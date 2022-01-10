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Погодные рекорды Молдовы 10 января
Погодные рекорды Молдовы 10 января
Какой была температура 10 января в Молдове в разные годы.
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КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Наименьший температурный показатель на территории Молдовы 10 января был зарегистрирован более 80 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.По информации метеорологов, в этот день в 1940 году столбик термометра опустился до –27,7 градуса по Цельсию.А температурный максимум на территории Молдовы 10 января зарегистрировали в 2005 году. Тогда воздух прогрелся до +10,5 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 10 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 38,2 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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синоптики, климат, погода

Погодные рекорды Молдовы 10 января

00:01 10.01.2022
© Sputnik / Mihai CarausСнег в Кишиневе
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Александр Исаев
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Наименьший температурный показатель на территории Молдовы 10 января был зарегистрирован более 80 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.
По информации метеорологов, в этот день в 1940 году столбик термометра опустился до –27,7 градуса по Цельсию.
А температурный максимум на территории Молдовы 10 января зарегистрировали в 2005 году. Тогда воздух прогрелся до +10,5 градуса.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 10 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 38,2 градуса.
Лед на озере Байкал - Sputnik Молдова, 1920, 19.01.2021
Фото
Ледовая фантасмагория Байкала
19 января 2021, 19:59
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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