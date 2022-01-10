https://ru.sputnik.md/20220110/nato-vstaet-plechom-k-plechu-protiv-russkoy-geopoliticheskoy-ekspansii-47887727.html

НАТО встает плечом к плечу против "русской геополитической экспансии"

НАТО встает плечом к плечу против "русской геополитической экспансии"

В Женеве стартовали российско-американские переговоры о гарантиях безопасности. 10.01.2022, Sputnik Молдова

2022-01-10T14:04+0200

2022-01-10T14:04+0200

2022-01-10T14:04+0200

россия

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колумнистика

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Стартующие сегодня в Женеве российско-американские переговоры были предварены "консультациями с союзниками по НАТО", Вашингтон таким вот образом — "нас много, а вы одни" — намерен, очевидно, задать тональность дискуссии, пишет в авторском материале для РИА Новости Елена Караева.Попытка выдать за новое хорошо забытое старое способна вызвать у России лишь усмешку, как и уровень дебатов глав внешнеполитических ведомств стран, входящих в Североатлантический альянс, которые также не принесли сюрпризов для Москвы.Натовцы успели повторить сверхдревние мантры про "агрессивное поведение России", "имперские замашки" и "интенции жить по чертежам ялтинских договоренностей".Особенно доставляет, конечно, инвектива по адресу Ялтинской конференции и ее итогов. И особенно когда в заявлениях рядом с неприятием "ялтинской схемы" ставят Украину.Поскольку именно во время Ялтинской конференции было решено и согласовано, что Украина как республика, входящая в СССР, получит место в ООН (Сталин настоял на этом, объяснив и Черчиллю, и Рузвельту, что Украина внесла вклад в освобождение от гитлеризма, который трудно переоценить).Отрицаемые сегодня итоги Ялтинской конференции распространились не только на дипломатию, но и на экономику, и политику. Мир — нравится это сегодня чиновникам в штаб-квартире НАТО или не нравится — относительно гарантированно и в безопасности прожил много десятилетий. Кризисы возникавшие разрешались, и если идеологическое противостояние двух систем и двух мировоззрений шло полным ходом, в открытый военный конфликт, тем более в Европе, оно не переходило.Все изменилось в момент, когда с высоких трибун сообщили, что "Ялта" мертва" и что отныне взамен зафиксированным в подписанных в Крыму документах итогов будет применяться "новое мышление".Согласно этой геополитической парадигме, соперников больше нет, Россия готова принять в братские объятия всех тех, кто считал ее своим врагом.Как и Россию готовы были принять бывшие враги. При одном условии: наша страна должна была отказаться от собственной внешней политики, от прочного государственного суверенитета и от защиты своих интересов, как было тогда принято выражаться, "на международной арене".И пока (в силу разных причин) такой статус-кво сохранялся, наши западные партнеры ни о чем таком не беспокоились, а как только Москва попыталась жестко парировать, они немедленно решили ее окоротить.Спустя несколько месяцев после марша русских десантников в приштинский аэропорт политическое решение о сдерживании России приобрело и юридическую форму — Североатлантический альянс согласованно ввел этап кандидатства в НАТО.Кандидатство позволяло и позволяет в военно-политический альянс входить, формально не будучи членом.Как такое возможно?А вот как.НАТО помогает создавать и финансирует программы национальной обороны, в рамках которых осуществляется и обучение армейского персонала, и снабжение военной техникой. Эти программы позволяют также присутствие в рядах вооруженных сил той или иной страны военных инструкторов и наблюдателей. Кроме того, подобные программы иногда разрешают доступ к части разведданных, полученных альянсом, и использование данной информации, словом, позволяют удовлетворить практически любой военный каприз страны-члена за бюджет НАТО.Как только открывается дорога кандидатства, так жди всплеска агрессии. Жители Цхинвала это почувствовали на себе первыми: Грузия стала кандидатом на вступление в НАТО в апреле 2008-го, и ровно через четыре месяца, решив поиграть военной мускулатурой, напала на российских миротворцев, размещенных в Южной Осетии.Это еще мягкий вариант, кстати сказать. Чтобы расшириться на Балканах, традиционно близких России, НАТО пришлось разрушить Югославию. Дабы потом постепенно принять в свои члены почти все входившие в нее республики. И даже возражения Греции насчет приема Северной Македонии удалось дезавуировать — эта часть когда-то бывшей Югославии согласилась изменить свое историческое название, добавив к нему прилагательное "Северная".Решив сломать — в буквальном смысле слова — ялтинские договоренности, наши западные партнеры и коллеги, как сегодня уже понятно, не ожидали, что этот первый ход приведет к лавине ошибочных решений. Они недооценили, во-первых, то, насколько крепка в России память о том, кто на нее нападал, хотя это было сравнительно давно, во-вторых, НАТО просчиталась и в том, насколько Россия может быть "сговорчивее" перед лицом прямых угроз ее безопасности и самому ее существованию.Россия не согласна на то, чтобы подлетное время к ее столице сократилось бы кратно. Она также не готова и не будет готова никогда, чтобы с ней разговаривали в ультимативном тоне, да еще приставив пистолет к виску.И на все эти попытки угрожать были даны совершенно исчерпывающие и абсолютно прозрачные ответы. В спокойном тоне.Что касается истерики в европейских и американских СМИ по поводу "скопления войск на границе с Украиной", то даже ангажированная проверка этих, с позволения сказать, данных, позволяет утверждать, что налицо чистая дезинформация. Это как если подозревать США в нападении на Мексику, обнаружив армейские казармы примерно в тысяче километров от южных американских рубежей.Проведшие несколько часов вместе почти три десятка министров иностранных дел стран альянса выслушали шефа американской дипломатии Блинкена, который им разъяснил про "русскую геополитическую экспансию", приступив к прениям, послушно рассказали, как уже им — из Парижа, который в свое время был спасен русскими военными, и из Берлина, который был освобожден, и тоже русскими солдатами, — видится "русская угроза".Европейцы, в отличие от России, страдающие очень короткой памятью, повторили старый набор пропагандистских клише, включив в него даже "русский след, когда речь идет о выборах". Казалось бы, где имение, а где наводнение, но чтобы страшилка была еще "более страшной", и это тоже сойдет.Такая риторика на самом деле — практически с нулевым результатом, поскольку о России обычные здравомыслящие европейцы как отзывались, так и отзываются и с теплом, и симпатией, — гораздо больше говорит о самих ораторах.Это они, не мы, постоянно упоминавшие "новое мышление", выходя на трибуны, в задней комнате в то же самое время уламывали бывшие страны советского блока войти в альянс, это они, не мы, декларировавшие "общечеловеческие ценности", бесстрастно наблюдали за расстрелами и гибелью мирного населения — что на Балканах, что на территории постсоветского пространства, и это они, не мы, щебеча о "партнерстве равных", втягивали в свою орбиту интересов агрессивных авантюристов, заставляя уже тех и нападать, и убивать.И это они, не мы, перед началом переговоров, устраивают пропагандистские кампании в прессе, чтобы Россию вновь и унизить, и оскорбить.Как они забыли и собственную историю, те, кто сегодня входит в Североатлантический альянс, запамятовали, что брань на воротах не виснет и что это именно Россия, а совсем не американцы, и уж тем более не европейцы, спасали их уже и в XXI веке — в соответствии с настоящим новым мышлением от настоящих новых угроз.Солидарно подставляя плечи и протягивая руку помощи там, где Европа увязала, вытягивая и страны, и порой континент из крови, боли, насилия и ужаса.

https://ru.sputnik.md/20220108/antonov-rasshirenie-nato-na-vostok-evropa-47858430.html

https://ru.sputnik.md/20220105/mid-rossiya-nastroena-na-predmetnyy-dialog-s-nato-47773017.html

https://ru.sputnik.md/20220102/vstuplenii-finlyandia-nato-ritorika-47703788.html

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/19/35248171_0:0:150:150_100x100_80_0_0_ac89b446e5a2736bb78d53c0099a1e64.jpg

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/19/35248171_0:0:150:150_100x100_80_0_0_ac89b446e5a2736bb78d53c0099a1e64.jpg

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/19/35248171_0:0:150:150_100x100_80_0_0_ac89b446e5a2736bb78d53c0099a1e64.jpg

россия, нато, колумнистика