https://ru.sputnik.md/20220110/munitsipalnye-predpriyatiya-stolby-kishinev-47898567.html

Муниципальные предприятия проверят столбы на территории Кишинева

Муниципальные предприятия проверят столбы на территории Кишинева

Кишиневские муниципальные службы проверят состояние всех столбов, которые находятся в их ведении.

2022-01-10T16:29+0200

2022-01-10T16:29+0200

2022-01-10T16:45+0200

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КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Кишиневские муниципальные службы проверят состояние всех столбов, которые находятся в их ведении. Такое распоряжение коммунальщикам отдал мэр Кишинева Ион Чебан."Я потребовал, чтобы все ответственные лица, каждое предприятие, в ведении которого находятся столбы, повторно проверили состояние их всех, а самые важные работы выполнили незамедлительно. Раньше никто не удосуживался постепенно модернизировать систему освещения в Кишиневе. Столбы в столице, а их около 30 тысяч, сейчас находятся в очень плохом состоянии — они устанавливались в 80-х годах и уже изношены", — заявил Чебан.По словам Чебана, инциденты, подобные тому, что произошел в минувшее воскресенье, два года назад случались на всех улицах. В плохом состоянии были и все остановки общественного транспорта, а их около 700 (у некоторых оставались только крыши). Такими же были и большинство автобусов и троллейбусов, очистные сооружения, все помещения муниципальных предприятий, подземные пешеходные переходы и дворы многоквартирных домов.По словам столичного градоначальника, в настоящее время выполняется проект по модернизации уличного освещения на бульваре Дачия. Столбы на этой улице также находятся в плачевном состоянии.Напоминаем, 9 января на виадуке в Кишиневе рухнули столбы контактной сети троллейбусов. Провода были оборваны в обоих направлениях. Таким образом, было остановлено движение троллейбусов в обоих направлениях, которое было восстановлено после 21.35.По словам начальника Главного управления общественного транспорта и коммуникаций Кишинева Виталие Михалаке, столбы рухнули из-за химикатов, применяемых в антигололедном материале, который ежегодно разбрасывается в холодное время года.

https://ru.sputnik.md/20220110/rukhnuli-stolb-viaduk-otvet-meria-kishinev-47885514.html

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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кишинев, ион чебан, столб, виадук, в молдове, молдова