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Кражи, грабежи и насилие: в полиции рассказали о преступлениях начала 2022 года
Кражи, грабежи и насилие: в полиции рассказали о преступлениях начала 2022 года
Для многих прошедшая неделя была праздничной, а сотрудники полиции реагировали на вызовы граждан и предотвращали преступления.
2022-01-10T15:58+0200
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полиция
преступления
в молдове
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КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. За первую неделю 2022 года полицейские отреагировали на 4,6 тысячи вызовов, включая около ста краж и более 30 случаев домашнего насилия. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате полиции.На номер 112 с первого января поступило 4629 звонков.Из общего числа вызовов 699 ​​оказались преступлениями следующих категорий:Также за предыдущую неделю было раскрыто 16 убийств и обнаружены 88 человек, объявленных в розыск.С 1 января в стране произошло 17 ДТП, в них погибли два человека, еще 18 пострадали.Полицейские по всей стране участвовали в десяти миссиях по предупреждению и борьбе с преступностью в ряде областей, в том числе по контролю за соблюдением мер профилактики заражения COVID-19.
https://ru.sputnik.md/20220107/ugolovnoe-delo-za-soprotivlenie-politsii-v-beltsakh-zaderzhali-narushitelya-47850220.html
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полиция, преступления, в молдове, молдова

Кражи, грабежи и насилие: в полиции рассказали о преступлениях начала 2022 года

15:58 10.01.2022 (обновлено: 16:00 10.01.2022)
© Sputnik / Mihai CarausПолиция
Полиция - Sputnik Молдова, 1920, 10.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Для многих прошедшая неделя была праздничной, а в это время сотрудники полиции выезжали на вызовы граждан и предотвращали преступления.
КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. За первую неделю 2022 года полицейские отреагировали на 4,6 тысячи вызовов, включая около ста краж и более 30 случаев домашнего насилия. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате полиции.
На номер 112 с первого января поступило 4629 звонков.
Из общего числа вызовов 699 ​​оказались преступлениями следующих категорий:
139 краж;
85 случаев управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения;
51 мошенничество;
38 хулиганских действий;
32 правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков;
31 случай домашнего насилия;
9 случаев грабежа;
8 случаев изнасилования;
6 случаев насильственных действий сексуального характера;
3 покушения на убийство;
2 незаконные операции с оружием.
Также за предыдущую неделю было раскрыто 16 убийств и обнаружены 88 человек, объявленных в розыск.
С 1 января в стране произошло 17 ДТП, в них погибли два человека, еще 18 пострадали.
Poliția, drum înzăpezit - Sputnik Молдова, 1920, 07.01.2022
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7 января, 20:00
Полицейские по всей стране участвовали в десяти миссиях по предупреждению и борьбе с преступностью в ряде областей, в том числе по контролю за соблюдением мер профилактики заражения COVID-19.
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