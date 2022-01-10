https://ru.sputnik.md/20220110/patriarshyy-arkhidiakon-47900951.html
Впервые за 100 лет: уроженец Молдовы возведен в сан патриаршего архидиакона
Впервые за 100 лет: уроженец Молдовы возведен в сан патриаршего архидиакона
Уроженец Молдовы Константин Барган возведен патриархом Кириллом в сан патриаршего архидиакона. 10.01.2022, Sputnik Молдова
2022-01-10T17:23+0200
2022-01-10T17:23+0200
2022-01-10T17:33+0200
в молдове
молдова
патриарх кирилл
рпц
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/0a/47898457_0:35:1268:748_1920x0_80_0_0_2c8ef1c3ebebb9e0adeb8655723db956.jpg
КОМРАТ, 10 янв – Sputnik, Максим Топал. В день празднования православного Рождества в Москве, в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя патриархом Кириллом в сан патриаршего архидиакона был возведен священнослужитель, уроженец Молдовы Константин Барган. Он служит при патриархе Кирилле 12 лет.Этот сан для Константина Баргана – "большая честь и новый уровень ответственности", к которым он "с Божией помощью и доверием его Святейшества – готов"."Звание архидиакона исторически связано с обязанностями епархиального управления. Формально в моем служении при патриархе Московском ничего не изменится, но это укрепляет социальный статус, помогающий мне и моим соратникам в деле объединения земляков, в культурно-просветительской деятельности, как в России, так и на Родине, за что я очень благодарен Его Святейшеству. Мое служение – и церковное, и социальное – это то, чем мне нравится заниматься, то, что я бы хотел продолжать до последнего вздоха", – рассказал Sputnik Молдова Барган.Сан патриаршего архидиакона выдается только самим патриархом за особые заслуги перед Церковью. В последний раз в сан архидиакона в храме Христа Спасителя возводился архидиакон Константин Розов — в сентябре 1921 года.Живя в России, он объединяет земляков и считает, что для Гагаузии его назначение является "знаковым событием".Константин Барган родился 20 января 1984 года в Гагаузии, в селе Конгаз. С 7-летнего возраста пел в детском церковном хоре. В 2003 году поступил в Московскую духовную семинарию, а в 2011 году – в Московскую духовную академию и продолжил обучение в Общецерковной аспирантуре и докторантуре.С 2007 года назначен диаконом Свято-Троицкой Сергиевой лавры. С конца 2009 года по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла стал служить при нем, оставаясь клириком Лавры.24 марта 2013 года патриархом Московским и всея Руси Кириллом Константин Барган был возведен в сан протодиакона, а с 21 мая того же года назначен старшим протодиаконом Кафедрального соборного Храма Христа Спасителя.Женат, имеет троих детей. Обладает большим количеством церковных наград.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/0a/47898457_27:0:1239:909_1920x0_80_0_0_f67929858183537e9eb2816f07134382.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в молдове, молдова, патриарх кирилл, рпц, русская православная церковь
Впервые за 100 лет: уроженец Молдовы возведен в сан патриаршего архидиакона
17:23 10.01.2022 (обновлено: 17:33 10.01.2022)
Уроженец Молдовы Константин Барган возведен патриархом Кириллом в сан патриаршего архидиакона.
КОМРАТ, 10 янв – Sputnik, Максим Топал. В день празднования православного Рождества в Москве, в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя патриархом Кириллом в сан патриаршего архидиакона был возведен священнослужитель, уроженец Молдовы Константин Барган. Он служит при патриархе Кирилле 12 лет.
"Первый протодиакон Московского Кафедрального соборного храма Христа Спасителя Константин Барган за усердное служение Церкви Божией возводится в сан патриаршего архидиакона", – заявил глава Русской православной церкви.
Этот сан для Константина Баргана – "большая честь и новый уровень ответственности", к которым он "с Божией помощью и доверием его Святейшества – готов".
"Звание архидиакона исторически связано с обязанностями епархиального управления. Формально в моем служении при патриархе Московском ничего не изменится, но это укрепляет социальный статус, помогающий мне и моим соратникам в деле объединения земляков, в культурно-просветительской деятельности, как в России, так и на Родине, за что я очень благодарен Его Святейшеству. Мое служение – и церковное, и социальное – это то, чем мне нравится заниматься, то, что я бы хотел продолжать до последнего вздоха", – рассказал Sputnik Молдова Барган.
Сан патриаршего архидиакона выдается только самим патриархом за особые заслуги перед Церковью. В последний раз в сан архидиакона в храме Христа Спасителя возводился архидиакон Константин Розов — в сентябре 1921 года.
Живя в России, он объединяет земляков и считает, что для Гагаузии его назначение является "знаковым событием".
Константин Барган родился 20 января 1984 года в Гагаузии, в селе Конгаз. С 7-летнего возраста пел в детском церковном хоре. В 2003 году поступил в Московскую духовную семинарию, а в 2011 году – в Московскую духовную академию и продолжил обучение в Общецерковной аспирантуре и докторантуре.
С 2007 года назначен диаконом Свято-Троицкой Сергиевой лавры. С конца 2009 года по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла стал служить при нем, оставаясь клириком Лавры.
24 марта 2013 года патриархом Московским и всея Руси Кириллом Константин Барган был возведен в сан протодиакона, а с 21 мая того же года назначен старшим протодиаконом Кафедрального соборного Храма Христа Спасителя.
Женат, имеет троих детей. Обладает большим количеством церковных наград.