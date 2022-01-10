https://ru.sputnik.md/20220110/pogranichniki-popytka-podkupa-sotrudnikov-47902804.html
Шесть взяток за ночь: пограничники сообщают о попытках подкупа сотрудников
Шесть взяток за ночь: пограничники сообщают о попытках подкупа сотрудников
На одном из КПП на границе с Румынией пограничникам шесть раз за ночь предлагали взятки.
2022-01-10T18:21+0200
2022-01-10T18:21+0200
2022-01-10T18:31+0200
пограничники
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КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Пограничники на контрольно-пропускном пункте Леушень сообщили о шести попытках подкупа сотрудников. Инциденты были зафиксированы в ночь с 9 на 10 января, передают в Пограничной службе.При пересечении границы граждане предлагали пограничникам деньги за возможность пересечь границу с просроченными документами, не соблюдать режим самоизоляции, игнорировать нарушения в документах на транспортные средства.В случае признания вины подозреваемым грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере от 2000 до 4000 условных единиц (от 100 до 200 тысяч леев).
https://ru.sputnik.md/20220106/kolyadki-na-kpp-moldavskie-pogranichniki-peli-poka-na-granitse-probka-47806963.html
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Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
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пограничники, леушены, в молдове, молдова, кпп
Шесть взяток за ночь: пограничники сообщают о попытках подкупа сотрудников
18:21 10.01.2022 (обновлено: 18:31 10.01.2022)
На одном из КПП на границе с Румынией пограничникам шесть раз за ночь предлагали взятки.
КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Пограничники на контрольно-пропускном пункте Леушень сообщили о шести попытках подкупа сотрудников. Инциденты были зафиксированы в ночь с 9 на 10 января, передают в Пограничной службе.
При пересечении границы граждане предлагали пограничникам деньги за возможность пересечь границу с просроченными документами, не соблюдать режим самоизоляции, игнорировать нарушения в документах на транспортные средства.
"Шесть водителей находятся под следствием по статье за активную коррупцию. Это мужчины в возрасте от 29 до 43 лет, все граждане Республики Молдова", – говорится в сообщении Пограничной полиции.
В случае признания вины подозреваемым грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере от 2000 до 4000 условных единиц (от 100 до 200 тысяч леев).