, что это исключительно вина молдавских поставщиков. Но тем не менее любого водителя эти цены тревожат, потому что любое подорожание – это негативный фактор для наших граждан, учитывая, что Молдова – самая бедная страна в Европе, что доходы большинства населения республики весьма скромные", – сказал Кожокару.Очередное подорожание: НАРЭ публикует цены на топливо на вторник>>>

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