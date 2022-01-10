https://ru.sputnik.md/20220110/patriarshyy-arkhidiakon-47900951.html

Впервые за 100 лет: уроженец Молдовы возведен в сан патриаршего архидиакона

Впервые за 100 лет: уроженец Молдовы возведен в сан патриаршего архидиакона

Уроженец Молдовы Константин Барган возведен патриархом Кириллом в сан патриаршего архидиакона. 10.01.2022, Sputnik Молдова

2022-01-10T17:23+0200

2022-01-10T17:23+0200

2022-01-10T17:33+0200

в молдове

молдова

патриарх кирилл

рпц

русская православная церковь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/0a/47898457_0:35:1268:748_1920x0_80_0_0_2c8ef1c3ebebb9e0adeb8655723db956.jpg

КОМРАТ, 10 янв – Sputnik, Максим Топал. В день празднования православного Рождества в Москве, в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя патриархом Кириллом в сан патриаршего архидиакона был возведен священнослужитель, уроженец Молдовы Константин Барган. Он служит при патриархе Кирилле 12 лет.Этот сан для Константина Баргана – "большая честь и новый уровень ответственности", к которым он "с Божией помощью и доверием его Святейшества – готов"."Звание архидиакона исторически связано с обязанностями епархиального управления. Формально в моем служении при патриархе Московском ничего не изменится, но это укрепляет социальный статус, помогающий мне и моим соратникам в деле объединения земляков, в культурно-просветительской деятельности, как в России, так и на Родине, за что я очень благодарен Его Святейшеству. Мое служение – и церковное, и социальное – это то, чем мне нравится заниматься, то, что я бы хотел продолжать до последнего вздоха", – рассказал Sputnik Молдова Барган.Сан патриаршего архидиакона выдается только самим патриархом за особые заслуги перед Церковью. В последний раз в сан архидиакона в храме Христа Спасителя возводился архидиакон Константин Розов — в сентябре 1921 года.Живя в России, он объединяет земляков и считает, что для Гагаузии его назначение является "знаковым событием".Константин Барган родился 20 января 1984 года в Гагаузии, в селе Конгаз. С 7-летнего возраста пел в детском церковном хоре. В 2003 году поступил в Московскую духовную семинарию, а в 2011 году – в Московскую духовную академию и продолжил обучение в Общецерковной аспирантуре и докторантуре.С 2007 года назначен диаконом Свято-Троицкой Сергиевой лавры. С конца 2009 года по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла стал служить при нем, оставаясь клириком Лавры.24 марта 2013 года патриархом Московским и всея Руси Кириллом Константин Барган был возведен в сан протодиакона, а с 21 мая того же года назначен старшим протодиаконом Кафедрального соборного Храма Христа Спасителя.Женат, имеет троих детей. Обладает большим количеством церковных наград.

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в молдове, молдова, патриарх кирилл, рпц, русская православная церковь