https://ru.sputnik.md/20220110/podorozhanie-nare-tseny-toplivo-vtornik-47892740.html

Очередное подорожание: НАРЭ публикует цены на топливо на вторник

Очередное подорожание: НАРЭ публикует цены на топливо на вторник

Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены 11 января.

2022-01-10T13:08+0200

2022-01-10T13:08+0200

2022-01-10T13:08+0200

топливо

бензин a-95 цена

экономика

дизтопливо

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КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в понедельник новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 11 января.Так, цена на 95-й бензин повысится на 15 банов до 21,80 лея за литр.Цена на дизтопливо тоже вырастет на 31 бан до 18,45 лея за литр.С начала года литр бензина подорожал на 84 бана, дизтопливо – на 59 банов. Как объяснили в НАРЭ, рост цен на нефтепродукты вызван глобальным ростом цен и тем, что с 1 января 2022-го повышены ставки акцизов, предусмотренные Налоговым кодексом Молдовы.В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.

https://ru.sputnik.md/20220110/premier-energy-povyshenie-tarif-elektroenergia-na-85-protsentov-47890570.html

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

топливо, бензин a-95 цена, дизтопливо